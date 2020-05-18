«Динамика позитивная»: Мишустин рассказал о борьбе с пандемией

Российский премьер-министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

По словам главы правительства, «по самым осторожным оценкам, динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой».

На сегодняшний день в России зафиксировано 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время пандемии умерли 2722 россиянина, выздоровели 70 209 человек. За последние сутки коронавирус выявлен у 8926 человек.

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Мишустин добавил, что уже 27 регионов готовы к ослаблению ограничений, связанных с заболеванием. «На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — отметил председатель правительства.

Он обратил внимание, что это возможно, поскольку показатель распространения вируса за последние несколько дней «не превышает единицы, и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными». «При этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий, то есть все случаи выявляются очень оперативно», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на ослабление ограничительных мер, санитарные службы российских регионов все равно должны контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции.

Последовательная работа по снятию ограничений уже ведется. Так, пять регионов России возобновили работу промышленных предприятий. Кроме того, были открыты организации сферы услуг и непродовольственные магазины, занимающие небольшую площадь. Однако все эти и другие послабления возможны только при условии, что все люди будут соблюдать общие правила профилактики заболевания, в частности, им необходимо соблюдать социальную дистанцию, напомнил глава кабмина.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам магазинов носить маски и перчатки вне зависимости от степени распространения коронавируса в регионе. «Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Премьер-министр Михаил Мишустин также подчеркнул, что «для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме».

«Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас — тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сказал он.

По его словам, для них режим самоизоляции будет снят, «как только появится возможность». «Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая», — уточнил Мишустин.

Стоит отметить, что режим самоизоляции сохраняется в ряде регионов и действует для всех граждан. В частности, до 31 мая он был продлен в Москве. Также некоторые субъекты страны, в том числе Москва и Санкт-Петербург, ввели с 12 мая перчаточно-масочный режим, согласно которому ношение масок и перчаток становится обязательным, за их отсутствие возможен штраф.

Российский премьер в своей речи во время заседания также отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству тестов, которые были проведены на определение коронавируса.

«Мы планомерно наращиваем масштабы такого тестирования по всей стране, чтобы выявить инфекцию на ранних стадиях и предотвратить тяжелые последствия», — отметил он.

Согласно данным сайта worldometers.info, российские специалисты провели свыше 7 млн тестов на определение коронавируса у россиян.