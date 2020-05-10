Закат пандемии: как мир выходит из карантина

Европейская эгоистичность

Пандемия коронавируса сильно ударила не только по странам Евросоюза, но и по репутации объединения. Жесткие ограничения для борьбы с эпидемией государства вводили без координации со своими партнерами, что создало ряд трудностей при решении кризисных ситуаций. В частности, власти Италии не раз обвиняли своих союзников в недостаточной помощи, и указывали на проблемы с «европейской солидарностью».

Реклама

В особенности вопросы возникали к органам управления ЕС, которые не смогли скоординировать объединение для общего ответа на брошенный пандемией вызов. Справедливости ради стоит отметить, что

общей системы здравоохранения в Евросоюзе нет, так что на фоне эпидемии у Брюсселя не было инструментов необходимых для быстрого реагирования.

Впрочем, когда большинство стран союза начали приближаться к пику заболеваемости, встал вопрос о снятии ограничений, и тут Еврокомиссия попыталась синхронизировать действия государств-членов, представив им поэтапный план по выходу из кризиса.

Однако попытка взять под контроль этот процесс успехом не увенчалась, и страны, как и в начале пандемии, самостоятельно разработали необходимые модели по отмене ограничительных мер и восстановлению экономики.

Одной из первых на снятие ограничений решилась Австрия, начиная с 14 апреля в стране заработали небольшие магазины, а с 1 мая открылись крупные торговые точки и предприятия. Следующие этапы предполагают открытие ресторанов и религиозных мест с середины мая.

Под конец июня австрийские власти рассчитывают снять запрет на массовые мероприятия, но пока собрания разрешены только в количестве до 10 человек.

Таким образом, Австрия задала тренд на выход из кризиса в Европе, но копировать ее модель другие государства не стали. В частности, в Бельгии, в первую очередь, открылись садовые центры и магазины «сделай сам», с 4 мая заработали ряд торговых точек по продаже тканей вместе с некоторыми компаниями.

При этом посещение друзей и близких будет доступно бельгийцев уже с 10 мая, а на следующий день должны заработать все магазины. Если в Австрии школы начали частично открываться в начале последнего весеннего месяца, то Бельгия готова пойти на данный шаг только с 18 мая. Массовые мероприятия же могут быть разрешены лишь в сентябре.

К тому времени как Бельгия откроет школы, в Чехии уже будут работать рестораны вместе с кафе и барами. Все крупные магазины и вовсе стали доступны жителям страны еще в конце апреля.

С 11 мая чешские власти собираются разрешить проведение мероприятий с участием до 100 человек. Кроме того, Чехия стала одной из немногих стран ЕС, разрешивших своим гражданам выезжать заграницу.

В свою очередь, Франция рассчитывает перейти к открытию школ и магазинов вне торговых центров 11 мая, в тот же день станут доступны библиотеки и музеи. Следом людям будет разрешено выходить из дома без спецпропусков, но собрания будут ограничены числом в 10 человек. Однако открываться вся страна будет не одновременно, в регионах с высокими показателями заболеваемости — смягчение мер будет сделано позже, после нормализации ситуации.

В то же время в соседней Германии уже открыты все магазины, хотя также существует некоторое разделение внутри государства. Главы федеральных земель вправе самостоятельно принимать решение по отмене или вводу ограничений, скоординировав их с правительством. Открытие магазинов в ФРГ не означает отмену социальных ограничений и масочного режима в общественных местах и транспорте как минимум до начала лета — это, в целом, применимо для всех европейских стран.

Сильно пострадавшая от вируса Италия также входит в число стран, начавших постепенный выход из кризиса. Ряд небольших магазинов открылись в стране еще в середине апреля, а с 4 мая стартовало поэтапное восстановление заводов, строительных площадок и компаний. Все торговые точки будут запущены под конец месяца, а рестораны с парикмахерскими откроются для клиентов лишь с 1 июня. Касательно школ итальянские власти оптимистичных прогнозов не дают, учеба возобновится только осенью.

Присоединилась к списку и Испания, незаменимая экономическая деятельность в промышленном и строительном секторах была разрешена в апреле, еще часть предприятий возобновили работу 4 мая. Тогда же жителям разрешили заниматься спортом. Впрочем, тут власти по французской модели разделили страну с учетом эпидемиологической ситуации и снимают ограничения последовательно.

В целом, май является ключевым месяцем для большинства государств ЕС решившихся на отмену карантинных мер. Возможное ухудшение ситуации приведет к восстановлению ограничений, поэтому европейцев призывают к сознательности — это один из факторов, по-настоящему объединяющих все государства ЕС.

