Нерабочие дни: Путин проведет совещание по пандемии

В понедельник, 11 мая, глава России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено обсуждению ситуации с распространением коронавируса в стране. В частности, будет затронут вопрос о продлении периода нерабочих дней после 11 мая, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание [об этом]», — так Песков ответил на вопрос об обсуждении продления нерабочих дней.

В конце апреля президент страны заявил о том, что нерабочие дни продлеваются до 11 мая включительно. Тогда же он отметил, что необходимо начать подготовку к постепенной отмене ограничительных мер. Он поручил чиновникам подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции, начиная с 12 мая.

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Спустя несколько дней — 6 мая — прошло совещание Владимира Путина с ответственными за борьбу с коронавирусом. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер. По ее словам, процесс должен быть поделен на три этапа.

Первый этап предполагает восстановление работы некоторых объектов торговли (например, магазинов одежды и обуви площадью до 400 кв. м), разрешение на прогулки с детьми и другие послабления. Но это произойдет при условии, что люди продолжат соблюдать социальную дистанцию, а также будут соблюдать меры предосторожности.

На втором этапе предлагается открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. Третий этап — заключительный — предполагает разрешение на работу всем предприятиям.

Владимир Путин тогда обратил внимание, что главам регионов необходимо действовать в зависимости от ситуации в отдельно взятой области. «Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение», — отметил он, добавив, что принимать решения стоит «только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков».

Сейчас в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. 1 915 человек умерли, 34 306 выздоровели. За последние несколько дней количество новых случаев увеличивается. Так, за сутки в стране зафиксировано более 11 тыс. человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни, отметили в столичном оперштабе.

Стоит отметить, что половина из новых случаев коронавируса — 5 551 человек — находится в Москве. Этот регион во время эпидемии заболевания пострадал больше всего. На данный момент в столице зарегистрировано 109 740 человек, у которых выявили вирус.

С конца марта в городе (как и во многих регионах страны) действует режим самоизоляции. Он означает максимальное сокращение социальных контактов людей. В частности, из квартиры можно выходить только в определенных случаях: в продуктовый, зоомагазин, салон связи или оптики, банк, аптеку. Кроме того, можно посещать работу, если очное присутствие на рабочем месте нельзя исключить, а также разрешается выгуливать собаку в пределах 100 м от места проживания и выкидывать мусор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для жителей столицы до 31 мая. При этом с 13 апреля действует пропускной режим для передвижения по городу на транспорте. С 15 апреля его наличие стало обязательным. За отсутствие QR-кода с указанной целью поездки полагается штраф. При этом действуют ограничения на получение такого пропуска. Например, для личных целей москвич может получить электронный пропуск только дважды в неделю действием на сутки.

Как отметила ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, даже если ограничительные меры будут отменены, это не будет означать, что вирус перестанет циркулировать.

«Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась, и можно будет вернуться к нормальному ритму жизни. Но нужно быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет. Он продолжит циркулировать в обществе. До тех пор, пока не будет изобретено лекарство или выработана вакцина от коронавируса, нам всем придется привыкать жить и функционировать с ним», — предупредила она, отметив, что с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.