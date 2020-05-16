Освоение Арктики: Госдеп увидел в России угрозу

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

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По его словам, происходит это потому, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике. Стенограмму брифинга с участием Мерфи распространила пресс-служба Госдепартамента США.

«Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. Арктический регион от этого не защищен», — отметил он, сославшись на госсекретаря США Майкла Помпео, который ранее заявил о намерении выносить на обсуждение вопросы реагирования в Арктике.

Мерфи обратил внимание на то, что Россия на базе Северного флота организовала Объединенное стратегическое командование. «Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны», — уверен представитель Госдепа.

Действия России «являются частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж», сказал он.

В конце января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов отметил, что деятельность НАТО (особенно тех стран, что не относятся к Арктике) ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. Незадолго до этого командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что участники Североатлантического альянса ведут активную боевую подготовку своих войск в регионе. Кроме того, НАТО наращивает и разведдеятельность.

В марте этого года российский лидер Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года. Согласно положениям документа, власти страны будут обеспечивать в этом регионе суверенитет и территориальную целостность России, а также будут делать упор на сохранение Арктики как территории мира и взаимовыгодного партнерства.

В то же время, как отмечает издание РБК, которое принадлежит Григорию Березкину, в сентябре прошлого года Россия разместила в арктическом регионе системы противовоздушной обороны C-400. В Минобороны тогда сообщили, что был перевооружен зенитный ракетный полк ПВО Северного флота. В ведомстве в частности заметили, что благодаря переходу на новую систему была значительно увеличена зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

По словам командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева,

над российской частью региона появится противовоздушный купол после того, как все дивизионы региона получат зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как отметил в комментарии ФАН военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец, обороноспособность российской Арктики — дело Минобороны РФ и его главы Сергея Шойгу.

«Соединенные Штаты и здесь не отказывают себе в проявлении военно-политического лицемерия. Хочу немного поправить Госдепартамент: Россия восстановила на севере инфраструктуру не «времен холодной войны», а времен СССР, когда мы на совершенно законных основаниях осуществляли военное присутствие в своем сегменте Арктики», — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что Россия действует на опережение, понимая интерес США и Канады к этому региону. «Не отрицаю, что мы начали комплексное военное освоение крайнего севера: реанимировали аэродромы, погранзаставы и даже завезли туда адаптированную под местные погодные условия технику. Минобороны РФ и Сергей Шойгу делают это, предвидя вполне обоснованные угрозы нашему суверенитету», — добавил он.