Компромат Трампа: чем грозит Байдену новый украинский скандал

Штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена назвал «дыркой от бублика» публикацию на Украине записей разговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

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Пленки обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, по его словам, записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене со стороны Порошенко. На них люди с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины, Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри, обсуждают украинскую внутриполитическую ситуацию.

Как заверяет Деркач, записи были сделаны в период с 2015 по 2016 год. Наибольший интерес представляет, предполагаемый диалог Байдена и Порошенко об увольнении тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на выделение Киеву $1 млрд финансовой помощи, а также обсуждение вопросов отставки экс-премьера Арсения Яценюка в угоду американской стороне.

С точки зрения представителя Байдена Эндрю Бейтса, данные записи лишь продолжение «давней попытки нанести вред бывшему вице-президенту. Усмотрели в штабе американского политика и «российский след».

«Многое было отредактировано, это по-прежнему абсолютно пустая история», — подчеркнул Бейтс.

Удар по Байдену

В целом, материалы не раскрывают никакой «новой информации», в желании сместить Шокина Байден признавался сам, объясняя это необходимостью антикоррупционных действий на Украине. Отставка Яценюка также не раз мелькала в украинских СМИ под призмой спланированной акции, с определенным влиянием со стороны американцев.

Если верить записям, то Порошенко и Байден якобы обсуждали отставку экс-премьера в феврале 2016 года. Само увольнение с должности произошло в апреле того же года. Сам Яценюк отмечал, что политический кризис, который привел к его отставке, был создан искусственно. Если верить пленкам, так и есть.

Однако создает ли этот факт риски лично для Байдена как будущего кандидата в президенты от Демократической партии, — вопрос спорный. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, в информации, что США держат Украину на «коротком поводке», нет ничего нового.

«Не думаю, что это повлияет как-то на внутриполитическую ситуацию в США. Единственное, что может оказать влияние, это история с сыном Байдена. Она накладывает определенное пятно на его биографию, но эту информацию адвокат Трампа Руди Джулиани пока придерживает», — считает эксперт.

Речь идет о скандале, который в прошлом году начал активно раскручивать президент США Дональд Трамп. Американский лидер связывает историю с отставкой Шокина не только с финансовой помощью, но и украинской компанией Burisma — генпрокурор поддерживал расследование против фирмы, в состав правления которой входил сын Джо Байдена — Хантер.

По мнению главы Белого дома, Байден-старший добивался увольнения Шокина, чтобы закрыть дело Burisma и увести подозрения от своего сына. При этом дело в отношении украинской компании закрыли вскоре после отставки генпрокурора.

Впрочем, Хантер Байден или компания Burisma в обнародованных Деркачем записях не фигурирует, тем самым предполагаемые разговоры Порошенко с Байденом подозрения Трампа не подтверждают.

Компромат Белого дома

Тем не менее, адвокат американского лидера Рудольф Джулиани утверждает, что у команды Трампа и так достаточно доказательств против бывшего вице-президента.

Так, по его словам, между Burisma и американской Wirelogic Technology существовала целая схема по отмыванию средств, благодаря которой Байден-младший получил около $3 млн.

В подтверждение юрист опубликовал официальное письмо прокуратуры Латвии, поступившие в Киев в феврале 2016 года. Однако полноценных доказательств он пока не предоставил — Юрий Рогулев уверен, что администрация Трампа ждет удачного момента для обнародования компромата на Байдена.

«Скорее всего эта история будет использована в нужный момент, к примеру, после официального утверждения Байдена кандидатом от Демократической партии. В настоящее время избирательная кампания практически не ведется, поэтому сейчас раскрывать все карты невыгодно. Если сообщить об этом сейчас, до ноября все уже забудут», — добавил эксперт.

Основной компромат включает факт содействия Байдена своему сыну, что будет очень неприятным для многих граждан США, подчеркнул Юрий Рогулев, что касается Украины, то «история с тем, кто кого назначал, американцам до лампочки».

Вирусная кампания

Согласно майскому опросу YouGov, в настоящее время бывший вице-президент обгоняет Трампа на национальном уровне — он набирает 47% рейтинга. В свою очередь, действующего президента поддерживают 42% респондентов.

Избирательная кампания в США находится фактически в замороженном режиме из-за пандемии коронавируса, что в большей степени играет на руку Трампа — он постоянно в поле зрения общественности, пока Байден не может оказывать прямого влияния на ситуацию.

Тем не менее, это позволяет бывшему вице-президенту избежать ответственности за непопулярные или ошибочные действия властей во время пандемии, чем не может похвастаться Трамп.

Учитывая, что США находятся не в лучшем положении из-за пандемии, страна лидирует по смертности и количеству выявленных случаев заболевания, а в экономике наблюдается рецессия, все шишки летят в сторону президента.

Как писали CNN, Трамп пытается отвлечь внимание американцев от проблем, вызванных распространением коронавируса. В частности, в последнее время президент США усилил негативную риторику в отношении своего предшественника Барака Обамы, а заодно и Байдена.

В подобных условиях публикация «записей» диалогов Порошенко и бывшего вице-президента может стать новой темой для Трампа, но пока он никак их не прокомментировал.