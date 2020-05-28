Конфликт ядерных держав: почему Китай ссорится с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать посредником между Индией и Китаем в разрешении их территориального спора. Речь идет о ситуации на границе двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо, расположенного в Гималаях, где в начале мая произошло несколько стычек с участием военных.

«Мы проинформировали Индию и Китай, что США готовы, хотят и могут выступить посредником или арбитром в разрешении их разбушевавшегося территориального спора», — написал Трамп в Twitter.

Объявление президента США несколько не вяжется с его общей антикитайской политикой, которой он придерживается последнее время. Предложение помощи в разрешении противоречий вместе с попытками обвинить КНР в пандемии коронавируса COVID-19 выглядят достаточно спорно.

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Впрочем, противоречия между двумя крупнейшими ядерными державами Азии, вероятно, вызывают определенные опасения у Вашингтона, поэтому Белый дом стремится помочь в урегулировании ситуации.

Китайско-индийский спор

Новая напряженность в отношениях Китая и Индии возникла в первых числах мая, когда в районе Пангонг--Цо — озера у границы индийского штата Сикким с КНР — начались столкновения между пограничными подразделениями обеих стран. Как сообщало агентство PTI, военные вступили в рукопашную схватку, в результате которой пострадали около 100 человек.

Огнестрельное оружие не использовалось, но бойцы бросали друг в друга камни. Точные причины начала столкновений неизвестны, однако с того момента стороны начали наращивать контингент на границе.

Индия и Китай перебросили к линии фактического контроля в Ладакхе несколько подразделений, что в итоге привело к паре новых стычек между солдатами.

Впоследствии войска были разведены и страны начали переговоры по снижению напряженности в регионе, но пока обсуждения не привели к каким-либо результатам. Именно к этому диалогу и хочет присоединиться Трамп. Однако как США собираются разрешить территориальных спор двух государств, который продолжается более полувека, неизвестно.

Главным камнем преткновения для Индии и Китая является вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира вместе с частью индийского штата Арчуначал-Прадеш. Конфликт сторон уже приводил к пограничной войне в 1962 году. Но, несмотря на подписанное соглашение о поддержании мира, взаимные претензии никуда не ушли.

Так, Китай до сих пор настаивает, что ему принадлежат около 3,5 тыс. кв. км Арчуначал-Прадеша, а Индия обвиняет оппонента в «незаконной оккупации» более 43 тыс. кв. км территорий в своих штатах Джамму и Кашмир.

Стычки между военными обоих государств на границе — ситуация отнюдь не новая: последнее открытое противостояние произошло в 2017 году. Тогда Китай начал прокладку автомобильного шоссе через спорное плато Доклам, которое находится на стыке границ КНР, Индии и Бутана. Действия Пекина не понравились Тхимпху, однако все протесты были проигнорированы. Затем в дело вмешалась Индия и с помощью армии вытеснила китайцев с территории плато. Противостояние продолжалось 73 дня и было урегулировано усилиями внешнеполитических ведомств сторон.

Опасность нового конфликта

Новые столкновения на границе Индии с Китаем уже привели к достаточно резким заявлениям Пекина и Нью-Дели. Председатель КНР Си Цзиньпин в конце мая призвал военных усилить боевую готовность, а индийская сторона фактически обвинила Пекин во вторжении на ее суверенную территорию.

Ухудшение отношений сторон связано с националистическими стратегиями, принятыми в обеих странах, считает обозреватель Newsweek Том О'Коннор. Китай открыто говорит о своих претензиях на Южно-Китайское море, а Индия укрепляет контроль над Кашмиром, в особенности Ладакхом.

Такие шаги индийский властей крайне негативно воспринимают в Пекине, опять-таки из-за давнего территориального спора между странами. Постепенный рост напряженности может привести к более ожесточенным столкновениям на границе, но пока стороны активно пытаются выйти из положения.

Если остановить провокации не удастся, интенсивность стычек может превзойти противостояние трехлетней давности на плато Доклам, считает старший научный сотрудник академии Пекинского университета иностранных исследований Лонг Синчун. В своей статье для Global Times он также отметил, что столкновения должна остановить Индия, ей стоит оценить риск ухудшения отношений с Пекином.

При этом хорошее взаимодействие с КНР для Индии является действительно важным аспектом, и речь тут идет не только о противостоянии крупнейшей ядерной державе Азии. Пекин — главный торговый партнер Нью-Дели, товарооборот за прошлый год составил $87 млрд без учета отдельного взаимодействия Индии с китайским Гонконгом.

В подобных условиях стороны пытаются зачастую найти компромисс для решения своих противоречий. Эта линия прослеживается даже в рамках территориального спора двух стран, на границе выстрелы не звучали более 50 лет — инцидент в Докламе проходил на спорной территории.

Нью-Дели также не собирается поддерживать антикитайскую кампанию США, отмечает Print, в частности, по взваливанию вины за коронавирус на Пекин, несмотря на почти дружеские отношения индийского премьера Наренды Моди с Трампом.