Карантин за свой счет: Аксенов призвал повременить с Крымом

Люди, «бесцельно» приезжающие в Крым во время пандемии коронавируса, будут принудительно помещаться в обсерватор за свой счет. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет», – заявил политик.

По словам Аксенова, если россияне не готовы оплатить счет за пребывание под меднаблюдением сразу, то по окончании их нахождения в обсерваторе деньги будут взыскиваться властями Крыма в судебном порядке. Приезжающие в Крым в частные командировки работники должны будут провести 14 дней в обсерваторе, оплаченном компанией.

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Аксенов также подчеркнул – это требование вовсе не является «желанием кому-то насолить», а представляет собой часть мер по борьбе с коронавирусом.

«Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон. Но пока не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам», – отметил глава Крыма. По его словам, сейчас каждый «лишний» человек из других субъектов Российской Федерации на полуострове – нагрузка на органы власти региона и систему здравоохранения Крыма. Сейчас на полуострове выявлено 340 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 153 крымчанина.

Эксперты аналитического Крымского федерального университета (КФУ) ранее заявили, что есть два сценария завершения пандемии на полуострове. Если полностью снять карантинные меры, то может произойти вспышка заболеваемости, которая охватит более 50 тыс. человек, и пик может наступить лишь к августу. Система здравоохранения региона в этом случае может просто не справиться.

Второй вариант – сохранение темпов распространения коронавируса на текущем уровне, и тогда ситуация «растянется на неопределенное время», а число выявленных случаев будет колебаться в диапазоне от 30 до 120 человек. Однако такой сценарий сложно реализовать, поскольку ограничения по России уже начали частично снимать для спасения бизнеса, в числе которого и туристическая индустрия.

Ученые КФУ подчеркнули, что крымчанам и туристам придется долгое время жить и отдыхать в условиях коронавирусной пандемии. COVID-19 никуда не денется, пока хотя бы у 60% населения не будет выработан иммунитет.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится. Он также попросил не обнадеживать зря отельеров, вкладывающих средства в подготовку к сезону. По словам чиновника, если позволят условия, будет возможен лишь локальный туризм внутри региона. «Межсубъектовой миграции туристов, мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма — если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию такой программы. Буду обращаться к главе государства за поддержкой», — заявил Аксенов на ежедневном заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.