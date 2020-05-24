Поспешим: Франция возвращается к выборам

Правительство Франции приняло решение провести второй тур мартовских муниципальных выборов, отложенный из-за распространения коронавируса COVID-19, 28 июня. Соответствующее заявление в пятницу сделал премьер-министр страны Эдуар Филипп. «Мы представим 27 мая президенту Франции Эммануэлю Макрону декрет о проведении второго тура выборов 28 июня», — сообщил Филипп.

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Власти выбрали ближайший из возможных вариантов проведения голосования. Еще в конце апреля — начале мая французские СМИ писали, что второй тур выборов состоится не раньше конца сентября. Радиостанция France Info, ссылаясь на источник в правительстве, даже утверждало, что власти подготовили соответствующий законопроект, устанавливающий два этапа голосования на 27 сентября и 4 октября.

Однако накануне стало известно, что премьер-министр отказался от варианта осенних выборов, поскольку счел нежелательным совмещение голосования с началом учебного года.

«Премьер-министр выступил категорически против сентября и осени в целом, сказав, что либо в июне, либо в январе»,

— приводит французская пресса слова главы оппозиционной партии «Республиканцы» Кристиана Жакоба. При этом возможность проведения выборов после января 2021 года в правительстве не рассматривалась вовсе.

Проведения второго тура муниципальных выборов в июне неделю назад требовали мэры около 30 французских городов. В своем совместном заявлении они указывали, что угроза второй волны эпидемии в стране требует «скорейшей установки и стабилизации» местных государственных учреждений.

Окончательное решение властей совпало и с позицией ученого совета. Эксперты заключили, что выборы могут состояться в июне, если правительство примет дополнительные меры, направленные на снижение риска распространения коронавируса. В частности, требуется разработать программу изменения порядка проведения избирательных кампаний.

Вероятно, программа проведения голосования и дополнительные меры безопасности будут известны после получения президентом от правительства в конце мая соответствующего декрета. При этом за 15 дней до предполагаемой даты голосования ученый совет намерен провести очередные консультации.

Властям и правящей партии «Вперед, Республика!» также выгодно скорейшее завершение истории с муниципальными выборами.

Макрон и его партия «Вперед, Республика!» с момента избрания стремительно теряли свою популярность. Причиной стало проведение чрезмерно правой политики, встречающей сопротивление у достаточно широких слоев населения страны.

Рост цен на топливо, который правительство объясняло заботой об экологии, изменение трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров — эти и множество других факторов вызвали рост недовольства, которое выразились в протестах «желтых жилетов», продолжающихся уже больше года.

Однако пандемия коронавируса несколько изменила эту тенденцию. В апреле уровень поддержки деятельности французского президента поднялся до 51% — на 14% больше, чем в феврале.

В условиях пандемии Макрон реабилитировался. Из-за коронавируса многие правительства получили расширенные полномочия в связи с введением режима ЧС. Международные СМИ сообщали, что некоторые политические руководства могут воспользоваться ситуацией, чтобы принять непопулярные законопроекты. Однако французский лидер не только не стал этого делать, но и вовсе приостановил все реформы, в том числе и пенсионную, пока страна сражается с пандемией.

Правда, уже сейчас наметилась обратная тенденция на спад: всего за месяц поддержка французами деятельности главы государства опустилась до 43%.

Однако пока все еще удерживает свой уровень Эдуар Филипп, которого поддерживают 46% граждан. Это важно, поскольку премьер-министр во втором туре муниципальных выборов будет пытаться переизбраться на пост мэра Гавра.

Во время первого тура ему удалось набрать 43% голосов — всего на 8% больше, чем у кандидата от левых Жан-Поля Лекока. Для главы общенационального правительства такой показатель вряд ли может считаться успешным.

Да и в целом в первом туре партия Макрона показала далеко не лучшие результаты. Многие крупные города взяли под контроль оппозиционные партии. В Лионе, Безансоне, Страсбурге и Гренобле ведущие позиции оказались у партии зеленых. В Париже первенство взяли социалисты.

Отчасти, это можно объяснить тем, что для партии Макрона нынешние муниципальные выборы стали первыми. «Вперед, Республика!» была создана к парламентским выборам 2017 года, партия не успела закрепиться на местах и завоевать серьезную базу поддержки.

Во втором туре сторонники Макрона могут улучшить свои результаты не только за счет объединения вокруг их кандидатов сторонников других партий, но и благодаря поддержке населением принятых для борьбы с коронавирусом мер.

Изначально второй тур должен был состояться еще 22 марта, спустя неделю после первого. 15 марта первый тур прошел несмотря на то, что уже тогда в стране было зафиксировано почти пять тысяч заражений.

Меры предосторожности пытались соблюдать. Люди в масках и перчатках со своими ручками и распечатанными бюллетенями приходили на участки, где могли воспользоваться антисептиком. Были нанесены метки для соблюдения голосующими дистанции, для пожилых организовали приоритетный порядок голосования.

Возможно, власти просто не успели отменить голосование. Ведь в тот же день, когда оно проходило, в стране начали действовать новые ограничительные меры. Незадолго до этого эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилось. На сегодняшний день во Франции уже более 182 тыс. подтвержденных случаев заражения, почти 64 тыс. человек выздоровели, еще 28 тыс. — скончались.

С 11 мая страна начала постепенно снимать ограничения, однако режим ЧС был продлен в стране до 10 июля.