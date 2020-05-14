«Киев поощряет обстрелы»: как провалились переговоры по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в видеоформате. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

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На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. «Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», — рассказывает представитель России.

Во время заседания Грызлов указал, что ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной.

«Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», — заявил российский полпред.

В качестве подтверждения своих слов он привел данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, согласно которым абсолютно все жертвы и пострадавшие от обстрелов среди гражданского населения являются жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой», — прокомментировал он эту ситуацию.

Чтобы переломить эту тенденцию Россия предложила сторонам отказаться от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Также: не применять любой вид огня, включая снайперский, и взять на себя обязательства по не размещению тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи от них. Кроме того прозвучало предложение применять строгие дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

На самом деле ни одно из этих предложений нельзя назвать новым. Все они так или иначе отражены либо в Минских соглашениях, либо в решениях Парижского саммита «Нормандской четверки».

Однако в рамках ТКГ Киев «отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня». По словам Грызлова, из-за позиции Украины видеоконференция «оказалась на грани срыва».

На нынешнем заседании состав украинской делегации был значительно обновлен. Ранее на переговорах позицию Украины представлял бывший президент Леонид Кучма, который не имеет официального государственного статуса. Теперь его место занял вице-премьер Украины Алексей Резников. Кроме того, в каждую подгруппу ТКГ были делегированы представители профильных украинских министерств рангом не ниже замминистра.

Российский полпред указал, что новые участники украинской делегации «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

Это противоречит букве Минских соглашений, которые подразумевают прямой диалог Донбасса с Киевом, однако полностью соответствует позиции украинского правительства.

Украинские власти считают, что вступив в прямые переговоры с Донецком и Луганском, они де-факто признают, что Москва не является стороной конфликта.

«Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — возмутился действиями украинской делегации Грызлов.

Однако нарушение резолюций СБ ООН — последнее, что беспокоит украинскую делегацию. Составляющие ее теперь официальные лица высокого ранга вынуждены так или иначе оглядываться на мнение общества и парламента. Это поставит переговоры в еще большую зависимость от внутриполитической ситуации на Украине.

Повысив уровень своей делегации, как указывал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев надеется вынудить на аналогичные действия Москву.

По его словам, Киев считает возможным диалог с ЛНР и ДНР лишь, в том случае, если Донецк и Луганск представлять лица от гражданского общества, «у которых есть только гражданство Украины, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, которые не являются преступниками сегодня, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений».

Наблюдается явный разрыв даже в понимании сути трехсторонней группы. Если для России три стороны переговоров — это Киев, Донецк и Луганск, то у Украины другой взгляд. «В переговорах есть три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ», — говорит Ермак.

Следующая встреча ТКГ состоится 27 мая. Однако с нынешним подходом Киева, она также вряд ли принесет результатов.