Вирус и Тайвань: с чем столкнется Китай на сессии ВОЗ

Пандемия коронавируса, судя по всему, все же оставит пятна на международной репутации Китая, несмотря на то что Пекин приложил все усилия для проведения политической пиар-кампании, призванной стереть любые ассоциации вируса со страной. На этот раз площадкой для очередного раунда выяснения отношений, при чем сразу по двум направлениям, станет ВОЗ.

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Более 120 стран поддержали резолюцию Евросоюза и Австралии, призывающую провести расследование происхождения коронавируса, в то время как США продолжают свою кампанию за включение Тайваня в качестве наблюдателя в сессии ВОЗ.

«Чтобы укрепить нашу защиту от будущих пандемий, нам также необходимо провести тщательное независимое научное исследование причин возникновения кризиса», — заявил на прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.

С понедельника ВОЗ проводит видеоконференции в течение двух дней, в ходе которых и будет обсуждаться резолюция ЕС и Австралии. Если проект получит поддержку двух третей членов ассамблеи, то резолюция будет принята. Как сообщает The Guardian, из 194 голосов инициатива сейчас имеет поддержку 120 стран.

Вопрос происхождения возник практически сразу после того, как коронавирус распространился за пределы Китая. И если изначально подозрения высказывались аккуратно, то, по мере увеличения масштабов пандемии, все больше политиков стали заявлять о необходимости проведения расследования по этой теме. Такие заявления так или иначе Китай воспринимает на свой счет.

В начале мая представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил Sky News, что власти страны отказали организации в просьбе принять участие в расследовании возникновения коронавируса. Он отметил, что Пекин самостоятельно уже начал работу в этом направлении, однако не предоставил доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане, где и произошла первая вспышка коронавируса.

3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании обвинило Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе.

Призывы к расследованию Пекин воспринимает с раздражением, называя подобные действия попытками остальных стран переключить внимание от своих неудач в борьбе с распространением COVID-19.

В конце апреля замминистра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн сообщил в интервью телеканалу NBC, что Китай выступает против предвзятого расследования, целью которого является обвинение китайской стороны в распространении коронавируса нового типа. КНР отвергает необоснованные обвинения и считает международное расследование основанным на презумпции вины, отметил Юйчэн. Он также подчеркнул, что Китай не поддерживает политизацию ситуации с коронавирусом и призывает зарубежных партнеров к совместной борьбе с пандемией.

Вместе с тем подобное поведение Пекина лишь ухудшает его имидж и подкрепляет подозрения международного сообщества. Резолюцию о тщательном расследовании происхождения коронавируса поддержали и союзники Китая на мировой арене — Россия и Индонезия. Соответственно, если Пекин будет противостоять принятию проекта, то сделать это ему будет значительно сложнее. К тому же, сопротивление Китая, несомненно, нанесет удар по его репутации.

Вместе с тем КНР направил усилия на борьбу с кампанией США по включению Тайваня в качестве наблюдателя на ассамблею ВОЗ. Китай, заявляющий свои права на остров, воспринимает любое участие Тайваня в работе организации как форму его признания.

Китай в преддверие видеоконференции обвинил остальных членов ВОЗ в политизации встречи. По информации The Guardian, китайские дипломаты связывались с правительствами всех европейских стран, чтобы ограничить поддержку Тайваня.

Кроме того, Пекин выдвинул республике условия, на которых он может включиться в работу организации. Для этого Тайбэй, по мнению КНР, должен принять политику «единого Китая».

Министр здравоохранения Тайваня Чэнь Шихун заявил в пятницу, 15 мая, что страна не может согласиться с условиями Пекина. «У нас нет возможности принять то, чего не существует», — ответил он.

Отношения между сторонами ухудшились после 2016 года, когда президентом Китайской республики стала Цай Инвэнь, выступающая за независимость острова. Тогда же Тайвань прекратил участвовать во встречах организации.

С призывом пригласить Китайскую республику выступил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая. Позже представители комитетов по иностранным делам обеих палат конгресса США направили письма более чем в 50 стран с просьбой поддержать предложение Вашингтона пригласить Тайвань в качестве наблюдателя.

Китайская республика, действительно, продемонстрировала эффективность в борьбе с распространением коронавируса. В соседнем с Китаем Тайванем с населением 23,6 млн человек, по последним данным, выявлено всего 440 случаев заболевания, из которых семь летальных.

Вместе с тем Тайбэй отмечает, что ВОЗ практически игнорирует его заслуги, что, по мнению Китайской республики, препятствует обмену опытом в этой области и эффективной борьбе с пандемией.

«Мы считаем, что со стороны ВОЗ абсолютно безответственно исключать участие Тайваня в работе этой международной организации. Хотя мы добились определенного прогресса, сохраняются значительные препятствия. Одной из областей, которая очень важна для нас, является обмен информацией»,

— заявлял министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, выступая на онлайн-конференции Гудзоновского института.

Эту позицию разделяет и президент США Дональд Трамп, который считает, что работа ВОЗ ориентирована на Китай, и то, что организация пытается закрывать глаза на заслуги Тайваня, лишь подтверждает этот факт, считает глава Белого дома. К слову, Вашингтон уже прекратил финансирование организации.

По мере того, как растут критика в отношении Китая и требования провести расследование происхождения коронавируса, укрепляется поддержка Тайваня. Вопрос приглашения Китайской республики в качестве наблюдателя на сессию ВОЗ поднимается далеко не впервые, однако до сих пор эта тема так широко не обсуждалась. Для того, чтобы Тайбэй присоединился к работе организации, ему нужно заручиться поддержкой простого большинства голосов.