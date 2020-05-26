«Новые центры силы»: почему США покинули ДОН

США при президентстве Дональда Трампа продолжают свою политику по выходу из соглашений в сфере безопасности. 22 мая Вашингтон покинул Договор по открытому небу и, хотя эта новость не стала сюрпризом, в России и на Западе по-прежнему обсуждают истинные причины соответствующего шага, последствия, к которым он может привести, а также целесообразность продолжения условий Договора для России.

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Одной из версий о причинах, побудивших Белый дом покинуть очередное соглашение в сфере безопасности, является технологическое превосходство России в военном авиастроении. Такое предположение высказывает немецкая Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что Вашингтон совершает свои разведывательные полеты на шестидесятилетних самолетах ОС-135В и не использует цифровые камеры, в то время как Москва уже оснастила свои самолеты Ту-154 новейшей сенсорной техникой, что и создавало проблемы при одобрении полетов американской стороной.

Договор по открытому небу (ДОН) — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Документ был заключен 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

ДОН предоставляет государствам-подписантам возможность совершать наблюдательные полеты над территорией других участников соглашения на основании запроса в рамках установленных квот.

Полеты проводятся на уведомительной основе, а самолеты, совершающие инспекцию, не оснащены вооружением. Установленная на них аппаратура, в том числе камеры, проходит освидетельствование других участников Договора. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет.

И хотя ДОН не относится к числу соглашений, ограничивающих или запрещающих какие-либо категории вооружений, он, тем не менее, способствует прозрачности и созданию доверия в трансатлантической системе. Страны-участницы Договора понимают, что идут на определенные риски рассекречивания информации.

Для снижения рисков и был прописан пункт освидетельствования самолетов и установленной на них аппаратуры. И в этом направлении без трудностей не обошлось.

Американская сторона не раз выражала недовольство и препятствовала сертификации российского Ту-214ОН, мотивируя это возможностью установки на самолет «недокументированных систем наблюдения».

Ту-214ОН оснащен новейшим комплексом цифрового оборудования (пять фотокамер на 140 мегапикселей и три телекамеры), однако на протяжении нескольких лет он стоял без дела.

В 2014 году издание Weekly Standard опубликовало письмо четырех членов комитета американского сената по разведке, в котором заявлялось, что Россия вводит новые самолеты, которые «поддерживают оборудование для цифровой фотосъемки, РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасное оборудование».

15 апреля 2014 года председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс призвал президента Барака Обаму отказать России в праве использовать новые российские самолеты в воздушном пространстве США, в результате чего пролет для Москвы был запрещен.

В 2018 году США снова отказались подписать протокол на полеты Ту-214ОН. Лишь в апреле прошлого года самолет совершил свой первый полет в рамках ДОН.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, причины выхода Вашингтона из договора кроются вовсе не в технологическом превосходстве Москвы.

«Просто в современном мире появились новые центры силы, геостратегическая картина за последние десятилетия в значительной степени переформатирована», — считает военный эксперт.

Стоит отметить, что США, действительно, пытаются выстроить новую политику в сфере безопасности в соответствии с геополитическим раскладом. Так, например, на исходе действия российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Белый дом требует подключить к переговорам о его продлении Китай.

Вашингтон также указывает на возможность пользоваться снимками с коммерческих спутников, которые по своему техническому качеству как минимум равноценны данным, полученным в результате разведывательных полетов.

Так или иначе, ДОН не предполагал защиту стран-участниц от раскрытия секретной информации другими государствами. США и Европа, к примеру, совершали разведывательные полеты над Россией в начале 2014 года в интересах Украины.

Все эти риски и минусы были понятны странам-участницам с самого начала и, подписывая Договор, они осознавали, что ставят под угрозу секретную информацию в обмен на возможность получения такой же секретной информации.

Основываясь на этом факторе, многие российские наблюдатели уверены, что России не следует выходить из соглашения, чтобы не отсекать себя от шансов проводить полеты над территориями других стран-участниц НАТО. Между тем Вашингтон, покинув стол переговоров, не отказал себе в возможности иметь полный доступ к информации по России, получаемой от полетов его союзников.

В ближайшее время Москве предстоит сделать выбор между возможностью совершать полеты над Европой или лишением Вашингтона преимуществ. В случае если Россия все же останется в Договоре, то, вероятно, это создаст почву для недомолвок и споров с остальными участниками ДОН, союзниками США.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что Москва еще не приняла решение о своих дальнейших действиях.

«Не вижу никаких проблем с точки зрения последствий для нашей безопасности от выхода США из этого договора, будут они в этом договоре, не будут. Если договор сохранится, их союзники, наверное, найдут формы, как поделиться информацией с Соединенными Штатами, и наоборот, — сказал он. — Хотя это будет, на наш взгляд, крайне проблемным с политической и юридической точек зрения».