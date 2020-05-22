Таблетки с Востока: Джонсон урежет импорт из Китая

Великобритания намерена покончить с зависимостью от китайского импорта. Как сообщает The Times, по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона правительство страны намерено разработать план под названием «Проект защита». Его цель состоит в том, чтобы избавиться от зависимости Лондона в отношении импорта из Китая на фоне пандемии коронавируса.

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По информации издания, членам правительства было поручено определить основные уязвимые места в экономике страны для «потенциально враждебных иностранных правительств в рамках нового подхода к национальной безопасности». Работу в этом направлении возглавляет глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Проект защита» может привести к вмешательству правительства национальное производство. Помимо этого, инициатива включает в себя работу над цепочками поставок, когда британские предприятия полагаются на импорт продукции из Китая для своего производства.

Между тем, по информации издания, в правительстве страны были созданы две рабочие группы для проведения широкой работы по планированию восстановления экономики после карантина.

«Проект защита» же должен оценить устойчивость производства предметов первой необходимости в Великобритании. Источник The Times сообщает, что ему было поручено «планировать будущие события, какими бы они ни были». Вторая же рабочая группа должна определить, в каких направлениях правительство должно оказать поддержку производству предметов первой необходимости, таких как фармацевтические препараты.

Также издание со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что уже проведенная работа по этому вопросу привела к переоценке системы ценностей национальной безопасности.

«Мы рассматриваем устойчивость как проблему национальной безопасности. Если мы полагаемся на другие государства в конкретных вещах, то это, по сути, является проблемой национальной безопасности. Вопрос в том, как вы можете смягчить это? У нас очень много людей из национальной безопасности, занимающихся такими вещами», — цитирует издание слова источника.

Еще один источник издания сообщает, что проводимая работа касается «диверсификации линий поставок»:

«Мы больше не зависим от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости».

На прошлой неделе независимое британское общественное объединение «Общество Генри Джексона», основанное при Кембриджском университете для исследования внешней политики Лондона, сообщило, что Великобритания зависит от Китая по 289 категориям, из которых 71 — это жизненно важные товары.

Фармацевтические ингредиенты, необходимые для изготовления обезболивающих и противовирусных препаратов, а также антибиотиков входят в число товаров, по которым Великобритания является чистым импортером. На долю Китая приходится около 50% импорта в страну.

Вместе с тем в британском обществе нарастает критика в адрес Пекина и его действий во время пандемии коронавируса. «Общество Генри Джексона» заявило также, что заявления КНР, в которых правительство страны пытается «избежать ответственности и подотчетности путем отклонения своей вины и подавления критики», должны ставить под сомнения надежность страны.

Великобритания одной из первых стран присоединилась к требованиям США расследовать происхождение коронавируса. В апреле Доминик Рааб заявил, что Лондон больше не сможет вести дела с Китаем «как обычно». Он считает, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях.

«Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела как обычно после этого, — заявил он. — Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему ее нельзя было остановить раньше».

Согласно опросу Survation, проведенному в прошлом месяце, отношение к Китаю в британском обществе становится все более жестким. На фоне пандемии коронавируса 63% британцев заявили, что поддерживают идею о принятии правительством более жесткой политики в области торговли, инвестиций и безопасности в отношении Китая. 62% заявили, что поддерживают правительство, возвращающее производство медикаментов из Китая.

Исследования о зависимости от китайской продукции было проведено и в отношении США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Результаты продемонстрировали, что в совокупности пять стран зависят от Китая по 5910 категориям товаров, из которых 319 — необходимые для важнейших отраслей промышленности.

Между тем намеченная правительством работа вызывает все же обеспокоенность в отношении будущих поставок медицинских препаратов. Большинство лекарств, которые продаются в Великобритании, создаются при помощи сложной цепочки поставок, в которой около 70% ингредиентов производятся в Китае.

«Пандемия коронавируса продемонстрировала важность устойчивых цепочек поставок для обеспечения постоянного потока предметов первой необходимости и поддержания движения мировой торговли. Вот почему мы смотрим, какие шаги мы можем предпринять, чтобы обеспечить наличие разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать дефицита в случае будущего кризиса», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Один из источников издания предполагает, что результаты работы обеих групп будут учитываться при планировании экономики после того, как Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС.

В среду Борис Джонсон заявил, что собирается внести в парламент законопроект, защищающий британские компании от покупки иностранными инвесторами. Речь идет о компаниях, несущих особое значение в сфере национальной безопасности, но оказавшихся в сложном финансовом положении. Согласно инициативе Джонсона, в таком случае эти компании будет выкупать британское правительство. Премьер-министр заявил о необходимости разработки и принятия мер, которые «гарантируют, что мы защищаем нашу технологическую базу».

Подход Великобритании разделяют и другие европейские страны. В понедельник президент Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к усилению суверенитета ЕС в отношении медицинской продукции.

В начале апреля Берлин ужесточил правила, защищающие немецкие компании от поглощения инвесторами из стран, не входящих в ЕС, позже сходные правила ввели и во Франции. Среди стран, которые в последнее время вводили те или иные меры для противодействия поглощению местного бизнеса иностранными компаниями, также Япония и Индия.

В том же направлении двигается и Евросоюз. На прошлой неделе глава Европейской народной партии — крупнейшей фракции в Европарламенте — заявил о необходимости годового моратория на покупки европейских фирм китайскими компаниями.

«Мы должны заметить, как китайские компании, частью при поддержке государственного финансирования, все больше пытаются скупать европейские компании, которые сейчас дешевы или столкнулись с экономическими трудностями из-за кризиса, связанного с коронавирусом», — заявил Вебер.