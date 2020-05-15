«Спонсор терроризма»: что США приготовили для Кубы

США могут вернуть Кубу в список «государств-спонсоров терроризма», сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа. Такой шаг со стороны Вашингтона нанесет серьезный удар по и без того напряженным отношениям между США и Кубой и может открыть новый этап противостояния.

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Как заявил изданию представитель администрации президента, чье имя не приводится, для внесения Кубы в список стран, спонсирующих терроризм, есть все основания. Главным фактом для этого послужила поддержка властей Кубы президента Венесуэла Николаса Мадуро, а также предоставление ими убежища для лидеров «Армии национального освобождения» — колумбийской вооруженной повстанческой группировки.

По словам источника, решение о включении Кубы в список может быть принято к концу года.

Предварительные шаги в этом направлении были предприняты в среду. 13 мая Соединенные Штаты внесли Кубу, Венесуэлу, Иран, КНДР и Сирию в список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Венесуэла и Куба, по мнению Белого дома, сотрудничают с «Армией национального освобождения». Гавана отрицает приписываемую ей Вашингтоном связь с терроризмом. Заявление Госдепа она назвала «ложным». Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что это решение властей США является верхом цинизма.

Составление списка стран, спонсирующий терроризм, началось в 1979 году. В него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Согласно позиции Вашингтона, в список попадают те государства, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Включение в список предполагает наложение таких санкций, как запрет на поставки оружия, контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, введение финансовых и других ограничений.

Куба уже попадала в этот список в 1982 году. Тогда США объясняли это решение тем, что Гавана предоставляет политическое убежище членам различных террористических группировок, таким как ЭТА — бывшая баскская националистическая организация сепаратистов, «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения».

Возвращение Кубы в список стало бы еще одним шагом на пути разрушения результатов политики «оттепели» предшественника Трампа Барака Обамы, взявшего курс на сближение с Кубой.

Постепенное потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной наблюдалось с 2015 года. В частности, в столицах двух стран были открыты дипломатические ведомства. Что не менее важно, 15 апреля 2015 года Барак Обама предложил исключить Кубу из списка «государств-спонсоров терроризма» и направил предложение в конгресс, объявив о нормализации отношений с Гаваной.

«За последние шесть месяцев Куба не предоставляла помощи международному терроризму. Она также дала заверения в том, что в будущем не намерена поддерживать акты международного терроризма», — сообщалось в уведомлении президента конгрессу о намерении исключить Кубу из перечня стран, поддерживающих терроризм.

29 мая Куба была вычеркнута из списка. В марте 2016 года Барак Обама посетил остров, став первым американским президентом за последние 40 лет, ступившим на землю Кубы.

Возобновление дипломатических отношений с Кубой считалось одним из главных внешнеполитических успехов Барака Обамы.

Однако, несмотря на это, эмбарго против Гаваны экс-президенту снять не удалось — отменить ограничения может только американский конгресс. Однако контролируемый республиканцами парламент не прислушался к призыву Обамы.

К намерению Обамы восстановить связи с Кубой многие представители консервативного республиканского истеблишмента США относились критически.

«Оттепель» между Вашингтоном и Гаваной продлилась недолго. С приходом к власти в 2016 году Дональд Трамп взял курс на ужесточение политики, ссылаясь на нарушение прав человека в Кубе. Через полгода после вступления на пост президента он заявил об отказе Вашингтона от политики Обамы по нормализации отношений с Кубой.

«Мы готовы и можем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, сделки, которая справедлива и в которой есть смысл», — заявил Трамп.

Американский лидер оценил сделку своего предшественника как «ужасную», а также добавил, что она «сеет насилие и нестабильность в регионе».

При этом американский президент фактически повторил то, что говорили представители новой администрации США на протяжении последних нескольких месяцев — главным камнем преткновения в отношениях двух стран остается соблюдение прав человека на Кубе. «С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы», — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп заявил об уважении суверенитета этого островного государства и пообещал, что Вашингтон не повернется «спиной к кубинскому народу».

В сентябре прошлого года глава Белого дома продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года. «Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», — заявил он.

Белый дом не намерен пересматривать свою санкционную политику в отношении Кубы даже в условиях пандемии коронавируса, хотя, как заявляет Гавана, ограничительные меры США значительно препятствуют в борьбе страны со вспышкой заболевания.

«COVID-19 вскрыл серьезные ограничения, которые накладывает на Кубу экономическая блокада США. Она является основным препятствием для приобретения лекарств, оборудования и материалов, необходимых для борьбы с пандемией. Это главное препятствие для развития страны»,

— заявил ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Twitter.

Поддержка Гаваны президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвала особое раздражение у президента США. Во многом, именно благодаря позиции части международного сообщества Мадуро удалось сохранить свой пост. Среди государств, оказавших ему поддержку, оказались те страны, которые сохраняют с США напряженные отношения, если не открытое противостояние — Китай, Иран, Россия, Куба.

Внесение Гаваны в список «государств-спонсоров терроризма», несомненно, будет основываться, в частности, на поддержке властей страны венесуэльского лидера.

Если США действительно пойдут на этот шаг, то Куба снова окажется в списке вместе с Ираном, КНДР, Сирией и Суданом.