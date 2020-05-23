«Проходила акция»: радикалы напали на офис Медведчука

Киевская полиция задержала несколько человек из-за беспорядков у офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

«Проходила акция, «активисты» зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — отметили в комментарии агентству Укринформ. Уточняется, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее украинские СМИ, в частности 24 канал, сообщали, что возле офиса Медведчука прогремел взрыв. Очевидцы, в свою очередь, рассказывали, что слышали националистические лозунги. Полицейские позже опровергли сообщения о взрыве, передает РИА «Новости».

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«Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. Пострадавших пока нет, во всяком случае, такой информации не поступало», — рассказали агентству в отделе коммуникаций полиции Киева.

Позднее стало известно, что украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с акциями протестов радикалов.

«За совершение хулиганских действий во время митинга на столичном Печерске начато уголовное производство. Правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают пояснения. После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка», — указывается в сообщении на сайте полиции.

Сотрудники правоохранительных органов Украины отметили, что участники протестов жгли файеры, дымовые шашки, а также бросали петарды и банками с красной краской закидали фасад здания. Полицейские отметили, что инцидент квалифицирован как хулиганство. Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.

Тем временем политическая партия «Национальный корпус» признала, что является организатором данной акции. Якобы таким образом представители партии решили выступить против поездок депутатов от ОПЗЖ на переговоры в Россию.

По данным пресс-службы Медведчука, полицейские задержали 11 человек, которые охраняли офис и препятствовали незаконным действия националистов. При этом один из охранников получил травму. «Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Медведчука Олега Бабина.

Он добавил, что радикалов стали задерживать только после того, как они попали в кого-то из полицейских. По словам Бабина, партия готовит специальное заявление по инциденту.

В частности, в партии, действия радикалов расценили как запугивание из-за политической позиции партии.

«Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии по поводу внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ», — говорится на официальном сайте ОПЗЖ.

Подчеркивалось, что смена власти не изменила ситуацию с нападениями на партию. «Нападения, которые были нормой при режиме [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, продолжаются и при [нынешнем главе государства Владимире] Зеленском», — отмечается в сообщении.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук призвал власти страны предложить план по «устранению незаконного влияния США на политику государства». «Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который согласно конституции Украины возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства», — приводит его слова сайт партии.

Таким образом он ответил на недавнее обнародование телефонных разговоров Порошенко и американских чиновников.