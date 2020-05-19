«Выберу смерть»: чего боятся антипрививочники

Генпрокуратура РФ опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что коронавирус COVID-19 якобы был создан для «чипирования людей» с помощью вакцин и «сокращения населения планеты». Такие слухи распространялись в Северной Осетии.

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В ведомстве подчеркнули, что подобная информация создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда здоровью и жизни российских граждан.

Путем мониторинга данных в сети были выявлены видеоролики, авторы которых распространяли теории заговора о коронавирусе.

В частности, в одном таком видео утверждалось, что коронавирус создали для «загона людей под вакцинацию» и якобы вживления им чипов вместе с лекарством. Такие устройства, по мнению авторов, будут взаимодействовать с вышками сотовой связи.

«С учетом изложенного Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — подчеркнули в ведомстве.

Антипрививочное движение

Подобные слухи о коронавирусе активно поддерживают противники вакцинации в целом, выступления против иммунизации проходят по всему миру вместе с акциями против ограничительных мер. Представители так называемого движения «антипрививочников» отказываются от вакцинации против любых болезней, указывая на побочные эффекты от прививок, которые зачастую не находят научного подтверждения.

К примеру, в США среди людей, причисляющих себя к этому движению, популярна теория, что если сделать ребенку все обязательные прививки, у него может развиться аутизм. Однако мировое экспертное сообщество не раз опровергало подобные подозрения.

Акции протеста «антипрививочников» на фоне пандемии коронавируса проходили в США, Германии, Казахстане и ряде других стран. К ним также присоединялись сторонники теории о том, что «вируса не существует», а вся ситуация — это лишь заговор «теневого правительства».

Вокруг COVID-19 обрели популярность и другие слухи, которые с виду представляют некий симбиоз популярных теорий заговора прошлых лет. К примеру, та же «чипизация» под видом вакцин схожа с предположениями о желании правительств разных стран установить «тотальный контроль» над населением и одновременно играет в пользу опасений «антипрививочников» о вреде вакцин.

Эта теория зачастую привязывается к «злодейским планам» основателя Microsoft Билла Гейтса. Он якобы вместе со своей женой Мелиндой желает получить контроль над миром с помощью обязательной вакцинации с «секретными имплантами». Подозрения в адрес миллиардера связаны с тем, что у Института Пирбрайт, пользующегося поддержкой Гейтса, есть заявка на патент, в котором указана ослабленная форма коронавируса, и ее можно использовать для вакцины.

Как это обычно бывает с «теориями заговора», любая подтвержденная информация в них используется дозированно или переворачивается с ног на голову, чтобы в итоге привести к необходимому выводу.

Таким образом, пока лучшие ученые по всему миру пытаются создать вакцину против коронавируса, без которой победить эпидемию окончательно будет невозможно, часть населения собирается бойкотировать лекарство.

Знаменитости у руля

Популярность «антипрививочного» движения может создать проблемы для достижения поставленной цели по созданию иммунитета от коронавируса у 60-70% населения тех или иных стран. Это необходимо для ликвидации возможной второй волны пандемии, отмечал в интервью с The Guardian профессор Университета общественного здоровья в Нью-Йорке Скотт Ратзан.

«Что, если большое количество людей решит не делать прививку себе или своим детям? Прямо сейчас только половина жителей Нью-Йорка собирается проходить вакцинацию. Если так и будет, мы не сможем защитить наше общество от новой волны», — подчеркивал эксперт.

Впрочем, пока официальная статистика дает надежду на успех. Так, 59% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса, если ученые создадут соответствующую вакцину. По майскому опросу ВЦИОМ, каждый четвертый житель нашей страны точно готов сделать прививку. При этом 70% опрошенных настаивают на добровольности вакцинации, а не хотят делать прививку лишь 35% россиян.

Еще более позитивная ситуация наблюдается в Европе, согласно исследованию Vaccine Confidence Project, в Германии и Франции против вакцин выступают по 9% и 18% жителей, в Швейцарии не собирается прививаться каждый пятый респондент, а в Австрии отказываются от вакцинации только 16% опрошенных.

