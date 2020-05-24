Отстоять итоги Второй мировой: КНР поддержит РФ в «войне памяти»

Руководство КНР готово совместно с российскими властями решительно отстаивать итоги Второй Мировой войны. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Китайской народной республики, член Госсовета КНР Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», – подчеркнул китайский чиновник.

По его словам, Пекин готов также усиливать двустороннее сотрудничество с Москвой в разных форматах – ООН, БРИКС, ШОС и «Большой двадцатки» (G20), чтобы подготовиться к грядущим после пандемии коронавируса изменениям в мире.

Реклама

Ван И также заявил, что некоторые американские политические силы пытаются подтолкнуть КНР и США на грань новой холодной войны. «Это опасная попытка изменить волю истории, она может <...> подвергнуть риску стабильность и процветание мира. Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это», – подчеркнул китайский чиновник, отметив продуктивный характер отношений Вашингтона и Пекина, сложившийся ранее.

Он также заявил, что у Китая нет намерений «заменить» США на мировой арене, но американцы должны прекратить пытаться «изменить» КНР и мешать «маршу 1,4 миллиардов человек к модернизации».

Наконец, Ван И заявил, что власти США должны отказаться от иллюзий по поводу ситуации с Тайванем. По его словам, Пекин решительно намерен «защитить национальное воссоединение». Он также призвал Вашингтон «осознать чувствительность» тайваньского вопроса и «следовать принципу одного Китая».

Напомним, в январе на выборах в Тайване уверенную победу одержала Цай Инвэнь, представляющая Демократическую прогрессивную партию. Политик выступает против сближения с КНР. По словам Цай, формула «одна страна – две системы», предлагаемая китайскими коммунистами, является неприемлемой.

Тайвань – независимое государство, с 1949 года остров управляется администрацией Гоминьдана. Китайские националисты во главе с Чан Кайши потерпели поражение в гражданской войне, уступив коммунистам во главе с Мао Цзедуном. На Тайване сохраняются собственные флаг, валюта и другие атрибуты суверенной Китайской Республики. Однако КНР считает остров одной из своих провинций. Долгое время – до 1971 года — именно Тайвань вместо КНР представлял Китай в ООН.

11 мая коммунистический Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли КНР и России в Победе, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, как две основные страны-победительницы и постоянные члены Совета безопасности ООН, Китай и Россия придерживаются широко признанного мнения об итогах Второй мировой войны.

«Мы выступаем против переписывания истории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он напомнил, что в недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что СССР и Китай во время войны понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу, и этот исторический факт не должен быть забыт.

При этом Пекин настаивает на том, что все международное сообщество должно обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастную оценку ее итогов.

Путин ранее заявлял, что тем, кто стремится переписать историю и возложить вину за разжигание Второй мировой войны на СССР, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан, нет никакого оправдания. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил мнение, что Запад намеренно умалчивает о решающей роли СССР в победе над гитлеровскими войсками. Ранее ряд стран Евросоюза, в частности — Прибалтики, утверждали, что на советском вожде Иосифе Сталине лежит равная ответственность за развязывание Второй Мировой с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером.