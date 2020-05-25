«Нужен разумный баланс»: в ЕС призвали к сотрудничеству с Россией

Евросоюзу необходимо найти баланс между антироссийскими санкциями и взаимодействием с Россией, считает шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Свое мнение он выразил, выступив на видеоконференции с главами диппредставительств Германии.

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«Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам», — отметил он.

Боррель обратил внимание, что странам-членам ЕС «нужна откровенная дискуссия» по России.

Он также напомнил дипломатам, что Евросоюз и Россия связаны между собой в энергетической сфере, что говорит о необходимости построить доверительные отношения.

«Мы должны помнить, что в сфере энергетики существует взаимная зависимость, о которой я не должен напоминать вам в Германии. Нам нужно покупать газ, а им [России] — продавать. Поэтому давайте инвестировать в достижение лучшего понимания между нами и как мы можем построить доверие, чтобы двигаться вперед вместе», — обратил внимание участников конференции Боррель.

В марте этого года, до того как были введены карантинные меры по всему миру из-за распространения коронавируса COVID-19, Боррель отмечал, что хотел бы посетить Россию. В качестве цели поездки от указывал намерение обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Тогда же он говорил, что Евросоюзу стоит усилить взаимодействие с российской стороной по ряду тем, в том числе и по изменению климата, Сирии, Ливии.

В то же время, Боррель подчеркивал, что его желание посетить Россию не должно восприниматься «как нечто экстраординарное». По его словам, он хотел бы встретиться не только с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, но и с президентом страны Владимиром Путиным, если власти страны будут готовы к интенсивной программе встреч.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма. После того, как на Украине произошел госпереворот, власти Крымского полуострова провели референдум. Явка составила свыше 90% граждан, которые могут голосовать. Из них большинство выступили за воссоединение с Россией. После этого, в марте 2014 года, глава России подписал указ о становлении полуострова частью страны.

Это решение не признали ряд европейских стран, Киев и Вашингтон. Так, западные страны обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта, который до сих пор продолжается на юго-востоке Украины. Референдум, подчеркивалось в заявлениях российских властей, прошел в соответствии с международными актами.

В России заявляли, что санкционная политика контрпродуктивна, и от нее страдают сами европейские страны. Отчасти признают это и в Европе, в связи с чем в последнее время все чаще можно услышать призывы к снятию экономических ограничений.

Например, двумя неделями ранее об этом заявил депутат бундестага ФРГ, член международного комитета Вальдемар Гердт. Он отметил, что необходимо снять санкции, введенные в отношении Крыма, и восстановить международное сотрудничество с крымским регионом.

«Пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений. Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он обратил внимание, что должны быть сняты все идеологические преграды, которые мешают и блокируют международные связи Крыма. «Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны. Мы будем делать все для снятия этих санкций, чтобы сообща преодолевать все трудности», — подчеркнул политик.