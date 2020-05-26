«Вы не черный»: Джо Байдена обвинили в расизме

Тема расизма не теряет своей актуальности в США и поднимается каждый раз, когда политическая жизнь страны активизируется. Не удалось ее избежать и в преддверии президентских выборов. Однако на этот раз неожиданно для всех в центре обвинений оказался кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.

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«Если вы не можете определиться, за меня вы или за Трампа, то вы не черный», — заявил он на прошлой неделе в интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви, известным под псевдонимом Charlamagne Tha God.

Заявление Байдена вызвало волну возмущений и дискуссий в публичном пространстве США. Издание New York Post называет слова кандидата от демократов «ударом в живот многим афроамериканцам с любыми политическими убеждениями».

Бывший игрок НФЛ Джек Брюер, комментируя инцидент, заявил: «маски сняты».

«Чистая гордыня — принимать как должное голоса черных», — заявила экс-сопредседатель кампании Берни Сандерса Нина Тернер.

New York Post сравнило интервью Байдена с «крушением поезда». В материале издания также сообщается, что такие реплики вице-президента могут грозить ему серьезными последствиями на выборах президента.

Сам Байден извинился за свои слова и назвал их «шуткой». «Никто не должен голосовать за какую-либо партию, основанную на их расе, религии или происхождении», — сказал он.

В США тем временем развернулась дискуссия о том, действительно ли заявление кандидата от демократов может стоить ему победы на выборах. Согласно исследованию Pew Research Center, выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки, оно составит 66,7% по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время на выборах могут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев. И если раньше можно было утверждать, что при их высокой явке Трамп недосчитается больше 10% голосов, как это произошло с республиканцами на промежуточных выборах 2018 года, то после заявлений Байдена ситуация выглядит не такой однозначной.

Вместе с тем одно высказывание Байдена вряд ли кардинально повлияет на поддержку афроамериканцев.

Корреспондент Washington Examiner Дэвид Дракер в эфире телеканала Fox News утверждал, что Джо Байден имеет высокую поддержку среди афроамериканского населения в том числе и потому, что занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, самом популярном президенте среди чернокожих в американской истории. На выборах 2012 года он получил 93% голосов афроамериканских избирателей. Сам Байден периодически напоминает избирателям о своей работе с Обамой и хороших отношениях с ним.

Бывший президент США действительно оказал кандидату свою поддержку, заявив, что выбор Байдена в качестве вице-президента был одним из лучших его решений.

Хотя подобный инцидент и обвинения американского политика в расизме не новы, примечательность этого случая состоит в том, что в центре скандала оказался не Дональд Трамп, который уже, вероятно, привык к таким упрекам, а кандидат-демократ.

Афроамериканцы традиционно поддерживают Демократическию партию, а республиканцев воспринимают как врагов. Ключевую роль в создании такой картины мира играют СМИ: большинство новостных телеканалов негативно настроены по отношению к нынешнему президенту.

Самого Трампа можно назвать ветераном расистских скандалов. В 2016 году за него проголосовали только 8% афроамериканцев, и с тех пор он направил достаточно много усилий на то, чтобы изменить ситуацию.

«Если я стану президентом, то в конце четырехлетнего срока, когда я буду баллотироваться для переизбрания, я гарантирую вам, что получу более 95 процентов голосов афроамериканцев», — говорил в 2016 году тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп.

Именно при Трампе уровень безработицы среди этнических меньшинств упал до рекордных 5,9% в 2018 году, на что он не забывает указывать. В погоне за поддержкой чернокожего населения глава Белого дома попытался задействовать лидеров мнений среди афроамериканского избирателя. В результате одной из фишек Трампа стали его дружеские отношения с рэпером Канье Уэстом.

Президент не раз проводил личные встречи с музыкантом. Канье Уэст появлялся на публике в кепке с лозунгом Трампа «Make America Great Again» (вернем Америке величие) и делал ему комплименты.

Президент уверен, что дружба с рэпером принесла свои плоды, и в 2018 году после нескольких личных встреч Трамп заявлял, что его поддержка среди темнокожего населения увеличилась вдвое. Между тем сам рэпер не раз подвергался критике со стороны других чернокожих артистов за свои дружеские отношения с президентом-республиканцем.

В свете ситуации с пандемией Дональду Трампу также удалось сыграть на повышение своей популярности среди чернокожего населения. Глава государства настоял, чтобы его имя значилось на чеках в $1200, которые рассылались американцам как материальная помощь при пандемии коронавируса. В результате, когда материальная помощь дошла до населения, соцсети заполнили посты чернокожих американцев, выражающих благодарность «своему парню Трампу».

Вместе с тем именно пандемия коронавируса смазала успехи главы государства в экономике, в том числе увеличив показатель уровня безработицы,

отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Все-таки, если мы можем говорить, в определенной степени, что черные — это электорат Байдена, то про Трампа мы такое сказать не можем. Подавляющее большинство его электората — это белые рабочие мужчины. Он, конечно, будет с ними заигрывать, но сейчас последствия эпидемии выразились в росте безработицы и в том, что в значительной степени пострадавшим оказалось афроамериканское население. Они, конечно, Трампу это припомнят. Насколько удачной окажется его политика накануне выборов — будет ли восстанавливаться экономика и появятся ли рабочие месте — это мы должны посмотреть. Но пока, конечно, трудно говорить о том, что черный электорат у него в кармане, хоть он и пытается», — пояснил эксперт.