Никаких «черных человечков»: Поклонская дала интервью Гордону

Бывший прокурор Крыма и депутат Государственной думы Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Как сообщает РИА «Новости», она выступила собеседницей Дмитрия Гордона, находящегося в Киеве.

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Интервью проходило по видеосвязи и продолжалось более трех часов, обсуждались темы возвращения Крыма в состав России, события «евромайдана» и прочие вопросы.

Она подчеркнула, что в 2014 году «подавляющее большинство жителей полуострова были русскоязычными, а не англоязычными», и поэтому Крым не стал обращаться за помощью к бывшему тогда президентом США Бараку Обаме.

«На полуострове не было никаких «черных человечков», только свои «зеленые человечки», — пошутила Поклонская. Напомним, летом 2019 года украинские националисты во главе с нардепом Андреем Билецким поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: в случае проведения телемоста между Украиной и Россией в стране произошло бы «восстание черных человечков».

Поклонская также заявила Гордону, что старается бороться за справедливость, а внутренние проблемы есть в любом государстве. «Я как прокурор вижу нарушения, и начинаю писать запросы, а мне в ответ — там все нормально», — заявила она. По словам российского депутата, она в этом случае не сдается и продолжает добиваться справедливости.

Кроме того, Поклонская

подчеркнула, что «делает пинок, стимулирующий правоохранительные органы в России соблюдать права граждан».

Напомним, Наталья Поклонская получила широкую известность в ходе «русской весны» в 2014 году. В Крыму на момент выхода полуострова из состава Украины она работала прокурором. В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой Еленой переехала в Евпаторию. Профессию работника МВД выбрала в память о своем дяде Анатолии Дубровском, погибшем от бандитской руки.

25 февраля 2014 года, после смены власти в Киеве в ходе событий на площади Независимости, написала рапорт об увольнении, обосновав свое решение тем, что «стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти». Однако начальство предложило ей уйти в отпуск. Наталья поехала к матери в Симферополь, где и предложила свою помощь правительству Крыма, чтобы не допустить повторения киевских событий. После этого она обрела популярность как один из символов «русской весны».

В начале октября Наталья Поклонская ответила Киеву, который заподозрил ее в военных преступлениях. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны заподозрили Поклонскую в «военных преступлениях».

Поклонская посоветовала Луценко подучить уголовный кодекс Украины и, в частности, статью о «нарушении законов и обычаев ведения войны». «А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес — это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения», — подчеркнула депутат. По словам Поклонской, деятельность самого украинского генерального прокурора вызывает вопросы.

Предателями Украины, по ее мнению, являются те люди, кто захватил там власть.

«Те люди, которые захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить, вот они являются предателями, а чтобы себя как-то обелить, они называют людей, защищающих Украину, традиции, культуру, веру, предателями. Лучшая защита — это нападение, но скоро их время, я думаю, придет. Люди все видят и понимают», — подчеркнула депутат.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав РФ. Президент Владимир Путин подчеркнул впоследствии, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт навсегда».