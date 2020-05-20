«Реальные результаты»: Путин поддержал выдвижение Минниханова

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики в 2020 году.

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«По поводу ваших полномочий: да, я знаю, что они истекают, но вы несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. И это так и есть на самом деле. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики.

Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущий период работы и пожелать вам успехов на следующий период»,

— сказал Путин в ходе встречи в видеоформате с президентом Татарстана, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Он также высоко оценил работу руководства республики по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

«Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово», — заявил Владимир Путин.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Татарстан вошел в тройку регионов страны с самым низким уровнем смертности от коронавируса. В списке также оказались Тамбовская и Свердловская области.

Рустам Минниханов руководит республикой с 2010 года. Тогда он был назначен на этот пост Дмитрием Медведевым, который на тот момент был президентом России. В 2015 году он был избран на второй срок, за Минниханова проголосовали 94% избирателей.

По конституции республики один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд, в связи с чем политическая карьера Минниханова стала предметом особого интереса.

Однако 23 декабря вице-спикер госсовета республики и глава фракции «Единой России» Юрий Камалтынов уточнил, что, так как Минниханов в 2010 году был не избран, а назначен президентом, то у него есть возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] избирался один раз. Один раз он назначался. Я не вижу на сегодняшний день никаких оснований, чтобы говорить о том, что в его случае действует это ограничение», — сказал Камалтынов в разговоре с газетой «Коммерсант».

Сам же Минниханов на следующий день заявил, что не исключает своего участия в выборах главы региона.

«Я могу согласиться, не согласиться, но я не могу выдвигать себя в президенты, нет таких у меня полномочий… Еще этот год не завершен, еще мой срок — девять месяцев. Доработать вот этот срок хорошо, потом видно будет. Но это не исключается, если такая возможность есть», — сказал он журналистам.

К слову, согласно прежним договоренностям, название должности главы региона было сохранено до окончания срока полномочий Минниханова. В 2017 году российские СМИ сообщили, что депутаты госсовета Татарстана призвали Владимира Путина продлить договор о разграничении полномочий между Москвой и регионом, а также оставить в регионе наименование должности «президент».

Источник «Коммерсанта» в администрации президента РФ отметил, что

наименование главы Татарстана как президента сохранится до истечения срока полномочий (2020 года) Минниханова, поскольку «народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана».

В 2020 году единый день голосования намечен на 13 сентября. В мае глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что выборы в республике могут пройти дистанционно, если эпидемиологическая ситуация не будет позволять проведение массовых мероприятий.

«Сейчас ни у кого нет точных прогнозов, какой будет эпидемиологическая обстановка летом и в сентябре. Однако при любой ситуации с заболеваемостью мы должны обеспечить избирательные права. Безусловно, при организации дистанционных форм голосования будет обеспечена тайна голосования», — приводит его слова пресс-служба комиссии.