Атом раздора: Литва жалуется Европе на Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Еврокомиссию (ЕК) лично заняться решением вопросов, связанных с обеспечением безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС). С соответствующим предложением он выступил в ходе телефонных переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен 14 мая.

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Науседа требует, чтобы Еврокомиссия добилась от Минска обеспечения требований ЕС по стресс-тестам до запуска электростанции для гарантии безопасности граждан Евросоюза. Литовский лидер обеспокоен тем, что «без устранения очень серьезных проблем безопасности АЭС» на площадку доставлено ядерное топливо для его загрузки в ближайшее время.

«Белорусская АЭС — это вопрос ядерной безопасности всего ЕС, а также испытание солидарности, коллективного реагирования и ответственности за граждан ЕС.

Мы обязаны гарантировать свою собственную безопасность и безопасность всех граждан ЕС, а также обеспечить, чтобы электроэнергия, произведенная на небезопасных электростанциях в третьих странах, не попадала на внутренний рынок ЕС», — сказал Науседа.

Он также отметил, что Литва в свете этой ситуации готова стать региональным центром гражданской безопасности Евросоюза по реагированию на ядерные и радиационные инциденты.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров, и Литва уже традиционно выступает категорически против ее запуска, заявляя, что станция не является безопасной.

Науседа неоднократно подчеркивал, что БелАЭС — «это проблема всего Евросоюза», добавляя, что не оставит своих попыток убеждать руководство Евросоюза в том, что

АЭС в Островцах — «это новый Чернобыль».

Договоренности о строительстве БелАЭС были достигнуты еще в конце прошлого десятилетия. Россия в 2011 году выдала Белоруссии кредит в размере $10 млрд, который покрывает 90% затрат на строительство. Возведением объекта занимается российский «Росатом». Изначально было заявлено, что первый энергоблок введут в строй в конце 2019-го. Сроки в итоге сдвинулись — запуск перенесли на 2020-й год, а пуск второго блока сместился на 2021 год.

Несмотря на долгую историю строительства, Литва стала ярым противником белорусской станции относительно недавно. В 2017 году, когда строительство было уже в самом разгаре, парламент Литвы постановил считать этот объект угрозой безопасности. Более того, был принят специальный законодательный акт, запрещающий покупку энергии с этой АЭС.

Официально Литву в БелАЭС беспокоит лишь вопрос безопасности. Однако сложно не усмотреть во враждебных заявлениях нотку зависти: в 2004 году ради вступления в ЕС Вильнюс был вынужден закрыть собственную АЭС.

Прибалтийская республика была поставлена на рельсы вражды с Минском усилиями экс-президента Дали Грибаускайте.

В конце ее президентского срока Литва даже отказалась от сотрудничества с Белоруссией, чтобы не признавать законность строительства российско-белорусской АЭС. Грибаускайте уверяла, что обеспечить безопасность БелАЭС «невозможно в принципе», поскольку «выбранная для ее строительства площадка небезопасна».

Ее приемник Науседа продолжил курс «железной Дали», но постарался избрать более мягкий подход. Помимо постоянных жалоб внешнеполитическим партнерам и во всевозможные международные инстанции, Науседа продвигает линию налаживания отношений с Минском.

Когда Белоруссия не смогла в прошлом году договориться в Россией о ценах на энергоносители, именно Науседа сыграл роль посредника и помог с закупкой топлива у других поставщиков. Литовский президент активно пытается вытащить Белоруссию из российской сферы влияния.

Однако на строительство АЭС такие шаги эффекта не оказывают. В свете обострившихся отношений с Россией Минску как никогда важен скорейший запуск электростанции.

Политика Науседы по поиску поддержки в международных инстанциях также себя не оправдывает. Его позиция не находит в мире сочувствия.

В начале марта группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию в Белоруссии по оценке готовности инфраструктуры для выполнения ядерной энергетической программы, придя к выводу, что у БелАЭС нет никаких проблем.

«Мы встретили хорошо подготовленных, мотивированных и компетентных специалистов, готовых открыто обсуждать все вопросы, связанные с созданием инфраструктуры», — отметил руководитель группы Милко Ковачев, глава секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

По его словам, Белоруссия продемонстрировала «стремление к достижению целей программы и обеспечению выгод для белорусского народа, таких как поддержка экономического развития страны». Но и на этом комплименты в адрес принимающей стороны не закончились.

Ковачев сообщил также, что группа экспертов ознакомилась с применяемыми практиками и «определила их как передовые». Они могли бы даже применяться другими странами, осваивающими ядерную энергетику.

У МАГАТЭ нашлось лишь несколько не самых острых рекомендаций в адрес руководства АЭС: активнее налаживать сотрудничество с регулирующими органами других стран и глубже проработать готовность станции к чрезвычайным ситуациям.

А участники Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которые изучили АЭС в начале прошлого года, смогли лишь заключить, что место строительства можно было выбрать и другое. Однако и к нынешнему претензий у них не нашлось.

Однозначную поддержку позиции Литвы высказывает только Польша. Однако мотивация Варшавы в этом вопросе предельно ясна: поляки сами собираются развивать атомную энергетику и лишний конкурент в регионе им ни к чему.

Другие прибалтийские республики — Латвия и Эстония — хоть нехотя, но согласились поддержать бойкот белорусской АЭС. Однако пандемия коронавируса и последующий за ней экономический кризис могут изменить мнение Риги и Таллина: когда бюджет сокращается до невероятных масштабов, дешевая электроэнергия может перевесить «балтийскую солидарность».