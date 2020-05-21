«Ошибки прошлого»: в ЕС оценили план Макрона и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном объявили о плане по восстановлению экономики Евросоюза еще 18 мая. Предложение Берлина и Парижа предполагает создание фонда на €500 млрд, который будет оказывать финансовую поддержку пострадавшим от пандемии государствам ЕС.

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Главное отличие этой инициативы от прошлых предложений в том, что речь идет о бюджетных дотациях для европейских стран, а не кредитах. Германо-французский фонд будет получать финансирование от общеевропейских заимствований на финансовых рынках от имени ЕС под выгодный процент.

При этом германо-французский план должен стать частью общего бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и позволить пострадавшим странам восстановить экономику, не попадая в зависимость от своих союзников.

Впрочем, инициатива Германии и Франции вызвала достаточно спорную реакцию внутри ЕС, буквально на следующий день после презентации плана против выступили власти четырех государств — Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции. Указанные страны недовольны грядущим ростом расходов в сообществе.

Европейское сопротивление

Австрия не поддерживает идею Германии и Франции, поэтому вместе с тремя другими странами ЕС готовит альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, но считаем, что правильный путь — это кредиты, а не субсидии. Мы считаем, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов», — отмечал глава кабмина Австрии.

В Вене удивлены инициативой Берлина и Парижа, подчеркнул Курц, любые государства вправе что-то предлагать, но решение «должны выносить все государства-члены ЕС».

Как пояснил министр финансов Австрии Гернот Блюмель, германо-французский план предполагает, что ЕС будет брать кредиты, чтобы финансировать безвозмездные субсидии — подобные предложения нельзя поддерживать.

В свою очередь, глава минфина Швеции Магдалена Андерссон призвала дождаться итогового предложения Еврокомиссии по восстановлению европейской экономики, которое должно быть представлено 27 мая. По ее словам, после этого можно будет оценивать все дополнительные планы, в частности инициативу Берлина и Парижа.

«Четверка сопротивления» едина в том, что государства ЕС, получающие поддержку, должны возвращать эти средства, даже если они были заимствованы на финансовых рынках. Кроме того, они уверены в необходимости проведения структурных реформ в странах, которым будут предоставлены кредиты.

С подобным утверждением не согласны представители Южной Европы, что, собственно, уже вызвало ряд споров на этапе первого пакета экстренной помощи со стороны Евросоюза. Речь идет о сумме в €540 млрд, которую Австрия, Нидерланды и Германия предлагали распределять с использованием Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Этот момент подвергли критике в Италии и Испании — наиболее пострадавших государствах ЕС, — потому что распределение средств через ESM предусматривает переход к политике жесткой экономии. Страны Южной Европы отмечали, что их не следует наказывать за кризис, вызванный пандемией, и что обременение их большим долгом затруднит восстановление экономики всего Евросоюза. Стороны пришли к компромиссу, снизив требования для получения помощи по стабилизационному механизму, но все же оставив кредитную составляющую.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, выступив против плана Германии и Франции, задали определенный тренд, к которому впоследствии присоединилась Венгрия. В Будапеште согласились, что уход от кредитов в пользу субсидий является неверным решением в условиях кризиса.

Частичная поддержка

Вместе с противниками у германо-французской инициативы появились и сторонники. К примеру, ряд государств Восточной Европы,в целом позитивно оценил предложение, хотя указал на отсутствие важных переменных в представленном предложении. В частности, в Польше призвали пояснить работу механизма распределения средств, только после уточнения этих правил Варшава будет готова сделать окончательный выводы.

В то же время в Словакии уверены, что инициатива должна включать «явный стимул» для проведения структурных реформ в пострадавших государствах. Как говорил словенский министр иностранных дел Иван Корчок, этот план должен быть «финансово ответственным» — все государства Евросоюза обязаны обладать доступом к новым субсидиям.

Положительно высказались в отношении германо-французского плана в Бельгии, по мнению главы минфина Александра Де Круо, именно такое предложение необходимо Европе — сочетание солидарности и ответственности.

Кроме того, поддерживает инициативу Испания, премьер Педро Санчес назвал план Германии и Франции шагом в правильном направлении, который соответствует требованиям республики. «Теперь пришло время для ЕС предложить правильный финансовый пакет. Мы должны продолжать двигаться вперед», — подчеркнул глава испанского правительства.

Однако в Италии не совсем разделяют оптимизм своих соседей, хотя и считают германо-французскую инициативу достаточно смелым предложением. По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, это хороший шаг на пути к единому ответу на пандемию, но Евросоюз должен сделать гораздо больше.

«Европа не может позволить себе повторять ошибки прошлого, делая слишком мало или реагируя слишком медленно. Неспособность действовать быстро приведет к резкому расширению расхождений между странами-членами ЕС.

Оставленный без контроля, этот кризис поставит под угрозу весь европейский проект, поскольку наш общий рынок не поспевает за другими ведущими экономическими державами», — пишет Конте в своей статье для Politico.

Объем ресурсов, направленных на поддержание европейской экономики, даже с учетом германо-французского фонда не соответствует необходимым значениям, считает премьер Италии, Брюссель обязан предоставить более амбициозное предложение, отвечающее потребностям Европы.

«Если мы позволим коронавирусному кризису увеличить экономические и социальные расхождения в ЕС, мы не только не сможем достичь ключевых целей <…>, но и будем раздувать пламя национализма и расширять долгосрочные разногласия в нашем союзе», — резюмировал Конте.

Призывы итальянского премьера вряд ли изменят точку зрения противников германо-французской инициативы, которые, в целом, не поддерживают создание дополнительной нагрузки на бюджет ЕС. Сам план можно расценивать как альтернативу уже имеющимся предложениям Брюсселя, который частично учитывает основные требования наиболее пострадавших стран.

Пока нет никакой уверенности, что это предложение будет принято, так как для его утверждения потребуется поддержка всех государств-членов Евросоюза. Впрочем, это не отменяет вынесение плана на повестку дня с последующим обсуждением, которое, вероятно, будет достаточно непростым.