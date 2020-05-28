Тотальная украинизация: изменит ли Зеленский закон о языке

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо изменить. В нем существуют позиции, которые можно воспринимать как негативно, так и положительно, сказал председатель парламента в интервью «Главкому».

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«Любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет», — пояснил Разумков. По его словам,

законопроекты, направленные на изменения закона о тотальной украинизации, уже внесены в Верховную Раду, но в повестке дня ближайший пленарных заседаний их все еще нет.

При этом в президентской партии «Слуга народа» к самому закону о госязыке относятся по-разному, отметил Разумков, ряд депутатов придерживается радикальных позиций по украинизации.

«От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции», — пояснил спикер.

Заявление Разумкова прозвучало на фоне скандала в «Слуге народа», связанного с обсуждением русского языка.

Как пишет «Страна.ua», депутат поссорились в закрытом чате партии из-за разных точек зрения по дальнейшей судьбе закона о госязыке. СМИ опубликовали скриншоты спора между парламентариями Евгением Шевченко, Александром Алексейчуком и Андреем Мотовиловцевым.

Так, Шевченко выступал за уход от тотальной украинизации, напоминая, что это обещал сделать президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании. Мотовиловец с Алексейчуком же выступали против, отказываясь от пересмотра закона о госязыке.

Тотальная украинизация

Заявление спикера Рады противоречит позиции президента. Как говорил Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины своей инаугурации, никакого «языкового вопроса» на Украине нет.

«Вопрос языка на Украине не стоит, очень искусственный этот вопрос.

Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально», — отмечал украинский лидер.

В пример Зеленский привел отношения Киева с Будапештом, в которых присутствует определенное напряжение, в особенности из-за украинского закона о языке. Президент Украины признал, что Венгрия пытается помешать украинской стороне попасть в Евросоюз и НАТО из-за вопросов исторического наследия и языка. Тут Киев готов пойти навстречу и подписать меморандум для урегулирования спорных моментов.

Однако каких-либо проблем с русскоязычным населением Украины Зеленский не видит, он так и не ответил на вопрос о возможном пересмотре спорного закона. В отношении русского он лишь пообещал подумать о расширении квот на его использование для СМИ — в настоящее время доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90%.

Зеленский не только отрицает «языковой вопрос», но и вполне однозначно способствует продолжению политики украинизации в стране.

С 2020 года все научные работы должны быть написаны на украинском языке, мова внедряется в документооборот предприятий, а также медицину и транспортную сферу.

В конце осени должна начаться украинизация сферы обслуживания — кассиры и официанты будут обязаны говорить только на украинском, дабы избежать крупных штрафов. Изменения затронут и магазины, где этикетки всех товаров должны быть на мове, а текст на другом языке не должен превышать объемов украинского.

Программа украинизации в целом рассчитана до 2030 года, и особого желания ее пересматривать власти Украины пока не проявляют. Впрочем, заявление Разумкова можно рассматривать как сигнал Зеленскому в этом направлении, да и неоднозначное мнение депутатов «Слуги народа» вносит свою лепту в вопрос.

Националистическое сопротивление

При этом спикер Рады отдельно указал на в целом центристскую позицию партии Зеленского, что скорее всего намекает на поддержку изменения закона о госязыке, если президент даст «зеленый свет». Однако тут против украинского лидера играют отголоски эпохи его предшественника Петра Порошенко – усиление националистических движений, которые так или иначе влияют на политику Киева.

Языковой вопрос для их представителей является крайне чувствительным, главным образом из-за фактического запрета на Украине русского языка.

С точки зрения националистов, Россия — «стран-агрессор» из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе. Эту линию активно поддерживают в Киеве, и послабления в отношении русского языка в нее не вписываются.

Тем не менее, немалая часть населения Украины русскоязычна и запреты вносят раздробленность в государство, которое уже переживает внутренний конфликт. Как говорил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, закон о госязыке разделил украинцев на говорящих по-украински и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами существенно ограничены.

К тому же, привязка к мнению националистических движений отчасти не дает Зеленскому продвинуться в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

В прошлом году президенту пришлось столкнуться с сопротивлением активистов, которые организовали протесты в Киеве против предоставления «особого статуса» региону. Также радикалы пытались помешать разведению сил на линии разграничения, заставив Зеленского приехать для разрешения конфликта.

В итоге, спустя год после своей инаугурации, президент Украины фактически не продвинулся в вопросе установления мира в регионе. Даже добившись возобновления работы «нормандского формата» он не может выполнить соглашения о полном прекращении огня и новых участках разведения сил.

Предоставление «особого статуса» Донбассу и вовсе отложено в долгий ящик, вместе с вопросом амнистии и прямым диалогом с самопровозглашенными республиками. А общие призывы Зеленского к возможному пересмотру минских соглашений достаточно схожи с выступлениями Порошенко, которого действующий президент активно критикует.

Впрочем, слова Разумкова о поступлении в Раду законопроектов для изменения закона о госязыке дают шанс на определенные перемены. Главный вопрос заключается в том, станет ли Зеленский его открыто поддерживать или нет.