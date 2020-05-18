«Своих не бросаем»: почему Зеленский прощает националистов

На Украине набирает обороты скандал, связанный с экс-главой одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергеем Стерненко, который в 2018 году совершил убийство. 18 мая 2020 года он пришел на допрос в СБУ сразу по нескольким делам, открытым в связи с инцидентом двухлетней давности.

У стен СБУ собрался митинг в поддержку Стерненко, однако, вопреки ожиданиям, националист вышел из здания Службы безопасности не в качестве подозреваемого, а как пострадавший.

Это событие вновь подняло в украинском обществе дискуссию об отношениях властей с радикалами.

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«Почему вы думаете, что дело не будет расследоваться?»

Сергей Стерненко пришел на допрос в преддверии двухлетней годовщины убийства бывшего десантника Ивана Кузнецова и ранения Александра Исайкула.

Как рассказывал экс-глава «Правого сектора», ночью 24 мая 2018 года Кузнецов и Исайкул напали на него и его девушку. В целях самообороны он вытащил нож и ранил нападавших. После этого противники Стерненко бросились бежать, однако националист догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте. Происходящее Стерненко снимал на камеру и вел стрим-трансляцию.

Адвокат Исайкула и родственников Кузнецова утверждает, что они не планировали нападения, а первый удар нанес именно Стерненко. Инцидент вызвал резонанс и пристальное внимание общественности к расследованию. МВД Одессы провело 17 экспертиз, однако вскоре дело было передано в Киев, а затем перешло в руки СБУ, хотя Служба безопасности Украины не занимается расследованиями подобных инцидентов. Соответствующее решение приняла Анжела Стрижевская, занимавшая на тот момент пост заместителя генпрокурора.

После этого никаких новостей о расследовании не поступало, в результате Стерненко получил статус свидетеля.

Сам Стерненко утверждал, что передать дело в Киев удалось благодаря поддержке в парламенте.

«Спасибо народным депутатам Игорю Луценко [бывший депутат от «Батькивщины»], Андрею Денисенко [экс-глава областной организации «Правого сектора», бывший внефракционный депутат], Владимиру Парасюку [активист «евромайдана», бывший внефракционный депутат], Андрею Билецкому [лидер националистической партии «Национальный корпус», бывший депутат], Егору Соболеву [бывший депутат от партии «Самопомощь»], Андрею Ильенко [бывший депутат от партии «Свобода»], Мустафе Найему [бывший заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко»], Игорю Гузю [бывший беспартийный депутат], Оксане Корчинской [бывший депутат от «Радикальной партии»] и многим другим за поддержку и обращение в Генпрокуратуру по поводу необходимости передать расследование в орган, не связанный с Одессой, где уже давно присутствует явный конфликт интересов между мной и руководителями правоохранительных ведомств», — писал Стерненко в Facebook.

В мае прошлого года издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что после передачи дела в Службу безопасности Стерненко начал плотное сотрудничество со спецслужбой, касающееся выполнения политических заказов.

По словам источников издания, в ведомстве был назначен человек, курирующий работу со Стерненко.

«Под Стерненко и его команду был выделен немалый бюджет. Который тратился на аренду жилья для активистов, выдачу «суточных» на выездные акции устрашения. Также из секретного агентурного фонда СБУ выделялись деньги на зарплаты активистам. Но помимо денежного довольствия от «конторы», наиболее «ценные кадры», в том числе Стерненко, получали помощь — деньгами и машинами от благотворительного фонда «На благо Одессы», — цитирует издание слова источника в СБУ.

Как сообщала «Страна», в год СБУ тратила около 100 млн гривен ($1 373 000) на работу с националистами.

Вместе с тем предпринимались и попытки оживить дело Сергея Стерненко. Так, в мае прошлого года Печерский районный суд Киева обязал Юрия Луценко, занимавшего на тот момент пост генпрокурора Украины, вернуть дело на расследование в полицию. Расследование, действительно, было передано в МВД. Осенью ведомство составило проект подозрения об умышленном убийстве Кузнецова. Согласно версии следствия, Стерненко первым совершил нападение.

Однако в октябре Руслан Рябошапка, преемник Луценко, снова вернул дело в компетенцию СБУ.

«Почему вы думаете, что если дело передать в СБУ, оно не будет расследоваться? У СБУ сейчас новый глава, новые заместители и новый руководитель следственного управления. В СБУ сейчас сосредоточены расследования по многим случаям, которые касаются нападений на людей, которые проявляли активную гражданскую позицию и которые преследовались, в частности, со стороны уголовных элементов и правоохранительных органов. Я считаю, что все эти нападения нужно рассматривать и расследовать в едином контексте», — сказал Рябошапка журналистам.

