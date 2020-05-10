«Шутовские планы»: в Крыму ответили Зеленскому

Установка в Симферополе «колокола Единства» властями Украины – «шутовские планы», от которых нужно отказаться. Такое мнение выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает РИА «Новости».

«Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников», — заявил он.

По мнению политика, у Владимира Зеленского «еще есть шанс стать настоящим президентом» – для этого ему нужно опираться в служении своему народу на «честность, адекватность и правдивость».

Реклама

Кроме того, Чегринец призвал украинского лидера лично посетить Крым и «прихватить с собой» экс-президента страны Петра Порошенко с «его командой, разжегшей гражданскую войну». По словам крымского деятеля, Порошенко с соратниками «получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных».

«А Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях», – резюмировал глава объединения.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.

По словам Зеленского, эти колокола «известят о мире», когда тот установится «по всей Украине». «Колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», – отметил также Чегринец.

Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев подготовил трехэтапную стратегию по возвращению Крыма. Разработка плана идет вместе с «постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым», добавил глава украинского МИДа. Чтобы «деоккупировать» полуостров, нужно решить «три тактические и одну стратегическую задачи».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заявил Кулеба.

По его словам, тактические шаги — это постоянное упоминание Крыма, его «сохранение на повестке дня», обеспечение эффективных санкций против полуострова и международное давление на Российскую Федерацию.

В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе.

При этом Москва вернула украинской стороне обе претензии без какой-либо реакции. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.

«В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время

МИД Украины направляет все силы на бомбардировку «государства-агрессора» — как они нас называют, грозными нотами протеста», — указала дипломат.

Напомним, Крым снова стал российским в 2014 году по итогам общенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Часть международного сообщества признавать вхождение в состав России новых субъектов отказалась, ряд западных стран ввел антироссийские санкции. Москва ответила контрсанкциями и призывами к политикам ЕС и США лично посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в регионе.

Прогресс Крыма под флагом России признают многие участники зарубежных делегаций, в частности — из Западной Европы и США, посещающие полуостров вопреки санкциям. В мае 2019 года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтайр, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — подчеркнул американский общественник.