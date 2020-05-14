Кризис нации: как пандемия толкает Великобританию к расколу

Великобритания 13 мая приступила к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Жителям страны разрешили заниматься спортом неограниченное число раз, встречаться со знакомыми и друзьями на улице при соблюдении социальной дистанции, а также играть в футбол или гольф.

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Кроме того, на работу начали выходить сотрудники строительных компаний и секторов промышленности, которые не могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме. План снятия ограничений на прошлой неделе представил премьер-министр Борис Джонсон в ходе обращения к нации.

Однако, как оказалось, снятие ограничений в настоящее время касается только Англии и не затрагивает остальные административно-политические части Великобритании — Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс. Их правительства отказались следовать плану Джонсона, продлив действия жестких мер до 28 мая.

В результате возникла несколько неоднозначная ситуация: премьер формально обращался к гражданам Великобритании в целом, но по факту говорил лишь с жителями Англии. При этом интересная ситуация происходит с разрешением на свободные поездки на автомобиле к удаленным местам — выехать можно лишь в пределах Англии, так как границы административно-политических частей все еще закрыты на въезд и выезд в рамках карантина.

Отказ Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса от плана Джонсона соответствует законодательству Великобритании, части государства получили право самостоятельно осуществлять политику в области здравоохранения более 20 лет назад.

Впрочем, законность их действий никто не оспаривает, но сам факт такого решения заставляет задуматься о единстве в стране, считает обозреватель The Guardian Мартин Кетл.

«В таких обстоятельствах труднее, чем когда-либо, узнать, что означает консерватизм «единой нации». Какая нация? А что такое Великобритания? Ослабление британского единства — это процесс, но контекст постоянно развивается», — отмечает журналист.

Пандемия коронавируса стала непредвиденным фактором и вначале сработала на объединение государства — в основном, из-за масштабной финансовой поддержки всем административно-политическим частям страны, — но желание Джонсона перейти к послаблениям в разгар пандемии заставила «три нации» искать другой путь.

Говорить о каком-либо распаде Великобритании, конечно, не приходиться, подчеркивал Кетл, но тревожные сигналы нельзя игнорировать, так как ситуация скоро может стать более острой.

«Двоевластие»

Фактически, в рамках действий по выходу из ограничительных мер, в Великобритании в настоящее время существует своеобразное двоевластие. Одну сторону медали представляет Англия, а вторую альянс Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Пока правительство Джонсона строит прогнозы о переходе ко второму этапу снятия ограничений, в трех административно-политических единицах страны не стремятся давать жителям даже предварительных дат.

Как заявил CNN профессор территориальной политики в Эдинбургском университете Никола Макьюен, пандемия пролила свет на асимметричную политическую власть в Великобритании, которая в последние четыре года страдала от дебатов в стране по Brexit.

«Напряженные отношения между правительством Великобритании и административно-политическими частями страны в течение последних нескольких лет усугубляются тем фактом, что в настоящее время в них действуют разные политические партии, которые имеют разные идеологии и разные представления о будущем», — резюмировал профессор.

В связке с настойчивым желанием Шотландии организовать новый референдум о независимости из-за несогласия с курсом Джонсона на Brexit, а также позитивным взаимодействием Северной Ирландии с Ирландией во время пандемии — это создает новые проблемы для правительства Джонсона.

Подход премьера к смягчению ограничительных мер лишь усугубляет ситуацию, а в СМИ его уже в шутку называют главой правительства Англии, а не Великобритании. Джонсон не собирается отказываться от «единства наций», но все же видит их союз с Англией в центре, подчеркивает обозреватель CNN Люк Макги, что не устраивает другие части страны.

Как именно премьер будет выходить из ситуации — вопрос открытый, но обозреватели западных СМИ не питают надежд на изменение политической системы в Великобритании. К слову, не все медиа сходятся на том, что образовавшиеся противоречия стоит рассматривать только в контексте внутренних противоречий. В частности, Daily Telegraph связывает решение трех административно-политических частей страны с эпидемиологической обстановкой.

Вирусные опасения

По последним данным, на территории Великобритании выявлено почти 230 тыс. случаев коронавируса, в том числе более 30 тыс. летальных. Сильнее всего эпидемия ударила по Англии — в настоящее время более 139 тыс. больных, следом идет Шотландия с показателем в почти 14 тыс., затем Уэльс — 11,7 тыс. и на последнем месте Северная Ирландия с 4,2 тыс. случаев.

В британском правительстве считают, что пик пандемии уже пройден, но с их выводами согласны далеко не все представители экспертного сообщества страны. При этом переход к постепенному снятию ограничительных мер действительно необходим Великобритании, экономика государства только за март сократилась на рекордные 5,8% и продолжает свое падение.

Главные опасения по отмене карантина зачастую связаны с возможностью резкой вспышки заболеваемости, в частности из-за поведения людей при снятии запретов. Отчасти этого боятся власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса — первый день послаблений в Англии лишь укрепил их подозрения.

Утром 13 мая соцсети наводнили фотографии «жуткой толкучки» в лондонском метро, социальная дистанция отсутствовала, что выглядит крайне опасным в условиях пандемии. Как писал Daily Mirror, пассажиры метрополитена назвали поездки «миссией для самоубийц», и жаловались на отсутствие медицинских масок у некоторых работников метро и жителей Лондона.