Одна из основных проблем грядущей вакцинации заключается в том, что к движению «антипрививочников» подключаются знаменитости, тем самым повышая его популярность. К примеру, сербский теннисист Новак Джокович и британская рэперша M.I.A. уже объявили о своем отказе от вакцины против коронавируса. Первая ракетка мира опасается давления со стороны властей по этому вопросу, а певица верит в связь прививки с чипами. «Если мне нужно выбрать вакцину или чип, я выберу смерть», — писала M.I.A. в Twitter.

В своеобразный «клуб» также входит актриса Изабель Лукас, которая уже лишилась поста амбассадора в австралийской благотворительной организации за свое «недоверие к вакцинам».

Борьба с противоречиями

При этом на отношение людей к вакцинам влияет высокий уровень смертности от коронавируса. В частности, в Великобритании на начало апреля число противников вакцинации составляло около 7%, но вместе с ростом количества жертв этот показатель упал до 5%. Хотя в середине мая на фоне улучшения ситуации противников прививок от коронавируса вновь стало больше — 9%.

Как говорила директор Vaccine Confidence Project Хайди Ларсон, время использования вакцины в данном случае имеет первостепенное значение. «Если люди увидят, что угроза еще существует — они будут более открыты для вакцинации. В противном случае желающих сделать прививку станет гораздо меньше», — уверена Ларсон.

В подобных условиях международное сообщество сталкивается с необходимостью как можно скорее создать вакцину, но поспешность в данном случае может сказаться на эффективности и безопасности препарата. В США и Великобритании несколько вакцин уже находятся на этапе тестирования на людях, но по самым смелым прикидкам препарат будет доступен лишь к концу 2020 года.

К тому же представители экспертного сообщества не исключают появления второй волны пандемии. Да и главы различных государств считают данные опасения вполне обоснованными. К примеру, президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что новая волна может ударить по миру осенью.

Учитывая, что жесткие меры для борьбы с пандемией фактически привели к новому мировому финансовому кризису, власти сталкиваются с дилеммой о характере вакцинации населения в момент появления препарата против вируса. Так как иммунизация, скорее всего, позволит не допустить повторения эпидемии в подобном масштабе, а, значит, поможет избежать новых ударов по экономике.

Вопрос заключается в способе вакцинирования — сделать его обязательным или добровольным. Оба варианта содержат в себе определенные риски для властей. В подобных обстоятельствах правительство каждой страны принимает самостоятельное решение.

В частности, власти Германии официально объявили о добровольности вакцинации, тем самым сделав ставку на сознательность своих граждан. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан уверен, что большинство немцев определенно захотят сделать прививку, как только она станет доступной.

Правительство Италии же следует другой стратегии. Борьба с «антипривочниками» в стране привела к утверждению закона об обязательной вакцинации еще три года назад. Это решение стало ответом на вспышку кори, но законопроект затрагивает только детей до 10 лет.

Распространение его действия на подростков и взрослых или принятие отдельных мер уже вызвало ряд споров. По словам итальянского замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери, нет сомнений, что вакцинация против коронавируса должна стать обязательной. Однако региональный советник в Лацио Давид Барилари с этим не согласен и опасается отсутствия гарантий безопасности такой вакцины.

В то же время в США, где особенно распространено антипрививочное движение, споры ведутся в несколько ином ключе и пока связаны с ценой. Трамп в одном из своих последних заявлений не исключил, что вакцина станет бесплатной для американцев.

После изобретения вакцины властям необходимо провести правильную работу с населением о пользе прививания, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» заслуженный врач России Николай Говорин.

«Антивакцинаторство вряд ли будет опасно в глобальном смысле. Но у каждого в индивидуальности на чаше весов будут лежать жизнь и смерть. И тут уже самим людям придется делать выбор», — подчеркивал медик.