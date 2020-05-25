«Зараза страшная»: у главы Тувы выявили коронавирус

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом рассказал он сам в видеообращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — подчеркнул глава региона.

По его словам, вместе с ним госпитализировали председателей администраций двух муниципалитетов. Кара-оол попросил сограждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — отметил тувинский руководитель.

В пресс-службе правительства республики подтвердили ТАСС, что его госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. «Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие нормальное», — уточнили в пресс-службе.

Исполняющим обязанности главы республики на время болезни Шолбана Кара-оола назначен первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт.

«Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно», — отметили в пресс-службе.

По информации федерального штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Туве выявили 628 случаев заражения. 57 человек выздоровели, один умер.

Несколькими днями ранее появилась информация о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Но эту информацию опроверг директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Он заверил, что глава Чечни здоров. «Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. У него все хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы», — подчеркнул Айдамиров.

Позже сообщалось, что у Кадырова поражено 70% легких, но в пресс-службе чеченского главы до сих пор не дали официальных комментариев о состоянии его здоровья.

Коронавирусом переболели уже некоторые представители власти в России. В частности, 11 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» сообщил, что переболел инфекцией COVID-19 в апреле. Он рассказал, что почувствовал ухудшение самочувствия по дороге на работу, поэтому вернулся домой и вызвал врача, чтобы сдать тест на коронавирус.

«<…> Я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что не все в порядке со здоровьем», — отметил глава Ленобласти.

На следующий день выяснилось, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Губернатор отказался от госпитализации и продолжал работать удаленно. Через пять дней врачи сообщили ему, что болезнь прошла без осложнений, рассказал Дрозденко.

В пресс-службе областного правительства пояснили РИА «Новости», что губернатор вернулся на рабочее место 5 мая после двухнедельной самоизоляции.

Коронавирусом переболели также глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. О том, что у них выявили инфекцию, сообщалось 1 мая. «Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — цитировала пресс-служба заявление Якушева.

В конце прошлого месяца стало известно, что коронавирус выявили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Правительство продолжило работу в штатном режиме, а глава кабмина отправился на самоизоляцию.

Помимо них среди высокопоставленных чиновников коронавирус также был обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента уточнил, что перешел на удаленную работу 1 мая, когда у одного из его коллег был диагностирован COVID-19. Вскоре у него появились симптомы в виде повышенной температуры. После этого они обнаружились и у его супруги — Татьяны Навки.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм <…> иммунная система пытается этот вирус победить и вместе с вирусом начинает пожирать легкие», — подчеркнул Песков.