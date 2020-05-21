«Бездеятельность»: суд в Киеве обязал расследовать отставку Шокина

Киевский суд обязал генпрокуратуру Украины заняться расследованием возможного вмешательства со стороны бывшего американского вице-президента Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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Это решение было принято после жалобы адвоката Александра Телешецкого, который представляет интересы Шокина, на «бездеятельность офиса генпрокурора».

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Он пытается восстановиться в должности с 2017 года. По словам Шокина, увольнение было незаконным — «у него еще два года и четыре месяца полномочий».

Шокин занимался расследованием дела газодобывающей компании Burisma, где трудился сын Джо Байдена Хантер. 19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи, на которых, предположительно, содержатся переговоры бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим главой Госдепа США Джоном Керри, а также с Джо Байденом. Основными темами переговоров стали дело компании Burisma, к которой ранее имел причастность Хантер Байден, а также осуществление внутренней и внешней политики Украины.

Согласно одной из записей, в 2016 году Байден предлагал Порошенко $1 млрд в обмен на увольнение Шокина, а также на смену правительства. «Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — сказал человек, голос которого похож на голос бывшего вице-президента США. В ответ якобы Порошенко отметил, что его слова звучат весьма заманчиво.

По словам нынешнего главы Украины Владимира Зеленского, этими записями займутся правоохранительные органы, в частности, генпрокуратура, которые и будут устанавливать состав преступления.

Сам же Зеленский предположил, что сказанное во время этих переговоров Порошенко с американскими чиновниками «может быть квалифицировано как государственная измена». «Как это квалифицировать — вопрос к правоохранительным органам», — добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что его предшественник Петр Порошенко и его окружение должны понести ответственность за свои преступления. «Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои», — подчеркнул он.

Сам украинский парламентарий Андрей Дергач ранее отметил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, передали в Генеральную прокуратуру страны вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

При этом американская сторона также выступает за то, чтобы был допрошен свидетель по делу Хантера Байдена. Так, ранее за этот процесс проголосовал комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.

Таким образом, председатель комитета Рон Джонсон может запросить все документы у пиар-фирмы Blue Star Strategies, а также вызвать ее представителей для дачи показаний. Дело в том, что эта организация работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой заседал сын Джо Байдена.

Республиканцы считают, что Байден-младший оказался в составе совета директоров украинской компании не просто так. Кроме того, представители Республиканской партии США подозревают, что вмешательство Байдена-старшего могло привести к досрочной отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина, который во время своей службы расследовал деятельность Burisma, так как имелись подозрения в развитии коррупционных схем работы.

Джо Байден с таким мнением не согласен, а его союзники из Демократической партии утверждают, что республиканцы проводят политизированное расследование против Байдена, поскольку он может стать главным оппонентом Дональда Трампа.