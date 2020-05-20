Провал «сделки века»: Палестина порвала с Израилем и США

Президент Палестины Махмауд Аббас заявил накануне о прекращении действия всех соглашений и договоренностей с Израилем и США. Причиной такого шага стали намерения Израиля взять под контроль спорные территории.

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«Организация освобождения Палестины и Государство Палестина освобождаются с сегодняшнего дня от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности», — заявил Аббас на экстренном совещании палестинского руководства.

Организация освобождения Палестины проголосовала за прекращение сотрудничества с Израилем и США еще в 2018 году и предоставила Аббасу возможность осуществить этот шаг. Президент уже несколько раз угрожал прекратить сотрудничество, впрочем, пока неясно, как именно его заявление отразится на взаимодействии сторон, особенно в сфере безопасности.

Израильские СМИ сообщают, что палестинским сотрудникам силовых структур было приказано прекратить коммуникацию с израильскими коллегами. Проблема, однако, состоит в том, что они должны координировать свои действия с сотрудниками служб безопасности Израиля даже для перемещения между районами на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, Аббас несколько недель назад уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля.

«Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — заявил он.

Беспокойство Палестины основано на «сделке века», которую в январе 2020 года предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования споров между сторонами.

Территориальный конфликт между Палестиной и Израилем тянется с 1967 года. Противостояние неоднократно пытались разрешить международные посредники, однако ни к каким результатом это не привело. Дональд Трамп, тем не менее, считал, что сможет найти решение. Разработка «сделки века» администрацией президента США длилась почти три года. Ее главным архитектором считается Джаред Кушнер — советник и зять главы Белого дома.

28 января американский лидер представил свой план. Он предложил признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля, но разрешить Палестине построить свою столицу в восточной части города. При этом арабскому государству и всему мировому сообществу стоит признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан, следует из сделки.

Палестину такой расклад не устроил и надежд, что руководство страны согласится на сдачу Иерусалима, не было. Восточный Иерусалим, который палестинцы считают столицей своего государства, был занят Израилем в 1967 году. С тех пор мировое сообщество считается эту территорию оккупированной. В Иерусалиме не размещают посольства. Совет Безопасности ООН, Генассамблея ООН и многие другие международные органы неоднократно требовали от Израиля прекратить оккупацию.

В декабре 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США, что вызвало возмущение со стороны Палестины. Этот факт Махмуд Аббас также вспомнил и сослался на него, объявляя о своем решении.

«Администрация США признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла туда свое посольство, она опубликовала «сделку века», которая заложила основу для израильской аннексионной декларации», — заявил он.

Аббас сообщил, что Палестина возлагает ответственность на власти США за «притеснения палестинского народа» и считает Вашингтон основным союзником «израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах».

США действительно являются партнерами Израиля и оказывает ему полнейшую поддержку. Признание Иерусалима столицей страны, перенос американского посольства и сама «сделка века» стали ярким тому доказательством.

Дональд Трамп рассказал подробности своего плана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот документ, в том числе, лежит в основе договоренностей по созданию коалиции между партией «Ликуд» Нетаньяху и блоком «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

Нетаньяху одобрил план Трампа, что, с одной стороны, стало прорывом — Израиль отвергал все выдвинутые предложения по урегулированию конфликта. С другой стороны, «сделка века» ориентирована на защиту интересов Израиля.

Вместе с тем сам глава Белого дома не считает, что его план несправедлив. Палестина, по словам Трампа, вдвое увеличит свои территории, если согласится на предложение США. Так, в качестве компенсации от потери территории на Западном берегу Иордана глава Белого дома предложил выделить арабскому государству две зоны в пустыне Негев к югу от Газы. Однако отделенные от остальной части страны пустыни нельзя назвать справедливой компенсацией за потерю земли.

Кроме того, президент США считает целесообразным установить контроль Палестины над сектором Газа. Для этого Трамп предлагает провести через израильские земли тоннель или эстакаду. Это даст арабской стране выход к морю, однако построить там порт можно будет только спустя пять лет после заключения соглашения и, что примечательно, только с разрешения Израиля.

В рамках предложенного плана Вашингтон готов выделить $50 млрд. Палестина же должна быть демилитаризована, а движение ХАМАС — полностью разоружено. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности по строительству еврейских поселений сроком на четыре года. Именно столько времени отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности.

Махмуд Аббас назвал «сделку века» Трампа «пощечиной», по стране прокатилась волна протестов против администрации США, а 2 февраля Палестина разорвала отношения и с Соединенными Штатами, и с Израилем.

Тот факт, что созданное в Израиле правительство Биньямином Нетаньяху и Бени Ганца привержено аннексии Западного берега реки Иордан, вызвал еще большее возмущение Аббаса, что и побудило его пойти на разрыв всех соглашений и договоренностей с Израилем и США.

Палестинский лидер указал, что, согласно международному праву, «оккупирующая держава несет ответственность за защиту гражданского населения, находящегося в оккупации, его имущества, устанавливает уголовную ответственность за коллективные наказания, запрещает кражу ресурсов, присвоение и аннексию земли, запрещает принудительную передачу населению оккупированной территории и запрещает перемещение колонизаторов на оккупированную землю».

Сейчас Израиль, действительно, демонстрирует готовность к аннексии, и дело в том, что у него, возможно, попросту больше не будет шанса реализовать задуманное. Он пользуется полной поддержкой США, соответственно, ему не только могут не помешать аннексировать Западный берег реки Иордан, но и помочь с этим. Именно с таким призывом выступал ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман.

И, как сообщает израильский телеканал «13», посол Израиля в США Рон Дермер также призывал к аннексии в ближайшее время. Опасения Израиля связаны с тем, что в ноябре в США пройдут выборы президента, от исхода которых зависит, в том числе, поддержка Вашингтона аннексии палестинских территорий.

«Мы должны продвигать аннексию сейчас, потому что мы не знаем, что произойдет на президентских выборах в США. [Демократический кандидат Джо] Байден может победить, — цитирует The Guardian слова Дермера в ходе переговоров в Вашингтоне. — Сейчас есть окно возможностей, поэтому это должно быть сделано сейчас».

Хотя Байден весьма лоялен к Израилю, он еще в январе выразил свое несогласие с планом Трампа.

«Мирный план требует согласия обеих сторон. Это политическая уловка, которая может привести к односторонним мерам по аннексии территорий и еще больше навредить перспективе мира», — говорил бывший вице-президент.

Сейчас Палестина ожидает поддержки мирового сообщества. Аббас призвал другие государства помешать Израилю совершить аннексию, а также не признавать «сделку века». Президент Палестины также отметил, что государство готово ратифицировать все соглашения о присоединении к международным соглашениям и конвенциям, и подтверждает свое желание урегулировать конфликт с Израилем, но при условии проведения переговоров под международной эгидой и на условиях международной законности.

«Мы будем продолжать преследовать за преступления против нашего народа во всех международных органах и судах», — говорится в заявлении Аббаса.