Список общих решений также можно дополнить неизвестностью вокруг открытия границ для своих соседей. Тут исключением выступают Литва, Латвия и Эстония — с 15 мая они рассчитывают отменить ограничения на въезд для своих граждан, с условием прохождения двухнедельного карантина. Кроме того, большинство европейских страны придерживаются сохранения масочного режима, а также вплотную работают над созданием системы для отслеживания людей, контактировавших с зараженными.

Помимо внутренних границ остается вопрос с внешними границами объединения, на который также пока нет ответа. Вероятно, именно этот аспект все же будет согласован совместно с органами управления Евросоюза.

Российско-американская солидарность

Помимо Европы, к выходу из кризиса желает приступить наиболее пострадавшая от вируса страна — США. Американский лидер Дональд Трамп продвигает идею о снятии ограничений еще с апреля, и 1,3 млн выявленных случаев коронавируса его не останавливают.

План Вашингтона включает три этапа: первый предполагает открытие спортплощадок, спортзалов и некоторых других общественных мест при соблюдении социальной дистанции. Но без собраний более 10 человек, а также только для не входящих в группу риска людей.

Второй этап заключается в открытии ресторанов и баров с полной свободой передвижения для американцев, собираться разрешат собираться до 50 человек, но запрет для групп риска будет сохранен. Третья часть плана подразумевает снятие большей части оставшихся ограничений и допуск людей из групп риска на улицы с соблюдением соцдистанции.

Однако это план Белого дома, но решать, как именно выходить из ограничительных мер, предстоит непосредственно губернаторам штатов, они уже готовят собственные планы. В настоящее время приблизительная дата начала «восстановления» США неизвестна, так как эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего.

К слову, привязка выхода из кризиса губернаторов отчасти роднит Вашингтон с Москвой, так как в России ответственность за снятие жестких мер ложится на плечи глав регионов. Российским губернаторам предстоит действовать в плотной координации с правительством и принимать те или иные решения на основе эпидемиологической ситуации.

План по снятию ограничений в России был представлен Роспотребнадзором, он также состоит из трех этапов. На первом будут разрешены прогулки с детьми, занятия спортом на улице, а также возобновление работы объектов сфер торговли и услуг на ограниченной площади.

Второй же допускает прогулки не только с детьми, но и с членами семьи. Кроме того, будут открыты образовательные учреждения и торговые точки на большой площади. Третий этап выхода России из самоизоляции открывает доступ к скверам и паркам — однако все части плана подразумевают строгое соблюдение социальной дистанции между гражданами.

Первые осторожные подвижки в снятие ограничений в России уже наблюдаются. В частности, в Москве с 12 мая ожидается возобновление работы предприятий и строек, хотя сам режим самоизоляции для граждан продлен до конца месяца.

Международная тенденция

К началу постепенного выхода из кризиса, вызванного вирусом, подключаются и другие государства. Жители Малайзии уже выходят на работу, в стране открываются рестораны и магазины и даже общественный транспорт возобновил свою работу. Начиная с мая власти сняли запрет на передвижение внутри страны и за ее пределами — пока ограничения сохраняются в отношении массовых мероприятий.

Позитивная тенденция наблюдается и в Индии, где правительство приступило к снятию жестких мер в так называемых «зеленых зонах». Регионы с наименьшем числом случаев коронавируса открывают магазины, в том числе отменяется запрет на продажу алкоголя. С 4 мая разрешаются собрания до 50 человек, но жителей все же призывают частично соблюдать режим изоляции дабы избежать резкого скачка заболеваемости.

При этом пока Индия начала делать осторожные шаги к выходу из кризиса, Ливан приступил уже ко второму этапу открытия республики. В стране заработали парикмахерские и салоны по продаже автомобилей, а в столице сняли ограничения на прогулки в дневное время. Однако требование на ношение защитных масок, ношение перчаток и соблюдение социальной дистанции были сохранены.

В то же время в Израиле перестал действовать запрет на выход из дома без причины, также были сняты ограничения на проведение молитв на открытом пространстве дальше чем за 500 м от дома — хотя запрет на собрание более 19 человек остался в силе.

Власти разрешили гражданам ходить на пляж для занятий спортом, открыли заповедники и национальные парки. С обязательным соблюдением мер предосторожности возобновили свою работу торговые центры, рынки и объекты наследия.

Впрочем, говорить, что весь мир готов к снятию ограничений, введенных для борьбы с пандемией, пока не приходится. В частности, Япония вместо отмены мер продлила действия режима ЧС до 31 мая, но власти не исключают его досрочного завершении при нормализации эпидемиологической ситуации.

При этом большинство мировых стран, за редким исключением, отодвигает в долгий ящик решение по открытию своих внешних границ. Таким образом полное возвращение мира к нормальной жизни пока откладывается на неопределенный срок.