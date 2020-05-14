«Лицемерие и маккартизм»: Еврокомиссия начала охоту на утечки

Еврокомиссия начинает охоту за евро-чиновниками, виновными в утечке информации, пишет Politico. Как сообщили изданию три источника в руководстве ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда крайне негативно отреагировали на несколько случаев обнародования информации. Сейчас в ЕК начато расследование по факту утечки данных.

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Закрытость от СМИ — это привычное для политического руководства свойство, и органы Евросоюза не стали исключением. Чиновники ЕК стремятся предотвратить несанкционированное раскрытие информации прессе, в том числе и путем выявления сотрудников, которые нарушают политику конфиденциальности. Последним громким инцидентом в этом направлении стали публикации Bloomberg и Politico, представившие подробный план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса.

На этой неделе, по информации издания, руководство ЕС было поставлено в известность, что расследование утечки привело к своим результатам, и у комиссии есть подозреваемый. Если его вина будет доказана, то информатору будут выдвинуты обвинения Генеральным секретариатом ЕК.

При этом проводимое сейчас расследование отличается от предыдущих тем, что включает в себя не только факт утечки прессе, но и правительствам стран-членов ЕС, что отражает усиливающееся недоверие между Еврокомиссией и национальными правительствами.

У участников этой истории во время пандемии накопилось взаимное раздражение. Сперва — из-за того, что Евросоюз не смог выступить как единый координационный орган, а затем, когда ЕК и страны-члены ЕС искали пути выхода из кризиса, имея разные на этот вопрос взгляды.

Еврокомиссия обвиняла лидеров Евросоюза в эгоизме, когда участники Шенгенской зоны один за другим закрывали свои границы после проникновения коронавируса на территорию Европы. Некоторые члены ЕС, в свою очередь, критиковали ЕК за слишком медленную реакцию и отсутствие помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. В апреле, к примеру, Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за задержку ей помощи в борьбе с коронавирусом, на что Рим до этого неоднократно обиженно указывал.

Так или иначе, но сохранять секреты в Евросоюзе крайне тяжело, особенно учитывая, что

СМИ часто можно использовать в целях манипуляции не только массовым общественным сознанием, но и другими центрами силы и влияния в ЕС.

Некоторые источники Politico в руководстве ЕС заявили, что расследование и охота за информаторами станет, по большому счету, бесполезной. Дело в том, что Еврокомиссия, как и многие другие органы власти, будет еще нуждаться в выборочном раскрытии информации о тех или иных инициативах и политических процессах. Кроме того, как отмечает издание, раскрытие информации, попавшей в СМИ, не представляет угрозу безопасности граждан ЕС.

Сразу два источника в руководстве Евросоюза заявили Politico, что происходящие сейчас расследования об утечке данных сигнализируют о «паранойе» в команде председателя ЕК.

«Мы привыкли читать в немецкой прессе сведения о том, что мы только что обсудили. Они не являются существенными утечками, но они все еще утечки», — сказал один из чиновников ЕС.

На этой неделе руководство содружества было поставлено в известность, что должностные лица, признанные виновными в утечке конфиденциальной информации, будут наказаны вне зависимости от того, насколько высокую должность они занимают.

Один из дипломатов Евросоюза в разговоре с Politico назвал сложившуюся ситуацию «ядовитым коктейлем лицемерия и маккартизма» [период антикоммунистических гонений в США в начале 1950-х годов под председательством сенатора Джозефа Маккарти].

Официальные лица и дипломаты, которые говорили с Politico о расследованиях утечек, отказались от комментариев, ссылаясь на страх перед выговором или наказанием.