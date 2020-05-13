История повторяется: Facebook забанил Кадырова в Instagram

Компания Facebook заблокировала в принадлежащей ей соцсети Instagram аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Как сообщает РИА «Новости», страничка политика была удалена из-за санкций со стороны США.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — заявил агентству сотрудник Facebook.

Заблокированы также оказались профили депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова.

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Чеченский лидер активно пользуется Instagram, регулярно публикуя там фотографии, истории и видео. Кроме того, он следит за комментариями к своим постам, где многие подписчики обращаются к нему с просьбами о помощи в решении каких-либо вопросов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров уже отреагировал на сообщения о блокировке Instagram главы Чечни в шутливой форме.

«Вот так примерно Рамзан Кадыров реагирует на разного рода санкции, политическое давление, угрозы и, в частности, на блокировку аккаунтов в Instagram, якобы принадлежащие ему лично», — написал чеченский чиновник, приложив к посту видеозапись.

На ней Кадыров сидит в белой футболке на фоне природы и каменной башни, играет на струнном музыкальном инструменте, после чего делает веселое восклицание и смеется.

Это уже не первая блокировка соцсетей политика. Аккаунты и в Facebook, и в Instagram уже были недоступны в 2017 году — решение было принято администрацией американской компании после включения Кадырова в санкционный «список Магнитского». По данным минфина США, Кадыров «несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека».

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня <…> более четырех миллионов», — прокомментировал тогда блокировку Кадыров.

«Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — заявил политик.

Еще один профиль в Instagram, предположительно, принадлежавший Кадырову, был заблокирован в 2018 году. Впоследствии в соцсети также регистрировались десятки аккаунтов, якобы принадлежащих Рамзану Кадырову, но создавались они местными чиновниками и рядовыми чеченцами в знак солидарности с главой региона.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал вскоре после этого решение Facebook о блокировке руководителя российского региона.

«Мы можем констатировать, что американская сторона использует систему произвольных и внесудебных ограничений для влияния на свободу слова в других странах. Социальные сети, распространяющие информацию вне американской юрисдикции, подверглись давлению со стороны американских властей с целью ограничения доступа к информации, не нарушающей закон и не противоречащей общепринятым этическим принципам. Это

вопиющий прецедент, который, без сомнения, оказывает негативное влияние на формирование международной системы трансграничного распространения информации», — заявлял парламентарий.

Минфин США ввел санкции в отношении чеченского спецотряда «Терек» и пяти граждан Российской Федерации, которых в Вашингтоне считают причастными к смерти Сергея Магнитского или же — к преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

Посольство РФ в США назвало новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер <...> вопреки международному праву». По мнению российских дипломатов, цивилизованные страны так «не общаются». Рамзан Кадыров заявил, что Вашингтон продолжает «играть» в санкции, хотя у самого «рыльце в пуху».