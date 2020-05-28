«Никаких перспектив»: Киев решил ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о ликвидации администраций самопровозглашенных ДНР и ЛНР после перехода контроля над Донбассом к украинской стороне. По его словам, Киев не собирается вести переговоры с республиками.

«Не будем вести разговоры <…> они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации... Ответ — нигде», — пояснил Кулеба в эфире телеканала ATR.

Прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР является неотъемлемой частью минских соглашений и необходим для урегулирования ситуации, в частности, проведения выборов на территориях республик после установления «особого статуса» в Донбассе. Однако в последнее время украинские власти все больше говорят о пересмотре договоренностей.

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Как отметил Кулеба, у властей Украины есть «план B» по урегулированию ситуации в регионе, который будет использован в случае провала «Минска». В чем именно он заключается — неизвестно, но, по словам дипломата, переходить к его реализации Киеву не хочется.

О наличии отличных от минских соглашений сценариев решения конфликта в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 20 мая на своей пресс-конференции по случаю годовщины инаугурации.

«Год я давал на то, что мы будем бороться [за сохранение минского формата]. Из-за коронавируса даю себе еще несколько месяцев, чтобы сработал этот дипломатический формат», — отмечал украинский лидер.

Киев разработал не только «план B», но еще и «C», подчеркивал Зеленский, но, в целом, власти готовы работать в любом формате для урегулирования конфликта. «Будем бороться до конца за «Минск», потому что с «Минском» связаны санкции против России», — резюмировал президент Украины.

Впрочем, проблемы с реализацией минских соглашений в большей степени возникают из-за нежелания украинской стороны следовать документу. В частности, по итогам заседания контактной группы по Донбассу 27 мая власти Украины вновь отказались принимать дополнительные меры для соблюдения режима прекращения огня в регионе.

Киев продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и получили ранения гражданские, отмечал представитель России в контактной группе Борис Грызлов, хотя их вина подтверждается данными ОБСЕ и миссии ООН.

«Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям», — добавил Грызлов.

Речь идет о желании Украины получить контроль над всей территорией Донбасса до выполнения предыдущих пунктов соглашений, что, по заявлению Кулебы, приведет к ликвидации ДНР и ЛНР. Однако представитель России отметил более серьезные последствия.

«Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах «зачистки» непокорных территорий, такой киевский контроль — это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса», — резюмировал Грызлов.

К слову, касательно нарушений режима прекращения огня у сторон существуют диаметрально противоположные данные. В Киеве в нарушениях и обстрелах обвиняют ДНР и ЛНР, а в республиках напротив отмечают недружественные действия Украины.

При этом отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека указывает,что большую часть нарушений допустили украинские военные. Так, за прошлый год более 80% случаев гибели или ранения гражданских лиц были зафиксированы на территории республик Донбасса, на украинской части этот показатель составляет 17%.

Подобные инциденты несколько не вяжутся с заявлениями Зеленского, который пришел к власти с обещанием установить мир в Донбассе. Однако за год своего президентства он фактически ничего для этого не сделал. В качестве его достижений можно назвать несколько обменов пленными и возобновление работы «нормандского формата».

Однако в целом процесс урегулирования не двигается с мертвой точки, даже в отношении обменов стороны так и не смогли договориться о передаче людей по формуле «всех на всех». Саммит «нормандский четверки» состоялся, но его решения до сих пор не выполнены. Киев не добился успеха в прекращении огня, организации новых участков разведения сил и продвижении по вопросу об «особом статусе» Донбасса.

Его противодействие минским соглашениям, в особенности желание их пересмотра или отказа от договоренностей, во многом является повторением политики экс-президента Петра Порошенко. В этом ключе Зеленский также следует устоявшейся линии отказа от прямого диалога с республиками Донбасса, без чего прогресс в урегулировании фактически невозможен.

Желание сторон добиться компромисса по тем или иным моментам игнорируется, как отмечали в контактной группе, Киев не раз менял или отказывался от участков разведения сил в последний момент — срывая процесс обсуждения.

Как говорил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка, Зеленский «много говорил и обещал, но на деле оказался президентом хуже, чем Порошенко». «Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно, а мы видим, что сегодня ни Германия, ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам, пытающимся разыграть свои политические карты на шатающейся арене украинского политикума», — резюмировал политик.