«Действовать прагматично»: Россия не ищет конфронтации с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США. Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил в видеолекции, организованной МГИМО.

«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат о российско-американских отношениях.

По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если за океаном «проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе».

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Кроме того, Рябков считает, что в преддверии выборов президента Америка продолжит «курс по очернению» России и на фоне обострения отношений США с Китайской народной республикой (КНР).

«Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь», — добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса Штаты усилили давление на КНР — как политическое, так и психологическое. «В условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение. Нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас — зримо, тревожно», — подытожил он.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений (Трамп выражает стремление к нормализации — «Газета.Ru»). <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

В середине июня 2019 года Путин заявил, что российско-американские отношения переживают стадию деградации. «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркивал он.

Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией. По его словам, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.

«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — заявил Антонов.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул американский лидер. По его словам, день, когда Америка нормализует отношения с Россией, будет «прекрасным днем». Сейчас, напомним, обе державы наложили друг на друга санкции и частично сократили дипкорпуса.