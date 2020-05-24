Трамп: «Путин не хочет моей победы»

Американский президент Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин несмотря на то, что хорошо к нему относится, не хочет, чтобы Трамп был переизбран на предстоящих выборах.

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«Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл [на выборах]. Но, думаю, он [Путин] хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы». — сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон, размещенном в сети.

В то же время президент США добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай. Причины он не уточнил. В США выборы пройдут 3 ноября этого года, нынешний американский лидер будет баллотироваться на второй четырехлетний срок.

Дональд Трамп не раз обращал внимание, что «никто не был таким жестким по отношению к России», как он. Такие заявления Трамп делал на фоне обвинений в том, что он находится якобы в «сговоре» с Россией, что не нашло подтверждений в ходе расследования. Москва при этом отрицала обвинения.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс 2016 года, когда Дональд Трамп стал главой государства. За расследование этих якобы имевших место попыток влияния взялся спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он им занимался почти два года. В частности, Мюллер расследовал предполагаемый сговор между российскими властями и республиканцем Трампом. Весной прошлого года он признал, что нет доказательств того, что этот сговор был.

Мюллеру не удалось доказать влиял ли президент США на расследование. Итог работы американского спецпрокурора был одобрен главой России Владимиром Путиным, который отметил объективность доклада. По его словам, документ подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией. «Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — отметил российский президент.

Сам Трамп изначально называл дело, которое вел Мюллер «охотой на ведьм». Глава США уверен, что так называемое «российское дело» было сфабриковано политиками из демократической партии США, которые не смогли смириться с тем, что проиграли на выборах 2016 года. Он отметил, что это расследование — «одна из самых темных страниц» в истории Соединенных Штатов. Глава США неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Однако итоги работы спецпрокурора убедили не всех. Так, американский сенатор Берни Сандерс до сих пор считает, что Россия якобы «вмешалась» в выборы 2016 года и помогла Дональду Трампу выиграть президентскую гонку. В этом году Сандерс предупредил российские власти о «невмешательстве» в избирательный процесс.

«Мне все равно, честно говоря, кого [президент России Владимир] Путин хочет сделать президентом. Мое послание Путину предельно ясно: держитесь подальше от американских выборов, и я, как [будущий] президент, позабочусь об этом», — заявил сенатор.

Политик напомнил, что считает Россию виновной. «В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы создать раскол в нашей стране, и я понимаю, что они делают это опять в 2020 году», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков отметил, что заявления о «вмешательстве» России в выборы американского президента являются параноидальными.

По его мнению, их количество будет расти по мере приближения голосования. «Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — отметил представитель Кремля.