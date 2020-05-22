Молчаливый квартет: кто спасет Ближний Восток от войны

Россия приняла участие в видеоконференции спецпредставителей «ближневосточного квартета» — формата с участием РФ, США, ЕС и ООН, созданного для урегулирования арабо-израильского конфликта. Москву на встрече представлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщается на сайте МИД.

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«Было рассмотрено текущее положение дел в палестино-израильском урегулировании в контексте поиска путей восстановления мирного процесса», — говорится в сообщении МИД РФ.

Однако других подробностей состоявшегося обсуждения внешнеполитическое ведомство не приводит.

Известно, что в преддверии видеоконференции, в четверг, специальный посланник президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов беседовал с временным поверенным в делах Израиля в Москве Эли Белоцерковским, чтобы проинформировать его о запланированном обсуждении.

Тогда Россия подтвердила Израилю свое стремление содействовать международной конференции с участием квартета, нескольких арабских стран и палестинцев.

Видеоконференция «квартета» по ближневосточному урегулированию состоялась на фоне обострения отношений между Палестиной и Израилем, к которому привел ряд недружественных шагов со стороны еврейского государства.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 17 мая призвал распространить суверенитет Израиля на части Западного берега реки Иордан, которые относятся к Палестине. На этой территории находится ряд еврейских поселений, но они не является частью Израиля с точки зрения международного права. Более того, их статус не так очевиден даже с точки зрения внутреннего израильского законодательства.

Нетаньяху же решил исправить этот момент с помощью фактической аннексии указанных территорий, хотя СБ ООН еще в 2016 году призвал израильские власти прекратить оккупацию части Западного берега.

«Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — объявил премьер Израиля.

Подобные действия крайне негативно восприняли в Палестине. Глава государства Махмуд Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений и договоренностей с Израилем и США.

Вашингтон попал под «горячую руку» палестинских властей не случайно, а за создание так называемой «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

США в январе представили свой план по разрешению палестино-израильский противоречий, которые не могут прийти к соглашению уже более полувека. Международные посредники не раз пытались предложить свой путь урегулирования конфликта, но никаких результатов это не дало. Вашингтон же потратил на создание «сделки века» почти три года, в итоге выпустив предложение с сильным уклоном в пользу Израиля.

Так, важнейший для обеих стран город Иерусалим США предложили объявить неделимой столицей еврейского государства, признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, а также разоружить ХАМАС — палестинское движение, действующее в секторе Газа — для демилитаризации региона.

Подобный расклад палестинские власти не устраивает, несмотря на заверения американской стороны об увеличении их территорий в несколько раз.

Иерусалим палестинцы отдавать Израилю не намерены в любом случае, считая восточную часть города своей столицей. Да и в отношении территорий на Западном берегу реки Иордан позиция у Палестины вполне жесткая.

«США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство, они опубликовали «сделку века», которая заложила основу для израильской аннексионной декларации», — говорил Аббас во время своего объявления о прекращении взаимодействия с Вашингтоном.

Американские власти несут ответственность за притеснения палестинского народа, подчеркивал глава Палестины, Вашингтон — главный союзник «оккупационного правительства» Израиля.

В подобных условиях палестинские власти обратились за поддержкой к международному сообществу, в частности, Аббас призывал Россию помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта с помощью организации соответствующей конференции в Москве.

Одной из главной проблем «сделки века», которую не раз отмечали в Палестине, стало фактически полное игнорирование палестинцев со стороны США. Любые обсуждения при создании плана проводились с Израилем, даже презентация соглашения была проведена президентом США Дональдом Трампом вместе с Нетаньяху.