«Обамагейт»: Трамп развязал «войну» против экс-президента США

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в совершении «крупнейшего политического преступления» за всю историю Соединенных Штатов. В чем именно подозревается экс-президент он не уточнил, но окрестил эту историю как «Обамагейт».

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«Он продолжается уже давно, <...> [и начался] еще до того, как меня избрали [на пост президента]. Происходило нечто ужасное. Такого никогда не должно повторяться в нашей стране», — заявил Трамп выступая перед журналистами.

Прямо отвечать на вопрос о действиях Обамы президент США отказался, но призвал представителей СМИ следить за событиями в стране «в ближайшие недели». Исходя из уже прошедших событий, отметил Трамп, «это только начало».

«Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Все, что вам следует, так это читать газеты», — подчеркнул президент США.

Однако каких-либо конкретных свидетельств «крупных нарушений» со стороны Обамы пока нет и остается только гадать, что именно имеет в виду Трамп. Собственно, этим американские СМИ и занимаются.

Дело Флинна

В целом, большинство американских обозревателей связывают «Обамагейт» с делом бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, который попал под следствие в рамках расследования «вмешательства России» в американские выборы.

Минюст США 7 мая допустил прекращение разбирательства против генерал-лейтенанта в отставке из-за появления новых данных. Согласно выводам прокурора Сент-Луиса Джеффа Дженсера, у ФБР не было законных оснований для начала дела в отношении Флинна. Само расследование запустили из-за контактов генерал-лейтенанта с послом России в США Сергеем Кисляком в 2016 году, которые якобы проходили в рамках взаимодействия команды Трампа с Москвой.

Впрочем, «российское дело» завершилось однозначным выводом об отсутствии какого-либо сговора между Россией и Трампом, а обвинения в отношении Флинна были связаны с дачей ложных показаний ФБР. Вину экс-советник Трампа признал и пошел на сделку со следствием, однако впоследствии изменил свое решение.

Действия Флинна кажутся несистемными, если не учитывать новую информацию.

Как пишет Wall Street Journal, ФБР не получили никаких доказательств о «сговоре» советника Трампа с Россией, поэтому приняли решение поймать генерал-лейтенанта на неточности, чтобы принудить его пойти на сделку. При этом издание отмечает, что Флинн фактически признал свою вину под давлением, так как сотрудники правоохранительных органов угрожали ему и его сыну финансовым давлением.

Возможное прекращение расследования дела генерал-лейтенанта вызвало позитивную реакцию у Трампа. Он допустил, что Флинн будет полностью оправдан и посетовал на «нечистых на руку полицейских во главе ФБР», которые допустили запуск разбирательства против его экс-советника.

Новая информация по действиям ФБР в отношении Флинна указывает, что расследование против него могло быть сфабриковано — о чем не раз говорил сам Трамп. Само дело привязано к «российскому вмешательству», которое было начато еще во время президентства Обамы и одобрено назначенным им главой ФБР Джеймсом Коми. Этот факт играет немаловажную роль в «Обамагейте» Трампа.

«Заговор президента»

По мнению обозревателей CNN Маршалла Коэна и Джереми Херба, президент связывает «крупнейшее преступление в американской истории» с лицами из правительства Обамы, которые пытались подорвать администрацию Трампа.

При этом негативную риторику действующего американского лидера в отношении своего предшественника, журналисты объясняют тем, что Обама раскритиковал минюст за прекращение дела Флинна.

Кроме того, обозреватели считают одной из причин «Обамагейта» необходимость отвлечь внимания американцев от пандемии коронавируса, в результате которой в США уже погибли более 80 тыс. человек.

Трамп пытается привязать Обаму к делу Флинна, намекая на особый интерес со стороны своего предшественника к генерал-лейтенанту. CNN приводит сведения об обсуждении контактов соратника Трампа с российским послом в Белом доме — разговор проходил между Обамой и Коми. Однако диалог состоялся задолго до начала расследования против генерал-лейтенанта и свидетельств об осведомленности Обамы касательно действий ФБР против Флинна или его участии в этой кампании нет.

Обозреватели CNN уверены, что выпады Трампа в адрес его предшественника не основаны на фактах, а лишь являются своеобразной «теорией заговора» об Обаме. Свои обвинения президент США строит по устоявшийся во время «российского дела» модели, выборочно использую имеющуюся информацию против своих оппонентов.

Тактика устранения

В целом выпады против Обамы можно рассматривать как одну из традиционных особенностей политики Трампа, а заявление о «крупнейшем политическом преступлении» успешно вписываются в устоявшуюся модель. С момента избрания американский лидер фактически пытался уничтожить главные достижений прошлой администрации, будь то международные соглашения или реформа здравоохранения.

«Обамагейт» выглядит как апофеоз масштабной кампании Трампа, в особенности с учетом его привязки к «российскому делу». Учитывая, что президент США активно пытается доказать незаконность начала расследования, участие Обамы в знаменитой «охоте на ведьм» станет настоящем подарком Белому дому.

При этом в случае начала реального разбирательства в отношении экс-президента, «Обамагейт» станет своеобразным ответом Трампа на «вмешательство России», которое глава Белого дома до сих пор считает главным тормозом в развитии взаимоотношений с Москвой.

Впрочем, как пишет Politico, пока предпосылок для подобного исхода нет, а старт кампании против Обамы следует рассматривать как удар по бывшему вице-президенту Джо Байдену — единственному кандидату в президенты от демократов.

Издание отмечает, что теория Трампа о причастности Обамы к делу Флинна и «российскому расследованию» включает в себя и Байдена как правую руку экс-президента. В таких условиях «Обамагейт» может быть направлен на предвыборную кампанию демократов, которая во многом опирается на Обаму. Сам Байден последовательно использует свои дружеские отношения с экс-президентом, и в определенной степени зависит от его репутации.

Тем не менее истинные намерения Трампа, как и детали «преступления» Обамы, пока неизвестны. Вероятно, стоит выждать обозначенные президентом США «ближайшие недели», чтобы понять ждет ли нас расследование против экс-главы Белого дома.