Примирение задержали: что происходит с правительством Израиля

Начало работы 35-го правительства Израиля снова откладывается. Церемония принесения присяги членами кабинета должна была состояться вечером в четверг, однако ее перенесли на 17 мая. Кнессет уже одобрил эти изменения в графике.

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Это уже второй перенос: Израиль должен был обрести правительство еще в среду. Однако за два дня до события участники коалиции согласились перенести церемонию на день из-за состоявшегося 13 мая визита в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео.

В этот раз формальной причины для переноса не нашлось.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху был вынужден признать: ему не хватает времени для распределения министерских портфелей.

При этом еще в ночь на 13 мая глава правительства уведомил президента страны Реувена Ривлина, что формирование коалиционного правительства из представителей партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» завершилось. «Я сообщаю, что мне удалось сформировать правительство», — написал Нетаньяху в послании к президенту республики.

Долгий путь к кабмину

Ситуация в Израиле складывается более, чем неординарная. Партиям «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» удалось сформировать коалиционное правительство спустя 11 месяцев неудачных попыток, за которые парламентские выборы в стране прошли 3 раза. От голосования к голосованию результат партий сильно не менялся, однако их нынешний итог — самый благоприятный для Нетаньяху.

Во время апрельских выборов в 2019 году «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мандатов (из 120). Сентябрьское голосование обернулось для «Ликуда» потерей трех мест в парламенте, в то время как их противники потеряли лишь два.

Третьи за год выборы были назначены на март 2020 года, однако этому предшествовали праймериз партии «Ликуд», на которых конкуренты Нетаньяху попытались оспорить место премьера во главе движения. Попытка окончилась неудачей — на выборах внутри партии политик набрал 72,5% голосов, укрепив свои позиции в преддверии мартовского голосования.

В итоге, к третьим выборам, которые прошли в марте 2020 года, Нетаньяху удалось мобилизовать свой электорат: явка составила 71%. Партия «Ликуд» получила 36 мандатов, «Кахоль-Лаван» — 33.

Видимо понимая, что лучшего результата для себя и своей партии добиться вряд ли получиться, Нетаньяху пошел на коалиционное соглашение со своим противником — лидером «Кахоль-Лаван» и председателем кнессета Бени Ганцем.

Их коалиционное соглашение стало для Израиля беспрецедентным. Согласно договоренностям, первые 18 месяцев срока полномочий кабмина его главой будет Биньямин Нетаньяху, а последующие 18 — Бени Ганц. При этом на протяжении всего 36-месячного срока оба политика будут обладать правом вето. Министерские портфели представители блоков разделили поровну.

Этот путь был не простым. Для того, чтобы пройти по нему, кнессет должен был принять соответствующий закон. Кроме того, до 7 мая участники коалиции ждали решения Верховного суда, который рассматривал петиции с требованием не допустить Нетаньяху до формирования правительства.

В качестве причины было указано уголовное преследование Нетаньяху, обвиненного во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием избирателя. Сам премьер свою вину отрицает. По его словам, он стал мишенью в «охоте на ведьм».

Итогом разбирательства стало решение Верховного суда обязать ликвидировать юридические неточности, которые содержатся в соглашении Нетаньяху-Ганца. Однако отстранить Нетаньяху от политической жизни Израиля его противникам не удалось.

Правительство согласия

Эта история близка к развязке. В соответствии с законом, Нетаньяху должен привести кабинет к присяге в течение недели после уведомления президента. То есть, до 20 мая. Вместе с ним премьерскую присягу одновременно будет приносить Бени Ганц. Для этого, как ожидается, в пятницу он подаст в парламент заявку об отставке с поста председателя кнессета, чтобы быть готовым взять на себя должность премьера по ротации.

В первый раз он подал это заявление еще в понедельник, однако из-за переносов церемонии был вынужден его отозвать.

В целом, происходящие задержки не слишком выгодны для Ганца, и, как отмечает израильский «12 канал», вызывают у него раздражение.

Дело в том, что «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» — не единственные участники коалиционного соглашения. Помимо их представителей в кабинет войдут члены еще пяти партий: «Шас», «Яхадут ха-Тора», «Дерех-Эрец», «Авода» и «Гешер».

Ответом на продолжающийся уже полтора года политический кризис стало создание правительства согласия, которое объединит практически все политические силы страны.

За бортом правящей коалиции оказались неудобные для переговоров партия русскоязычных евреев «Наш дом Израиль», «Арабский список» и, неожиданно, бывшие союзники Нетаньяху из партии «Ямина».

Депутаты этой партии лишь недавно перешли в оппозицию, что сильно ослабляет правый блок правительства во главе с «Ликуд». Помимо партии Нетаньяху к нему можно отнести (и то, лишь очень условно) ортодоксальные партии «Шас» и «Яхадут ха-Тора».

