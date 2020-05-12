«Мы в тупиковой ситуации»: из-за чего Лондон торгуется с Европой

Великобритания бойкотирует процесс переговоров по Brexit с Евросоюзом, рассчитывая разрешить спорные моменты в свою пользу, пишет испанская газета El Pais. По данным издания, третий раунд обсуждений уже стартовал, и Брюссель пытается добиться от Лондона перехода к серьезному диалогу, чтобы достичь ощутимого прогресса.

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Главной проблемой переговоров является нежелание Великобритании идти на уступки в ключевых вопросах будущего взаимодействия, в особенности это касается сферы рыболовства. ЕС пытается сохранить свой доступ к британским водам, что считают неприемлемым в Лондоне. Британские власти собираются добиться введения рыболовных квот для восстановления своей независимости в качестве прибрежного государства.

Сопротивление Лондона

Как пишет обозреватель El Pais Бернандо де Мигель, обсуждения Брюсселя и Лондона сильно затягиваются. Из-за этого существует опасность, что стороны не успеют достигнуть консенсуса до конца переходного периода.

Частично процесс переговоров тормозит пандемия коронавируса, которая лишила стороны встреч в марте и заставила проводить все обсуждения в онлайн-формате.

В подобных условиях в ЕС не исключают возможного продления «выхода Великобритании», но Лондон отказывается просить о назначении новых сроков. По словам главного британского переговорщика Дэвида Фроста, переход заканчивается 31 декабря и продлеваться не будет.

Брюссель не согласен с такой позицией из-за пандемии, на борьбе с которой сосредоточены все усилия объединения. Нежелание Лондона продлить переходный период создает трудности для ЕС, не давая возможности отложить вопрос о Brexit.

Таким образом стороны находятся в двоякой ситуации — Великобритания одновременно затягивает переговоры и настаивает на конкретных рамках их завершения, — тем самым пытаясь вынудить Брюссель принять их условия.

Впрочем, успешность такого подхода к обсуждению будущих торговых отношений остается спорной.

Не исключено, что в итоге эта политика сыграет против Лондона.

Как говорил глава МИД Германии Хайко Маас, если все останется, как есть, то к окончанию года Евросоюзу наряду с коронавирусным кризисом придется еще преодолевать Brexit.

В подобных условиях существует опасность завершения переходного периода без соглашения, подчеркнул дипломат, но британские власти продолжают отвергать возможность продления, а переговоры не дают результатов.

Тупиковый диалог

Ситуация с Brexit тупиковая, отмечает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Каждая сторона пытается добиться своих целей, и в фундаментальных вопросах различия между ними огромны.

«Мы находимся в тупиковой ситуации <…> Этого нельзя решить без политического импульса, а он отсутствует», — заявил один из источников агентства.

В целом текущее неудачное положение дел вокруг будущих отношений Великобритании и Евросоюза признают как в Лондоне, так и в Брюсселе. При этом подвижек к каким-либо компромиссным решениям стороны не проявляют.

Правительство Великобритании по завершению очередного раунда переговоров указало на небольшой прогресс в диалоге, но отметило ряд принципиальных разногласий, которые ему мешают. Менять свою позицию по срокам переходного периода Лондон отказался, выразив надежду на достижение консенсуса в ходе новых обсуждений.

В свою очередь Брюссель в своих комментариях был менее сдержан, главный европейский переговорщик Мишель Барнье напрямую обвинил британские власти в затягивании Brexit.

«Великобритания отказалась вести конструктивный диалог по четырем ключевым пунктам переговоров, которые закреплены в политической декларации [Брюсселя и Лондона].

ЕС отказывается от любого долгосрочного партнерства, которое не будет включать решения этих вопросов», — добавлял дипломат.

Лондон должен активизировать диалог с Брюсселем из-за тяжелого шока для экономик обоих стран, вызванного пандемией коронавируса, подчеркивал Барнье, разрыв отношений без соглашения может лишь усугубить экономическую ситуацию.

Спорные вопросы

Значительную часть противоречий стороны должны разрешить до июня, когда в переговоры вступит Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фактически третий этап переговоров, который продлиться до 14 мая, — это последний шанс для урегулирования самых острых вопросов.

Помимо рыболовства в британских водах, спорных моментов как минимум еще три. Во-первых, Брюссель пытается сохранить влияние Европейского суда на территории Великобритании. Выполнение этого условия даст Лондону допуск на европейский рынок при соблюдении правил ЕС по честной конкуренции.

Однако британские власти не собираются позволить Европейскому суду влиять на законодательство Великобритании.

Как говорил Фрост, цель Brexit — восстановление полного суверенитета страны, чему будет мешать воздействие со стороны суда.

В этой связи появляется вторая проблема — сотрудничество в сфере безопасности и уголовного правосудия. ЕС хочет также привязать к этому процессу Европейский суд, что совсем не устраивает Лондон, который в целом поддерживает взаимодействие в этой сфере.

Последний аспект споров завязан на будущем торговом соглашении. Великобритания рассчитывает на сделку о свободной торговле, без следования правилам и стандартам Брюсселя. В свою очередь Евросоюз стремится сохранить рычаг воздействия на британскую сторону, но Лондон не собирается идти на уступки.

Британские власти полны решимости продавить необходимые им торговые условия, в противном случае они не исключают взаимодействия на основе правил ВТО с последующем закрытием границ и введением пошлин на товары из Великобритании.