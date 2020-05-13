Выборы на дистанции: как изменится голосование в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. В частности, речь идет о выборах на федеральном уровне, изменения также вводят возможность сбора подписей за тех или иных кандидатов с использованием портала «Госуслуги».

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Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ирина Марьяш, Дмитрий Ламейкин и Ольга Савастьянова из «Единой России», а также первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов от «Справедливой России».

Предложенная парламентариями инициатива вносит ряд изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так, ЦИК предоставляется возможность назначить дистанционное или почтовое голосование в том или ином регионе в случае подобной необходимости.

Досрочное голосование же будет распространяться на группы избирателей, которые проживают в местах без помещения для проведения голосования и с затрудненным транспортным сообщением.

Кроме того, изменения предполагают возможность переноса выборов глав субъектов в случае действия в регионе режима повышенной готовности или ЧС.

В целом, поправки одобрили более 250 депутатов, против высказались 79 парламентариев, а еще один воздержался.

При этом касательно дистанционного голосования, оно может быть использовано только в тех регионах, где будут созданы необходимые условия. По словам заместителя главы ЦИК Николая Булаева, комиссия будет выбирать субъекты федерации с соответствующими возможностями.

«Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», — цитирует слова Булаева РИА «Новости».

Решение Госдумы создает возможность для проведения голосования в таком формате, подчеркнул заместитель председателя ЦИК, а как им воспользуются регионы — другой вопрос.

К слову, принятые изменения не должны затронуть общероссийское голосование по поправкам к Конституции России.

Дата голосования в настоящее время отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса COVID-19, но скорее всего оно должно пройти по традиционный схеме.

Как говорил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, голосование по Конституции нельзя проводить в какой-либо заочной форме.

«Проводить голосование в заочном формате, на мой взгляд, нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования», — цитирует слова Крашенинникова РИА «Новости».

Помимо разрешения дистанционного и почтового голосования во время пленарного заседания депутаты также приняли закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Эту форму голосования в столице решено распространить на выборы всех уровней, в том числе в федеральные органы власти. Цифровые избирательные участки утверждаются решением ЦИК, которое должно быть обнародовано в течении пяти дней после вступления закона в силу.

Процедура участия в электронном голосовании сохраняется — избиратель должен подать соответствующее заявление через портал «Госуслуг», МФЦ или в отдельных случаях через участковые комиссии.

Впервые этот тип голосования был использован в Москве еще в прошлом году, с его помощью жители столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму. Продление действия эксперимента позволит москвичам проголосовать через интернет на выборах депутатов Госдумы, намеченных на сентябрь 2021 года.

Впрочем, что касается выборов, на пленарном заседании был принят еще один немаловажный законопроект. Так, депутаты одобрили закон о возможности регионов изменять границы избирательных округов. Согласно инициативе, схема может быть изменена, если число избирателей существенно изменилось.

Коррективы могут быть внесены не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования. Кроме того, законопроект вводит запрет для ряда граждан на участие в выборах. Речь идет об осужденных за преступления средней тяжести — они не смогут баллотироваться в депутаты или органы власти пять лет после погашения судимости.