Таким образом, вопреки надеждам Нетаньяху, израильское «правительство согласия» будет неизменно клониться влево.

Бунт на корабле

Вместе с «Яминой» правый блок объединял 59 мест в кнессете. Чтобы сохранить этот вес, Нетаньяху уже провел переговоры с лидером партии Нафтали Беннетом, однако безуспешно. В израильских СМИ активно обсуждают возможность того, что

задержка церемонии принесения присяги нужна Нетаньяху для очередной попытки вернуть Беннета в коалицию.

Израильские обозреватели с одной стороны считают, что Ганц не согласился бы на отсрочку, если бы думал, что Нетаньяху «готовит что-то подлое». С другой — указывают, что выбора у главы «Кахоль-Лавана» по сути нет, «поскольку у него нет рычагов воздействия» на главу «Ликуда».

Да и сам Беннет продолжает говорить, что разрыв с Нетаньяху у него — «окончательный и бесповоротный». В «Ямине» уверены: «Ликуд» предал национальные интересы Израиля, а премьер-министр еще пожалеет о развале правого блока коалиции.

Впрочем, даже если задержка с церемонией действительно нацелена на возобновление переговоров с «Яминой», это не отменяет проблем внутри «Ликуда», которые также мешают сформировать кабинет.

В партии произошло маленькое «восстание»: ее видные члены недовольны распределением портфелей, которое предлагает Нетаньяху.

Например, два высокопоставленных члена политсовета «Ликуда» Ави Дихтер и Цахи Ханегби намерены бойкотировать церемонию приведения к присяге, поскольку им не предложили министерских постов. Кроме того, они недовольны кандидатом на пост министра общественной безопасности.

А есть и те, кто считает, что выделенные им портфели — недостаточно хороши. Свое недовольство высказывают потенциальные министры транспорта и высшего образования.

Повод для единства

Так или иначе, эти внутрипартийные разногласия вряд ли дадут Нетаньяху повод отказаться от соглашения, вернуть страну в состояние политического кризиса и провести ее уже через четвертые выборы.

Приняв присягу правительство возьмется за реализацию политической платформы, которая была согласована сторонами и опубликована еще 13 мая. В соответствии с ней, первым приоритетом правительства станет подготовка мер борьбы с эпидемией коронавируса и последующего экономического кризиса, а также принятие соответствующего бюджета

Это неудивительно, ведь именно мировая пандемия стала главным аргументом, определившим необходимость союза непримиримых соперников.

Правительство согласия ставит себе задачу не только выйти из сложившегося кризиса, но и укрепить социально-экономическое положение граждан, добиться резкого роста экономики посредством «повышения производительности труда, стимулирования инвестициями, устранения регуляторных и бюрократических барьеров, продвижения реформ по усилению конкуренции и сохранению фискальных рамок».

Среди целей также указываются борьба с социальным неравенством в стране, развитие периферийных районов государства и их заселение, адаптация репатриантов, а также достижение национального примирения.

В платформе ничего не говорится о палестинском конфликте и судьбе палестинской автономии, что, собственно и стало причиной развода «Ликуда» и «Ямины».

Правые под руководством Беннета были возмущены тем, что в тексте политической платформы не упоминается судьба Самарии и Иудеи, входящих в состав палестинской автономии.

«В уставе правительства, в котором вам необходимо будет сегодня выразить свою уверенность, отсутствует обязательство применять суверенитет для урегулирования в Иудее и Самарии. Это одно из ключевых предвыборных обещаний премьер-министра Беньямина Нетаньяху и знамя, которое он с гордостью носил в прошлом году. Не только это, но в уставе не фигурирует даже развитие поселений в Иудее и Самарии, лишь только развитие Негева, Галилеи, периферии и «остальной части страны», — говорится в заявлении партии.

«Нам трудно поверить в то, что вы проголосовали бы за доверие правительству, которое не может провозгласить явные слова «Иудея и Самария» и позорно скрывает их за словами «остальная часть страны», — возмущались в кнессете депутаты от «Ямины».

Нетаньяху действительно обещал присоединить к Израилю территории на правом берегу Иордана. И, если верить его словам, соответствующий законопроект об аннексии будет внесен в кнессет в июле.

Это создает пространство для примирения между «Ликудом» и «Яминой», но в то же время создает вызов единству правительства согласия, ведь левые традиционно придерживаются более сдержанной позиции в палестинском вопросе.

А единство правительству Нетаньяху-Ганца в таком случае обязательно потребуется, поскольку реакция арабских государств на одностороннюю аннексию вряд ли заставит себя долго ждать.