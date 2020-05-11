«Пока, Бельгия»: фламандские националисты раскалывают страну

В Бельгии пандемия коронавируса усугубила и без того наполненные противоречиями отношения между нидерландско-говорящими северянами и франкоязычными южанами — поводом для споров стали методы выхода из карантина и восстановления экономики.

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Традиционно более богатый фламандский север обеспокоен, что платить за снятие ограничительных мер придется именно ему.

Тео Франкен, один из членов руководства националистического «Нового фламандского альянса» заявил ранее, что продление дистанционной работы усугубит раскол с Брюсселем. «Может быть, мы должны позволить этому случиться. Пока, Бельгия», — написал политик в своем Twitter.

Представитель «Нового фламандского альянса» Питер Де Рувер, отвечая на вопрос о том, кто будет платить за карантин, напрямую заявил — Фламандский север.

«Речь идет о том, кто получает деньги, а кто выписывает чек на эти деньги, — добавил Де Рувер. — В последние недели фламандское правительство настаивало на перезапуске экономики, тогда как левые были более осторожны. Это не совпадение. Занятость в частном секторе выше во Фландрии. Если мы начнем облагать налогом богатых для поддержки бездействия, это будет дополнительный трансфер с севера на юг».

Демонстрацией поляризации между югом и северов стали итоги выборов в федеральный парламент Бельгии в мае прошлого года. Франкоязычные регионы проголосовали за левых и крайне левых, а фламандский север выбрал националистов, выступающих за необходимость конфедерации.

В 150-местной нижней палате 25 кресел заняли депутаты «Нового фламандского альянса», еще 18 мест получили крайне правые из «Фламандского интереса». Все они представляют экономически развитый север страны.

Юг страны, Валлония, проголосовал за левых: социалисты получили 20 мандатов, а крайне левые из «Партии труда Бельгии» — еще 12.

Договориться о формировании правительства националисты и социалисты так и не смогли, однако, чтобы справиться с пандемией все же отложили на второй план разногласия и сформировали временное правительство во главе с премьер-министром Софи Уилмес.

Теперь они намерены поставить вопрос о том, сможет ли Бельгия, в своем нынешнем виде, справиться с кризисом, вызванным коронавирусом.

Брюссель уже приступил к первой фазе снятия карантина, однако старые противоречия именно сейчас представляют наибольшую опасность.

«Наоборот, во время этого кризиса между лидерами партий не было доверия», — цитирует Politico слова источника в правительстве страны.

Пандемия коронавируса обнажила пробелы в государственном устройстве. Система здравоохранения разделена между федеральным и региональными правительствами, что лишь усложнило регулирование даже самых простых вопросов. Именно на эту проблему указывают националисты, что, делает актуальным их призыв к созданию конфедерации.

«Разделение властей в Бельгии — это рататуй, — заявил в парламенте представитель «Нового фламандского альянса» Питер Де Рувер. — Это приводит к неэффективности, например, к различным министрам, отвечающим за поставки защитных масок. Этот кризис только подтвердил то, что мы говорили годами: структура этой страны слишком сложна».

Север и юг уже спорили о том, как справиться с кризисом в начале пандемии. Последние призывали последовать примеру Франции — ввести жесткий карантин как можно раньше. Северяне, чья экономика более чем в два раза превышает экономику Валлонии, не хотели спешить.

Лидер «Нового фламандского альянса» Барт де Вевер называет правительство Бельгии «инвалидом».

«Эта страна очень сложна с ее раздробленными полномочиями, — заявлял он национальному телевидению. — Давайте использовать кризис коронавируса для создания новой Бельгии. Бельгии 2.0».

Юг, впрочем, не видит смысла в создании конфедерации, что, по мнению социалистов, лишь усугубит наметившийся раскол.

Впрочем, сторонам, вероятно, необходимо прийти к согласию — иного выхода из наметившегося кризиса нет. Новые выборы представляют опасность для «Нового фламандского альянса», серьезную конкуренцию на прошлых выборах им составили крайне правые из «Фламандского интереса».

Однако социалисты вряд ли пойдут на уступки в столь важном вопросе как государственное устройство.

Противоречия между сторонами вызывали даже самые мелочные вопросы. Так, недавно юг и север спорили из-за выделения части главной дороги в центре Брюсселя под велосипедную полосу. Для Тео Франкена этот шаг стал поводом для заявлений о том, что страна разваливается.

Он утверждал, что велосипедная полоса дискриминировала 300 тыс. жителей Фландрии, которые ездят в Брюссель на автомобиле ежедневно. Франкен заявлял, что велосипедная дорожка усугубит разрыв между Фландрией и Брюсселем.

«Рано или поздно это приведет к разрыву», — заявил он.