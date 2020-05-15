Помочь нашим: посол РФ рассказал о просьбах постсоветских граждан

Белорусские, казахстанские и украинские граждане обращаются в посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах за содействием в выезде в Москву. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — сказал дипломат.

По словам Антонова, отправка очередного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву — «большое достижение», на борт самолета попали 369 граждан. Такая загрузка рейса является «невиданной» и представляет для российской стороны «своеобразный рекорд».

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Дипломат добавил, что сейчас многие соотечественники обращаются в посольство по поводу организации вывозного рейса из Майами. «Могу заверить граждан, что мы приложим все силы для их скорейшего возвращения на Родину», — подчеркнул посол. Антонов также отметил, что сотрудники российского посольства организовали отправку из Америки в Россию 40 человек из «гуманитарного списка».

«В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди», — пояснил дипломат.

Антонов подчеркнул, что главное — чтобы все пассажиры сумели добраться домой «с соблюдением всех правил и процедур». С регионами РФ, куда возвращаются люди, посольству «удалось уладить вопросы» по карантину и передвижению по стране.

В начале апреля Анатолий Антонов заявил, что желание вернуться в Россию изъявили на фоне пандемии коронавируса более 2000 россиян, находящихся на американской территории. «Аэрофлот» вывозил людей через Нью-Йорк 7, 14 и 28 апреля, а через Лос-Анджелес — 4 мая.

Минтранс России называл условие для вывоза россиян на родину. На вывозные рейсы в Россию могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. По последним данным, вернуться в Россию намерены около 25,8 тыс. граждан страны.

Если у желающего вернуться домой гражданина есть билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс €200-400. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

Напомним, что 4 апреля Россия временно прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа. Тогда же правительство РФ утвердило порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину.

Помощь будет оказана гражданам, которые «имеют проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта 2020 года по 31 мая 2020 года». Помощь россияне получат за время пребывания на территории иностранного государства. Жители России, оставшиеся за границей, будут получать 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет будут выдавать по 1600 рублей в день.

В конце марта Мария Захарова заявила, что до конца месяца МИД составит точный список российских граждан, которые нуждаются в помощи с возвращением.

«Наши посольства в соответствующих точках <…> разместили соответствующие оповещения для российских граждан, информирующие их об отмене чартерных и регулярных рейсов и подготовке к осуществлению там так называемых вывозных рейсов», — отметила она.

Захарова подчеркнула тогда, что российские дипмиссии за рубежом работают круглосуточно. «Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину», — резюмировала представитель МИД РФ.

За период с 20 марта по 2 апреля в Россию вернулось 162 486 россиян. Спустя два дня после последней указанной даты вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, «лидерами» стали Италия, Испания и Франция.