Против России: Украина подает меморандум в Морской трибунал

Украинский МИД намерен подать 22 мая меморандум против Российской Федерации в Международный морской трибунал — в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Он подчеркнул, что Киев потребует компенсации — моральной и материальной — для украинских моряков, задержанных в ходе инцидента ФСБ и впоследствии отпущенных в ходе обмена заключенными.

«Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам», — подчеркнул Енин.

Замглавы МИД Украины добавил, что этим вопросом занимаются «люди, которые работают на отлично», и ведомство в полном объеме занято делами против России.

В феврале 2020 года глава минюста Украины Денис Малюська заявил, что Киев изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды. «Подадим, а потом сообщим [о предмете исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — заявил он.

По словам украинского министра, сейчас Киев ведет пять исков против Москвы — все они находятся «на стадии определения». Иными словами, суды изучают вопросы своей компетентенции в этих делах.

«Если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика», — добавил Малюська. Он отметил, что международные судебные разбирательства тянутся годами и ускорить их никак нельзя.

В феврале прошлого года бывший тогда главой минюста Украины Павел Петренко сообщил, что против России идет пять дел в Европейском суде по правам человека. Одно касается «нарушений прав человека в Крыму», второе — «нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», третье — по поводу «фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ».

Четвертый иск подан Украиной в связи с «нарушением Россией прав украинских политзаключенных», а пятый — по делу «захваченных» украинских моряков вследствие инцидента в Керченском проливе. Этот иск был подан Киевом в ЕСПЧ еще в январе 2019 года, украинские власти обвинили Москву в нарушении прав украинских моряков. Об этом сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Напомним, Москва все украинские обвинения отрицает, указывая на их бездоказательность и несостоятельность.

Киев просит признать задержание Россией трех судов и арест 24 моряков незаконным. Украинские власти считают, что это противоречит статьям Конвенции о защите прав человека и нарушает право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли погранслужбы ФСБ России задержали в Азовском море три корабля ВМС Украины, которые нарушили государственной границу России, в течение нескольких часов не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Петра Порошенко, который ради повышения политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

В сентябре прошлого года Москва и Киев после переговоров Зеленского и Путина провели обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств.

Возвращение на родину происходило взаимно по формуле «35 на 35». На Украину, домой, среди прочих отправились и 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы РФ.