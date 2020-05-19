Беседы тет-а-тет: о чем Порошенко говорил с Байденом

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров — по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.

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Они якобы обсуждают вопросы внутренней политики Украины, в частности, вопрос отстранения от работы на тот момент генпрокурора страны Виктора Шокина, который занимался расследованием дела, связанного с сыном Джозефа Байдена. «Первая тема разговора — это $1 млрд в обмен на сохранение схем [работы] Burisma (компания, в которой работал сын Байдена Хантером. — «Газета.Ru»]. Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — рассказал Дергач.

Так, на одной из записей разговора якобы Порошенко и Керри, который датируется 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает собеседника «рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина». Он также обращает внимание Порошенко, что вопрос с заменой генпрокурора беспокоит также и бывшего вице-президента США.

Украинский парламентарий также привел запись переговоров от 22 марта 2016 года. «Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — отметил один из собеседников, чей голос похож на голос бывшего американского вице-президента.

Тот, чей голос похож на Порошенко, отметил, что слова об обязательствах являются «чрезвычайно сильной мотивацией». «Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции [Юрий] Луценко <...> Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение», — добавил он.

Судя по записям, которые предоставил Дергач, бывший украинский лидер просил американских чиновников дать человека из посольства США, с которым можно было бы обговорить вопросы работы генпрокуратуры Украины.

При этом резонансные аудиозаписи, опубликованные депутатом Рады спустя несколько лет после самих разговоров, указывают на согласование политики Украины с американскими чиновниками и в других аспектах. Например, Байден советовал украинским политикам провести национализацию «Приватбанка» в самое ближайшее время — до прихода к власти Дональда Трампа, который с 2017 года является президентом США. Помимо этого, Порошенко, согласно записям, отчитывался перед американцами о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

По словам Дергача, который опубликовал записи, эти свидетельства могут стать основаниями для обвинения бывшего президента Украины Петра Порошенко в госизмене.

Осенью прошлого года внимание общественности были привлечено к делу холдинга Burisma после телефонного разговора главы США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Сотрудник спецслужб увидел в их разговоре давление со стороны Трампа.

Белый дом был вынужден опубликовать расшифровку переговоров Трампа и Зеленского, во время которых президент США единожды попросил собеседника принять меры для возобновления расследования против сына демократа Джо Байдена, который якобы замешан в коррупции на Украине. Свою просьбу он аргументировал тем, что «многие люди хотят узнать подробности этого» расследования, которое «Байден остановил». Эта беседа послужила предлогом для начала процедуры импичмента американского лидера, которая не принесла ожидаемых демократами результатов.

Холдинг Burisma занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. В 2014 году сын бывшего вице-президента США вошел в правление этого предприятия. Этот холдинг якобы был замешан в коррупции на Украине. Делом занялся украинский генпрокурор Виктор Шокин, который начал расследовать деятельность газодобывающей компании. Но это не устроило Байдена-старшего, который потребовал в 2016 году уволить Шокина.