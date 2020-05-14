Полный разрыв: чем Трамп пригрозил Китаю

США могут разорвать все отношения с Китаем на фоне обвинений Вашингтона в отношении Пекина в «запуске» пандемии коронавируса COVID-19 – заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью прекратить отношения», — сказал американский лидер в интервью FOX Business, добавив, что это помогло бы США сэкономить $500 млрд.

Администрация Трампа сейчас обдумывает способы возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что Пекин, по мнению Белого дома, скрывает информацию о вирусе. Накануне американский лидер на встрече с губернаторами заявил, что может поддержать санкции против Китая, предложенные сенатором Линдси Грэмом.

«Я уважаю Линдси Грэма и обязательно рассмотрю [этот законопроект]», — сказал президент США.

Чуть ранее Трамп, заявил, что ни одна торговая сделка с Китаем не сможет заменить для него погибших граждан Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иметь дело с Китаем — очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое Соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила Чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело — все эти невинные жизни были потеряны!» — написал американский лидер.

При этом, по его словам, Вашингтон не намерен пересматривать положения первой фазы торгового соглашения с Пекином. В США коронавирусом уже заразились 1 443 946 человек, скончались 86 244 пациента.

Во внесенном в сенат законопроекте республиканца Грэма предполагается введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса, если КНР «не предоставит полный отчет по вспышке эпидемии». В частности, речь идет о событиях, которые непосредственно послужили причиной начала пандемии.

Грэм уверен в попадании вируса в США из-за «обмана» со стороны Коммунистической партии Китая. По его мнению, Пекин должен допустить международных экспертов в уханьскую лабораторию для проведения расследования.

«Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать», — добавил сенатор.

Инициатива законодателя предполагает установление срока в 60 дней для получения полного отчета от Пекина. В течении этого времени Белый дом должен подтвердить конгрессу факт получения информации от китайской стороны в рамках любого исследования по коронавирусу, проводимого США с союзниками или ООН.

При этом Грэм потребовал от КНР закрыть все рынки морепродуктов, где может происходить передача вируса, а также освободить всех задержанных за протесты в Гонконге активистов. В противном случае президент США Дональд Трамп получит право ввести ограничительные меры в отношении Пекина.

«Президент будет уполномочен вводить различного рода санкции, такие как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, запрет китайским компаниям размещать свои ценные бумаги на американских биржах»,

— подчеркивается в законопроекте.

Стоит отметить, что в инициативе Грэма неслучайно упоминается китайская лаборатория в Ухане, с точки зрения Вашингтона там мог быть создан коронавирус, хотя официального подтверждения этой информации нет. Рынки с морепродуктами также фигурировали в ряде исследований как возможный источник первой передачи вируса от животного к человеку.

Чуть ранее министерство иностранных дел Китая выпустило статью с опровержением заявлений властей США о причастности китайской стороны к распространению коронавируса нового типа, документ опубликован на официальном сайте министерства.

В 30-страничной статье МИД Китая опровергает 24 «мифа» о своей причастности к сложившейся ситуации, в числе которых заявления о создании вируса в лаборатории города Ухань и обвинения в замалчивании информации о вирусе.

В частности, Пекин прокомментировал обвинения в том, что вспышка новой коронарной пневмонии была вызвана случайной утечкой из Научно-исследовательского института вируса города Ухань.

«Лаборатория Научно-исследовательского института вирусов в Ухане является китайско-французским проектом сотрудничества на правительственном уровне. Институт не имеет возможности разрабатывать и производить новые коронавирусы, и нет никаких доказательств того, что в институте произошли утечки патогенов или произошла инфекции персонала», — говорится в отчете китайской стороны.

В документе также поясняется, что Китай принял самые строгие меры профилактики и контроля в кратчайшие сроки взял под контроль эпидемию в Ухани — статистика показывает, что из Китая экспортировалось очень мало случаев COVID-19.