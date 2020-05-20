«Болею страной»: Зеленский о России, Крыме и пандемии

О переговорах с Россией и Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая дал пресс-конференцию по случаю годовщины со дня его инаугурации. В ходе общения с прессой его не раз спрашивали о взаимодействии с главой России Владимиром Путиным, в частности, зачем ему нужна была встреча с российским лидером. Президент Украины объяснил, что ряд вопросов необходимо обсуждать один на один.

«Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один. Есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, только когда ты один на один, для того чтобы сделать уже стопроцентные выводы», — указал Зеленский.

С президентом России необходимо разговаривать и договариваться, уверен украинский лидер, в том числе по вопросам, связанным с урегулированием конфликта в Донбассе. Новых встреч с Путиным в ближайшее время не ожидается, хотя Украина не собирается снимать с повестки вопрос возвращения своих территорий, заявил Зеленский.

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«Когда у меня была встреча с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, мы с ней поднимали вопрос Крыма, и с президентом Французской Республики [Эммануэлем Макроном]. И честно — я сказал это Путину — я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос», — резюмировал президент Украины, добавив, что без «возвращения» Крыма западные страны не снимут санкции с Москвы.

О втором президентском сроке

В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех обещаний. По его словам, он подумает над второй каденцией, хотя в ходе прошлой предвыборной кампании обещал ограничиться только одной.

«Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто «спасибо» не скажет… Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (о втором сроке. — «Газета.Ru»)», — уточнил Зеленский.

По его словам, в настоящее время за него готовы проголосовать от 40% до 50% украинский избирателей, а в случае выхода во второй тур этот показатель может вырасти до 75%.

«Я думаю, это ответ на то, как народ ко мне относится», — пояснил Зеленский.

О конфликте в Донбассе

Украинский лидер признал, что пандемия негативно повлияла на ситуацию в стране, заставив власти бросить все силы на борьбу с ее последствиями. Эпидемия ударила по всему миру, из-за чего пострадали переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

В частности, пандемия помешала проведению «нормандского саммита» в Берлине, посетовал Зеленский, но выразил уверенность, что переговоры будут проведены при улучшении ситуации в мире.

Говоря об изменениях по Донбассу за год, президент Украины отметил успешные обмены пленными, однако подтвердил проблемы с нарушением режима огня и отсутствием новых участков по разведению сил.

«Год я давал на то, что мы будем бороться [за сохранение минского формата]. Из-за коронавируса даю себе еще несколько месяцев, чтобы сработал этот дипломатический формат», — добавил Зеленский.

У Киева есть также планы «B» и «C» по урегулированию ситуации, пояснил президент Украины, хотя, в целом, страна готова работать в любых форматах для «завершения войны и возвращения своих территорий».

О языковом вопросе

Один из журналистов спросил Зеленского о законе о государственном языке, который ущемляет права нацменьшинств на Украине на фоне «исключительности мовы».

В ответ украинский лидер заявил, что никакого языкового вопроса в стране нет и он создан искусственно.

«Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально», — пояснил Зеленский.

По его словам, если люди хотят говорить на русском, они могут его использовать. Касательно штрафов за использование русского языка в СМИ, Зеленский пообещал пересмотреть вопрос квот.

При этом на уточняющий вопрос о возможном пересмотре спорного законопроекта президента так и не ответил, также он проигнорировал и вопрос о запретах для российских СМИ на Украине.

О кумах и друзьях в правительстве

В ходе пресс-конференции Зеленского также спросили, почему он назначает своих знакомых и партнеров на высокие должности, хотя во время предвыборной кампании активно критиковал подобную практику своего предшественника Петра Порошенко.

«Ни одного кума или армейского друга я не назначал. Я обещал, что к власти придут другие люди», — отметил президент Украины, приведя в пример генпрокурора Ирину Венедиктову.

Украинские власти столкнулись с «кадровым голодом», отметил Зеленский — непросто найти людей, которые будут одновременно профессионалами, «чистыми» от коррупции и лицами, которым он бы доверял.

«Я не могу [подобрать] министра культуры, министра образования, энергетики. Кого бы мы ни взяли — СМИ пишут: «это человек [Рината] Ахметова, [Игоря] Коломойского, [Виктора] Пинчука», — подчеркнул президент.

О преступлениях Порошенко

Журналисты не раз во время общения с Зеленским указывали на определенную схожесть его политики с действиями предшественника Петра Порошенко, с чем украинский лидер был совсем не согласен. По его словам, он всем отличается от бывшего президента Украины.

«Я честный порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, может, действительно, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как Порошенко. Но я такой, какой я есть, я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, украинский язык, уважаю каждого, и именно так я работаю», — объявил Зеленский.

Он также добавил, что его предвыборное обещания о приговоре для Порошенко еще в силе, бывшего президента ждет много «различных приключений и различных приговоров».

В частности, Зеленский напомнил о публикации записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом по поводу коррупционных схем.

«Это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы», — обратил внимание президент, не исключив, что это дело можно классифицировать как госизмену.

О борьбе с пандемией

Отвечая на вопрос журналистов о плане правительства по выходу из карантина, президент Украины отметил, что в последнее время ситуация улучшается, что позволяет «двигать» этапы снятия ограничений.

Новый этап начнется с 22 мая, когда будут частично сняты транспортные ограничения, а со следующей недели могут вновь открыться детские сады.

«Мы не печатаем деньги. Мы не США, хотя статистика у нас лучше», — добавил Зеленский, говоря о помощи людям в рамках пандемии.

По его словам, для помощи населению правительство давит на банковскую систему ради появления на Украине кредитов с небольшой процентной ставкой. Кроме того, по завершении эпидемии на региональном уровне планируются крупные кадровые перестановки.

«Эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть в госаппарате. Сразу после COVID-19 будут решительные шаги, а сейчас это нельзя делать»,

— резюмировал Зеленский.