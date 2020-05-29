Сторонники Гитлера: в армию ФРГ пробрались экстремисты

Воинская часть специального назначения вооруженных сил Германии (KSK) переживает кризис из-за обнаружения в ее рядах правых экстремистов, сообщает The Times со ссылкой на источник среди высокопоставленных военных.

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За свою историю KSK выполняла наиболее важные и опасные задачи. Бойцы спецподразделения захватывали сербских командиров во время войны в Югославии, участвовали в битве за пещерный комплекс Тора-Бора на афгано-пакистанской границе против «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Однако в последнее время репутация спецподразделения была подорвана инцидентами, связанными с обвинениями в экстремизме.Так, по меньшей мере 20 военных KSK оказались в центре расследования об экстремистской деятельности. Их обвиняют в намерениях убить левых политиков, незаконном хранении оружия.

По информации издания, солдаты пользовались нацистской символикой и являются сторонниками идей Адольфа Гитлера.

Две недели назад был арестован один из сержантов спецподразделения, который незаконно хранил у себя автомат АК-47, 2 кг взрывчатых веществ, дымовые гранаты и несколько тысяч патронов. Дома у него также были найдены вещи с нацистской символикой.

После инцидента генерал KSK Маркус Крейтмайр разослал каждому члену спецподразделения письмо, в котором сообщил, что часть специального назначения переживает «самый сложный этап» в его истории.

«В нашей среде были и, очевидно, есть люди, которых можно отнести к так называемому ультраправому спектру, — говорится в письме Крейтмайра. — Будь то из-за их лояльности к конституции, их близости к имперским гражданам (крайне правым либертарианским движениям) или их праворадикальных экстремистских настроений и их поддержки праворадикальных экстремистских идеологий, все они нанесли огромный ущерб репутации KSK и Бундесвера [вооруженные силы Германии], в целом, и лично каждого из нас».

Он также сообщил, что сохранение репутации и доброго имени KSK для него остается одной из самых приоритетных задач, пообещав искоренять из спецподразделения экстремистов.

«Я четко, однозначно и решительно обращаюсь ко всем тем, кто еще может быть в наших рядах. Сочувствуя ультраправому спектру, вы не заслуживаете нашего товарищества! — написал он. — Вы не принадлежите нам! Вы должны покинуть это подразделение и Бундесвер по собственной инициативе. Если нет, то будьте уверены, что мы найдем вас и удалим».

Считается, что в KSK служит больше экстремистски-настроенных бойцов, чем в остальных отрядах вооруженных сил Германии. По некоторым данным — в пять раз. Информация об общем числе военных в спецподразделении засекречена, но, как полагает The Times, в отряде около тысячи человек.

Между тем проблема вышла на уровень правительства. Накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр собрала заседание для проведения «структурного анализа» KSK и обсуждения его «крайне правых элементов».

За последние годы по меньшей мере четверо солдат были уволены из рядов KSK за экстремистские взгляды. Другие, которых подозревали в более серьезных действиях, были арестованы или переведены в менее престижные части вооруженных сил Германии.

Тема экстремизма не теряет своей актуальности в ФРГ. В СМИ периодически появляются материалы, описывающие инциденты, связанные экстремизмом. Параллельно с этим в центре скандала оказалась единственная правая партия в стране — «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В начале марта агентство внутренней безопасности Германии объявило о том, что внутрипартийное правонационалистическое объединение АдГ «Крыло» является правоэкстремистским. «Крыло» было взято под наблюдение в прошлом году после стрельбы в немецком городе Ханау.

Вечером 19 февраля мужчина и открыл стрельбу по посетителям сперва одной кальянной, а затем другой. В результате инцидента погибли девять человек. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что «преступление в Ханау — это однозначно расистски мотивированный террористический акт».

После инцидента антиправые настроения в Германии стали усиливаться и в центре наблюдений оказалась АдГ.

Представители партии назвали признание «Крыла» экстремистским движением возмутительным. По мнению членов АдГ, этот шаг был сделан в целях давления на всю партию. В целом, заявления ее представителей всегда находились под пристальным контролем.

То, что правящий Христанско-демократического союз (ХДС) достаточно агрессивно относится к присутствию АдГ в парламенте, ни для кого ни секрет. Последним ярким тому доказательством стала отставка премьер-министра федеральной земли Тюрингия на востоке Германии Томаса Кеммериха. На своем посту он продержался меньше суток, после чего сложил свои полномочия. Все дело в том, что его кандидатуру поддержали не только ХДС и Свободная демократическая партия (СвДП), членом которой он является, но и «Альтернатива для Германии».

«Произошедшее непростительно, результат нужно отменить», — так прокомментировала победу Кеммириха при помощи голосов АдГ Ангела Меркель.

И вскоре СвДП и ее кандидат последовали совету канцлера.

«АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это», — заявил Кеммерих. В заявлении СвДП говорилось, что он сложит полномочия, чтобы смыть «позорное пятно» поддержки «Альтернативы для Германии».

В условиях твердой антинационалистической риторики появившейся в 2013 году «Альтернативы для Германии» никто не пророчил успеха. Партия изначально взяла антиевропейский курс, однако, миграционный кризис, который потряс Европу, сместил приоритеты АдГ на борьбу с мигрантами. Политические очки партия набрала на фоне того, что в политике распахнутых дверей Европы обвиняли именно канцлера Ангелу Меркель.

К слову, лидер «Альтернативы» в Тюрингии Бьорн Хеке считается самым одиозным из всех членов партии по всей Германии. Политик, например, называл Мемориал холокоста в Берлине «памятником позора», чем вызывал в свой адрес массу критики и возмущения.

Первые зачатки успеха АдГ получила в 2017 году, когда по итогам парламентских выборов заручилась 12,6% голосов, впервые попала в бундестаг и стала в нем третьей по численности. Впрочем, к присутствию правопопулистской силы остальные партии, особенно правящая ХДС, привыкнуть не могут из-за параллелей с нацизмом.

АдГ же уже давно оказалась на перепутье: отказаться от ультра-правых взглядов и любых с ними ассоциаций и потерять часть электората, либо же искать с ними компромиссы

«АдГ давно столкнулась с выбором. Партия расколота и давно уже требуют многие члены отказаться от этого. Это внутренний процесс в партии, где улюлюкают на партийных съездах в отношении правого крыла. Но это решение партии — она должна расколоться. Очевидно, что там правое крыло должно выйти, но оно не выходит. Конечно, АдГ уже поставила вопрос и не случайно, что отцы основатели давно уже вышли, а партия существует», — отмечает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Александр Белов