«Решение непростых задач»: зачем Козак летал в Берлин

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине прошли конструктивно.

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«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, диалог прошел в конструктивном, деловом ключе, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения о взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате», — сказал он.

Как ожидает Козак, консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров по украинской проблематике как в «нормандском формате», так и в контактной группе.

В среду Дмитрий Козак прибыл с однодневным визитом в Берлин, несмотря на пандемию коронавируса, которая перевела большинство дипломатических и политических контактов в онлайн-пространство. Как сообщает РИА «Новости», приезд замглавы администрации президента России произошел по приглашению германской стороны. Цель визита, судя по всему, — обсуждение сложившейся в Донбассе ситуации.

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», — цитирует ТАСС слова источника, близкого к переговорам.

30 апреля прошли дистанционные переговоры в рамках «нормандского формата». В результате совещания главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе.

По словам руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, дипломаты также подняли тему обеспечения безопасности на юго-востоке Украины и затронули вопросы обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганском народными республиками (ДНР и ЛНР).

Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость принятия дополнительных мер в поддержку перемирия. В то же время российский министр заявил, что прорывов в ходе переговоров не было. Он указал, что подвижек и реализации договоренностей саммита «четверки» в Париже также нет. В частности, не произошло разведение сил и средства на трех новых участках, а перемирие не соблюдается.

По словам Лаврова, Киев не сделал никаких шагов и в отношении включения в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», а также предоставления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

«К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе», — заявил Лавров.

5 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, Киев хочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и для этого назначить главой делегации министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова вместо экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Кроме того, планируется, что в состав делегации войдут представители нескольких комитетов Верховной рады.

По мнению Ермака, таким образом получится привлечь к переговорам более высокопоставленных представителей России.

«Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР. К сожалению, на протяжении всех шести лет переговоров в Минске единственными представителями так называемых территорий были представители ЛНР и ДНР», — отметил он.

По словам Ермака, президента Украины Владимира Зеленского изначально не устраивала такая ситуация. Глава офиса украинского президента отметил, что Украина собирается обсуждать внесение изменений в свои законы о Донбассе только с представителями «гражданского общества» региона, у которых есть только украинское гражданство и которые не воевали против военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава офиса Зеленского обратил внимание, что на переговорах в Минске представлены только Россия, Украина и ОБСЕ. Ермак также подчеркнул, что Украина не отказывается провести 25 октября местные выборы на всей территории страны, включая ДНР и ЛНР.