«Украина не интересна»: в Германии говорят об усталости от санкций

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его «карликом» за его критику призывов к снятию санкций с России.

«Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует? Это никого не интересует, даже в Германии» — сказал Шредер во время своего подкаста «Повестка дня».

Имени посла Украины экс-канцлер все же не называл, но в последнее время какие-либо критические высказывания в адрес Шредера говорил именно Мельник. Небольшой конфликт между ними возник в начале мая, когда бывший глава кабмина ФРГ в интервью Der Tagesspiegel назвал антироссийские санкции бессмысленными.

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«Именно сейчас, когда на нас надвигаются сложные с точки зрения экономики времена из-за коронавируса, нам нужно больше сотрудничества. Именно поэтому бессмысленные санкции должны быть отменены. Заблуждается тот, кто думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций», — отмечал Шредер.

В свою очередь, Мельник решил поспорить с бывшим канцлером Германии и обвинил его в лоббировании интересов России. По его словам, чем громче сторонники Москвы «вопят о бессмысленных» санкциях, тем более очевидным становиться положительный эффект ограничительных мер. С его точки зрения, Шредер якобы получает незначительные вознаграждения от России, в частности, за продвижение выгодных российской стороне идей в Германии.

Немецкий протест

Однако Шредер — далеко не единственный политик, который говорит о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России. Даже действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель признавала, что санкции в условиях пандемии являются негативным фактором.

«Мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — поясняла канцлер ФРГ.

В подобной исключительной ситуации, когда мир сталкивается с общей проблемой, продолжила Меркель, необходимо призвать всех к разрешению конфликтов для избавления от санкций.

В целом, в заявлении канцлера нет ничего сенсационного, она и раньше признавала проблему санкций, о чем ей последовательно напоминает немецкий бизнес. Многие компании в Германии, да и политики, выступают за снятие антироссийских ограничительных мер из-за их негативного влияния на экономику ФРГ.

Согласно подсчетам издания Handelsblatt, Германия теряет около $667 млн ежемесячно за счет санкций против России. К тому же, призывы к отказу от подобной политики звучат громче на фоне пандемии, которая привела к рецессии в немецкой экономике. Так, только в первом квартале 2020 года ВВП страны снизился на 2,2%, в правительстве прогнозируют его падение до 6,3% на конец года.

«Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии», — отмечали в федеральном статистическом ведомстве ФРГ.

Разговоры о том, что санкции с России необходимо снимать, во время пандемии стали громче, чем когда-либо, говорит «Газете.Ru» немецкий политолог, научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

«Возобновило свое действия немецкое экономическое лобби, которое выступает за открытие российского и евразийского рынка для более легкого выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

С Россией и странами Евразийского союза может получится новое сотрудничество, поэтому бизнес активизировался вместе с отдельными политиками по вопросу отмены санкций», — пояснил эксперт.

Протолкнуть свою позицию у них не получается из-за сопротивления со стороны США — лидера Запада, отметил Рар, Белый дом выступает за ужесточение ограничений, и имеет ряд союзников в странах Евросоюза.

Вероятно, поэтому Меркель пока не собирается рассматривать вариант о снятии ограничительных мер, придерживаясь общей европейской позиции в этом вопросе. Евросоюз ввел ограничительные меры против России в 2014 году на фоне конфликта в Донбассе и перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Санкции затронули торговый, финансовый и военный аспекты, а также стороны приостановили переговоры по соглашению о сотрудничестве и безвизовым режиме.

В течении шести лет ЕС планомерно продлевает и расширяет антироссийские ограничительные меры, в основном, из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При этом Россия ответила на европейские санкции запретом ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза.

Украинское сопротивление

Общая позиция Брюсселя по снятию санкций с Москвы, заключается в необходимости разрешения ситуации в Донбассе. Крым ЕС также учитывает, но в последнее время он несколько уходит на второй план, так как Россия считает этот вопрос полностью закрытым. Да и какого-либо специального обсуждения этого момента не происходит — по Донбассу есть минские соглашения вместе с контактной группой, по Крыму нет ничего.

Наличие проблемы в «крымском вопросе» признавал президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции по итогам года своего президентства. По его словам, он постоянно поднимает данную тему во время бесед с зарубежными лидерами, но никаких площадок, посвященных только этому вопросу, Украине создать не удалось.

«Вопроса Крыма в информационном пространстве, возможно, мало, но его точно не мало в делах государства, которое работает», — отмечал украинский лидер.

Зеленский сетовал, что европейские страны больше концентрируются на Донбассе в вопросе антироссийский санкций, поэтому Киеву приходится участвовать в минском процессе для их поддержания.

«Мы будем бороться до конца за «Минск», потому что с «Минском» связаны санкции против России. И вы знаете, что их все хотят снять, и не только Россия, но и многие европейские страны. Я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций», — подчеркивал Зеленский.

Тем не менее, желание украинской стороны сохранить санкции против России ЕС может не особо учитывать на фоне общей усталости Европы от украинского вопроса. Как говорил Герхард Шредер, это «никого не интересует».

«Санкции могут снять очень просто, если одна единственная страна внутри ЕС на следующей онлайн-конференции откажется продлевать ограничительные меры. Этой страной может стать, например, Италия, которой Россия помогла в рамках пандемии», — указывает Александр Рар.

Касательно борьбы Украины за санкции, политолог отметил стремление Киева рассорить Запад с Россией. В частности, с помощью невыполнения своей части минских соглашений, что мешает урегулированию ситуации в Донбассе.

«Украинская правящая элита хочет получать помощь от западных стран, и находиться ближе к Европе. С их точки зрения, чем лучше пойдет нормализация отношений между ЕС и Россией, тем больше Украина будет терять свое значение. Поэтому они в большей степени заинтересованы в конфликтах», — резюмировал Рар.