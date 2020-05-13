«Это не фейк»: Архангельская область и НАО решили объединиться

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию НАО.

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Эти данные подтвердили ТАСС в департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области. Однако подробности соглашения неизвестны.

Сегодня врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил «Говорит Москва» информацию о предстоящем объединении регионов.

«Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», — сказал он.

Следующий шаг для реализации инициативы — ее выдвижение от губернаторов регионов и одобрение соглашения президентом. После этого в Архангельской области и НАО должен пройти референдум. В случае, если более половины жителей обоих регионов поддержат объединение, президент внесет инициативу в Госдуму как конституционный закон об образовании нового региона. Последний шаг — одобрение двумя третями голосов Госдумы и Совета федерации.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве Архангельской области, референдум могут совместить с единым днем голосования в России — 13 сентября.

В то же время, депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин сообщил РИА «Новости», что вопрос объединения регионов может занять один или два года.

О том, что власти регионов могут пойти на соответствующий шаг, сообщали ранее российские СМИ.

2 апреля врио губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский, который на тот момент полтора года возглавлял Ненецкий автономный округ. НАО же возглавил заместитель бывший заместитель Цыбульского Юрий Бездудный.

Тогда же депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что регионы могут быть объединены. Информацию подтвердил и другой информированный источник. В день назначений Цыбульского и Бездудного о готовящемся объединении сообщил и принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к регионам, построенным по принципу матрешки. НАО одновременно самостоятельный регион и часть Архангельской области. Еще одним примером административно-территориальной «матрешки» являются Тюменская область, куда входят как самостоятельные регионы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Как сообщал ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники, идея объединения двух регионов обусловлена ухудшающимся экономическим положением Архангельской области и НАО. Бюджет последнего напрямую зависит от цен на нефть, которые рухнули во время пандемии коронавируса.

Существует и иная, стратегическая причина объединения, обусловленная тем, что Ненецкий автономный округ — самый малочисленный, но, одновременно с этим, один из перспективных регионов в России.

«Вы же понимаете, в дублировании, территориально если мы единый регион финансово и стратегически, логики нет. Вы же видите, населения слишком мало, и административный ресурс дополнительным бременем ложится. Управляемость увеличится реально сразу же», — цитирует депутата Госдумы от Архангельской области Андрея Палкина РИА «Новости».

«Жители Ненецкого АО голосуют на выборах губернатора Архангельской области. При этом население Архангельской области составляет 1,13 миллиона человек, НАО — всего 44,1 тыс. Около 26 тыс. живут в Нарьян-Маре, а остальные рассеяны на бескрайних просторах округа. Можно ли наладить полноценную систему управления в автономном округе, где нет даже 50 тыс. жителей?»

— заявила изданию вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова, которая представляет в ГД оба региона.

В период с 2003 по 2008 год в России проходили изменения в административно-территориальном делении страны. Так, шесть из десяти автономных округов объединились в один регион с соседями — в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа образовался Пермский край, в Красноярский край вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, а Корякский автономный округ объединился с Камчатской областью в Камчатский край.

В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году. В марте 2007 года прошли референдумы об объединении в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе. Более 90% принявших участие в референдумах поддержали соответствующий шаг. 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.