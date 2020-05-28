«Новая парадигма»: парламент Казахстана признал оппозицию

Сенат Казахстана одобрил законопроект о создании парламентской оппозиции и поправках в конституционный закон о парламенте и статусе его депутатов.

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Согласно инициативе, оппозиционные партии получат право выступать на заседаниях парламента, а также вносить интересующие их вопросы в повестку собраний мажилиса — нижней палаты. Кроме того, за ними закрепляется возможность вносить законопроекты, которые составят альтернативу правительственным документам, с которыми в оппозиции не согласны.

Сенатор Владимир Волков сообщил, что новый закон позволит парламентской оппозиции выдвигать кандидатов на посты председателей постоянных комитетов мажилиса. Глава одного из постоянных комитетов парламента будет избран из числа парламентариев-оппозиционеров. Кроме того, от оппозиции будут избираться члены парламентской оппозиции. При этом в одном комитете не могут одновременно числиться председатель и секретарь от оппозиции.

«В результате принятия законопроекта ожидается дальнейшее совершенствование парламентаризма в Казахстане. Постоянные комитеты сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют», — заявил сенатор Владимир Волков.

Кроме того, депутаты сената приняли поправки в конституционный закон «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». Инициатива вносит в конституцию понятия «парламентская оппозиция» и «парламентское большинство».

Депутат парламента Азат Перуашев в ходе заседания заметил, что принятие поправок свидетельствует о зрелости демократической системы Казахстана. Внесение правового понятия «оппозиция» является позитивным признаком, считает он.

«Вы знаете, что данного понятия у нас не было. Мы посчитали правильным, что в парламенте должна существовать парламентская оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие все население. То есть парламентская оппозиция будет вправе выражать свое мнение, также она будет выражать мнение народа», — цитирует его слова издание «Спутник Казахстан».

Законопроект подразумевает закрепление понятия «парламентское большинство» в качестве политической силы, набравшей наибольшее количество мест в нижней палате парламента. «Парламентская оппозиция», согласно инициативе, — это партия, представленная в парламенте, но не входящая в большинство, которая, по большому счету, отстаивает иные взгляды на основные вопросы. Вместе с тем она может и поддерживать большинство по некоторым темам.

6 мая депутаты мажилиса одобрили вышеуказанные поправки. Спикер парламента Нурлан Нигматулин заявил, что закон открывает новую страницу в истории казахстанского парламентаризма. Теперь документ должен получить подпись президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Однако с этим этапом проблем, вероятно, не возникнет. Инициатива создания института парламентской оппозиции принадлежит именно главе государства. О необходимости соответствующего шага он заявил в декабре 2019 года входе заседания Национального совета общественного доверия.

«Нам нужен институт парламентской оппозиции. Это новая общественная парадигма, то есть должны быть какие-то альтернативные взгляды и мнения, которые мы должны учитывать. В этой связи мы должны законодательно закрепить вот эти вопросы политических меньшинств в парламенте», — сказал тогда Тоакаев.

Президент также отметил, что в Казахстане есть граждане с активной политической позицией, чье мнение необходимо учитывать.

«Например, чтобы представители других партий могли быть председателями комитетов парламента. Для этого будем развивать альтернативность законодательной ветви власти», — заявил глава страны.

Токаев уточнил, что власти Казахстана не должны считать противоположную точку зрения опасной для себя.

«Моя формула «Разные мнения — единая нация» нашла свое прямое воплощение в Национальном совете общественного доверия. Это не просто лозунг или идея, а уже реальное действие, — заявлял он. — Посредством диалога мы формируем основу новой политической культуры. На передний план выходит плюрализм мнений, конструктивная позиция и ответственность. Мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения. Власть не считает, что несогласие — общественно опасное явление».

Вскоре лидер оппозиционной фракции «Ак жол» Азамат Перуашев сообщил, что его партия готова представить законопроект о парламентской оппозиции. Он также подчеркнул, что его политическая сила сталкивается с сопротивлением правящего большинства. Сославшись на слова Токаева о необходимости создания института парламентской оппозиции, Перуашев заявил о необходимости создать для оппозиционных партий те же условия, что и для большинства.

«С тех пор как партия «Ак жол» сформировала свою фракцию в парламенте, мы постоянно сталкиваемся с определенным ущемлением наших прав. Неоднократно нам выключали микрофоны, не давали выступить по важнейшим законопроектам. Мы видим неравное освещение деятельности партии в государственных СМИ и по госзаказу. Мы видим, что деятельность партии власти освещают практически все СМИ», — сетовал Перуашев в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.