СБУ и истина

В мае казалось, что дело Стерненко сдвинулось с точки. На прошлой неделе экс-глава одесского «Правого сектора» заявил, что его вызвали в СБУ «для вручения подозрения в убийстве». В ведомстве не стали опровергать его слова, в связи с чем вся украинская общественность ожидала, что Сергей Стерненко перейдет из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

Сейчас СБУ ведет сразу два дела, связанных с инцидентом. Первое — по убийству Ивана Кузнецова, второе — по нападению на самого Стерненко. На днях в последнем деле подозреваемым стал убитый Иван Кузнецов, а сам националист 18 мая был признан пострадавшим. Что же касается дела об убийстве Кузнецова, то здесь все осталось без изменений — Стерненко по-прежнему находится в статусе «свидетеля».

Сегодня около здания СБУ в Киеве собралось около сотни человек, пришедших поддержать Сергея Стерненко. Среди них были и несколько депутатов, член «Слуги народа» Игорь Васильев, экс-глава Таможенной службы и бывший первый замминистра экономики Максим Нефедов, а также несколько депутатов от партии «Голос».

Сам Стерненко после того, как покинул здание СБУ, выступил перед сторонниками и выразил уверенность, что его вызывали, чтобы вручить подозрение по делу об убийстве Кузнецова. Однако, по мнению националиста, сотрудники Службы безопасности Украины не стали этого делать из-за протеста: «Они сегодня увидели, что мы своих не бросаем».

Заявление по этому делу выпустила и пресс-служба СБУ. В сообщении говорится, что Сергей Стерненко был вызван «для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент не связаны с объявлением ему о подозрении».

«Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование, которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека. Служба безопасности подчеркивает, что в расследовании «дела Стерненко» руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования», — говорится в заявлении СБУ.

Тот факт, что Сергей Стерненко признан потерпевшим по делу о нападении на него, а убитый им Кузнецов — подозреваемым, в то время как в деле об убийстве последнего националист проходит как свидетель, вызвал резко негативную реакцию среди многих украинцев.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем Twitter заявила, что результат сегодняшнего визита Стерненко в СБУ — это не что иное, как его договоренности с властями.

«Дело Стерненко хоронится властью. И с ним, и с другими, чьим приговором обещал стать Зеленский, все будет хорошо, пока Зеленский на главной сцене.

Хватит неубедительно камлать и шастать. Вы и так пока побеждаете и размножаетесь. За счет трусости и глупости власти», — заявила она.

«Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. Дешевые позорные морды», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов, инициатор множества резонансных уголовных дел, в отношении представителей предыдущих украинских властей, в том числе и против Петра Порошенко.

«Великий президент сломался, увидев такую мощную поддержку убийцы. Подозрения не будет», — написал в своем Facebook оппозиционный журналист Анатолий Шарий.

Два подарка силовикам от Зеленского

4 марта Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот день Владимир Зеленский выразил недовольство работой кабмина, выступая в парламенте перед голосованием. В своем заявлении президент затронул и работу правоохранительных органов.

«Президент не влияет на правоохранительные органы. К сожалению, не влияет. Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже ощутили», — заявил Зеленский, подчеркнув, что правоохранительные органы не демонстрируют должного результата.

«Хочу сделать силовикам два подарка. Первый — календарь. Пусть поймут, что уже весна [отсылка к лозунгу избирательной кампании Зеленского: «Придет весна — сажать будем»]. Второй — уголовный кодекс, — заявил он. — У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза».

На следующий день генпрокурор Руслан Рябошапка был отправлен большинством голосов депутатов Верховной рады в отставку. 17 марта на этот пост была назначена Ирина Венедиктова.

В начале апреля в интервью «Украинской правде» она заявила, что подозрение в убийстве Сергею Стерненко будет вручено в любом случае.

«Смотрите, в отношении Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение... 115-я — это убийство, 118-я — это убийство с целью самозащиты. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор», — подчеркнула она.

По словам нового генпрокурора, квалификация дела — убийство или убийство в целях самозащиты — будет зависеть от экспертизы, результаты которой «только пришли».

«А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить, и ни от кого. Потому что дело расследуется два года, вы же понимаете, что оно рано или поздно завершится. Вопрос в квалификации», — заявила она.

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация.